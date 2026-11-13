Студия в укрытии. Фото. Новини.LIVE

"Новини.LIVE" нашли решение, позволяющее не прерывать эфиры даже во время воздушных тревог высшего уровня. Для этого в подземном паркинге бизнес-центра оборудовали полноценную студию, оснащенную всем необходимым для безопасной и бесперебойной работы.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Теперь на новой площадке проводятся эфиры с участием военных, волонтеров, экспертов и представителей государственной власти. Важно, чтобы люди, которые приближают победу и обладают важной информацией, могли общаться с аудиторией в безопасных условиях.

Студия в укрытии. Фото: Новини.LIVE

Особое внимание уделили и безопасности команды. Журналисты, операторы и сотрудники бэкофиса регулярно проходят обучение и инструктажи по пожарной безопасности и действиям при ракетных угрозах. Каждый сотрудник знает алгоритм эвакуации и свои обязанности в экстренных ситуациях.

Прямой эфир из укрытия. Фото: Новини.LIVE

Студию на минус третьем этаже оснастили резервным питанием, стабильным интернетом и освещением.

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Обустроенная студия в подземном паркинге. Фото: Новини.LIVE

Благодаря этому команда может продолжать прямые эфиры даже в условиях опасности, заботясь о безопасности людей и выполняя главную задачу — информировать аудиторию.