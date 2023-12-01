Новорічні подарунки для дітей у скрутному становищі — як долучитися до благодійної акції

Діти отримали новорічні подарунки. Фото: Благодійний фонд "Твоя опора".

Сьогодні, 1 грудня, в Україні стартує благодійна акція "2 000 подарунків до Нового року". В ній кожна людина може взяти участь у покупці подарунків для дітей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах або були позбавлені батьківської опіки

Про це повідомляє Благодійний фонд "Твоя опора".

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У фонді розповіли, що цьогоріч свої листи з побажаннями до Святого Миколая та Санти надіслали вже дві тисячі дітей.

Бажання малюків досить звичайні — конструктор, шапка й рукавички, годинник, м’яч, аксесуари для волосся та косметика.

"Зараз, коли наша країна потерпає від війни, діти без батьківської опіки потребують особливої уваги та тепла. Так, на жаль, забезпечити кожну покинуту дитину люблячою сім’єю ми не можемо. Проте в наших силах подарувати їм радість і віру в дива", — пояснила засновниця благодійного фонду Валерія Татарчук.

Тому команда "Твоєї опори" зв’язалася з закладами, де перебувають діти, та зібрала листи з їх новорічними бажаннями.

Тож, щоб стати таємним чарівником для діток — перейдіть на сайт благодійного фонду та обрати з переліку тих, чиї новорічні мрії ви хочете здійснити. Акція діє до 20 грудня.

Нагадаємо, що більшість дітей з нетерпінням очікують Дня Святого Миколая, щоб отримати солодощі та інші цікавинки. Щоб організувати дитині веселе святкування, під час вибору подарунка слід обов’язково враховувати стать, вік і вподобання малюка.

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