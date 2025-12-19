Новини.LIVE на карте рекомендованных медиа — детали

Новини.LIVE на карте рекомендованных медиа по оценкам ИМИ
Онлайн издание Новини.LIVE среди 193 онлайн-медиа, которые прошли проверку на соблюдение журналистских стандартов, прозрачность работы редакции и ответственную подачу информации.
Соответствующую карту опубликовал "Детектор медиа".
Информационная справка
Совместную Карту рекомендованных медиа начали общественные организации "Институт массовой информации" и "Детектор медиа" в марте 2023 года. Эксперты ИМИ @imi.org.ua оценивают онлайн-медиа, а эксперты Детектор медиа @detectormedia — радио и телеканалы.
В 2025 году на карте всего 253 медиа:
- 193 онлайн-медиа,
- 8 региональных центров журналистских расследований,
- 21 радио,
- 31 телеканал.
Карта обновляется примерно дважды в год.
Как оценивают медиа
Эксперты ИМИ и "Детектора медиа" анализируют контент по четким критериям: соблюдение журналистских стандартов, прозрачность собственности и редакции, отсутствие манипуляций и языка вражды, корректная работа с темами войны, этики и фактов.
Как попасть на карту
Медиа подает заявку во время открытого набора → проходит экспертную оценку → в случае соответствия критериям включается в карту в очередной волне обновления.
