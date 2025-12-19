Новини.LIVE на мапі рекомендованих медіа — деталі

Сайт Новини.LIVE на телефоні. Фото: Новини.LIVE

Онлайн видання Новини.LIVE серед 193 онлайн-медіа, які пройшли перевірку на дотримання журналістських стандартів, прозорість роботи редакції та відповідальну подачу інформації.

Відповідну мапу опублікував "Детектор медіа".

Інформаційна довідка

Спільну Мапу рекомендованих медіа започаткували громадські організації "Інститут масової інформації" та "Детектор медіа" у березні 2023 року. Експерти ІМІ @imi.org.ua оцінюють онлайн-медіа, а експерти Детектор медіа @detectormedia — радіо й телеканали.

Новини.LIVE на мапі рекомендованих медіа. Фото: скриншот

У 2025 році на мапі загалом 253 медіа:

193 онлайн-медіа,

8 регіональних центрів журналістських розслідувань,

21 радіо,

31 телеканал.

Мапа оновлюється приблизно двічі на рік.

Як оцінюють медіа

Експерти ІМІ та "Детектора медіа" аналізують контент за чіткими критеріями: дотримання журналістських стандартів, прозорість власності та редакції, відсутність маніпуляцій і мови ворожнечі, коректна робота з темами війни, етики й фактів.

Як потрапити на мапу

Медіа подає заявку під час відкритого набору → проходить експертну оцінку → у разі відповідності критеріям включається до мапи в черговій хвилі оновлення.