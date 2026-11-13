Студія в укритті. Фото. Новини.LIVE

"Новини.LIVE" знайшли рішення, яке дозволяє не переривати ефіри навіть під час повітряних тривог найвищого рівня. Для цього в підземному паркінгу бізнес-центру облаштували повноцінну студію, оснащену всім необхідним для безпечної та безперебійної роботи.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Тепер на новій локації проводять ефіри за участю військових, волонтерів, експертів і представників державної влади. Важливо, щоб люди, які наближають перемогу та володіють важливою інформацією, могли спілкуватися з аудиторією в безпечних умовах.

Студія в укритті. Фото: Новини.LIVE

Особливу увагу приділили й безпеці команди. Журналісти, оператори та працівники бекофісу регулярно проходять навчання та інструктажі з пожежної безпеки й дій під час ракетних загроз. Кожен співробітник знає алгоритм евакуації та свої обов’язки в екстрених ситуаціях.

Прямий ефір з укриття. Фото: Новини.LIVE

Студію на мінус третьому поверсі обладнали резервним живленням, стабільним інтернетом та освітленням.

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Облаштована студія в підземному паркінгу. Фото: Новини.LIVE

Завдяки цьому команда може продовжувати прямі ефіри навіть під час небезпеки, дбаючи про безпеку людей і виконуючи головне завдання — інформувати аудиторію.