Новини.LIVE на карте рекомендованных медиа по оценкам ИМИ

Дата публикации 19 декабря 2025 19:54
Новини.LIVE на карте рекомендованных медиа — детали
Сайт Новини.LIVE на телефоне. Фото: Новини.LIVE

Онлайн издание Новини.LIVE среди 193 онлайн-медиа, которые прошли проверку на соблюдение журналистских стандартов, прозрачность работы редакции и ответственную подачу информации.

Соответствующую карту опубликовал "Детектор медиа".

Читайте также:

Информационная справка

Совместную Карту рекомендованных медиа начали общественные организации "Институт массовой информации" и "Детектор медиа" в марте 2023 года. Эксперты ИМИ @imi.org.ua оценивают онлайн-медиа, а эксперты Детектор медиа @detectormedia — радио и телеканалы.

Мапа медіа
Новини.LIVE на карте рекомендованных медиа. Фото: скриншот

В 2025 году на карте всего 253 медиа:

  • 193 онлайн-медиа,
  • 8 региональных центров журналистских расследований,
  • 21 радио,
  • 31 телеканал.

Карта обновляется примерно дважды в год.

Как оценивают медиа

Эксперты ИМИ и "Детектора медиа" анализируют контент по четким критериям: соблюдение журналистских стандартов, прозрачность собственности и редакции, отсутствие манипуляций и языка вражды, корректная работа с темами войны, этики и фактов.

Как попасть на карту

Медиа подает заявку во время открытого набора → проходит экспертную оценку → в случае соответствия критериям включается в карту в очередной волне обновления.

журналисты Украина новости сайты медиа
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
