Новогодние подарки для детей в трудном положении — как присоединиться к благотворительной акции
Сегодня, 1 декабря, в Украине стартует благотворительная акция "2000 подарков к Новому году". В ней каждый человек может принять участие в покупке подарков для детей, оказавшихся в затруднительных жизненных обстоятельствах или лишенных родительской опеки.
Об этом сообщает Благотворительный фонд "Твоя опора".
Как приобщиться к подаркам детям
В фонде рассказали, что в этом году свои письма с пожеланиями Святому Николаю и Санты направили уже две тысячи детей.
Желания малышей достаточно просты — конструктор, шапка и перчатки, часы, мяч, аксессуары для волос и косметика.
"Сейчас, когда наша страна страдает от войны, дети без родительской опеки нуждаются в особом внимании и тепле. Да, к сожалению, обеспечить каждого брошенного ребенка любящей семьей мы не можем. Однако в наших силах подарить им радость и веру в чудеса", — объяснила основательница благотворительного фонда Валерия Татарчук.
Поэтому команда "Твоей опоры" связалась с заведениями, где находятся дети, и собрала письма с их новогодними желаниями.
Чтобы стать тайным волшебником для деток — перейдите на сайт благотворительного фонда и выбрать из перечня тех, чьи новогодние мечты вы хотите осуществить. Акция действует до 20 декабря.
Напомним, что большинство детей с нетерпением ждут Дня Святого Николая, чтобы получить сладости и другие достопримечательности. Чтобы организовать ребенку веселое празднование, при выборе подарка следует обязательно учитывать пол, возраст и предпочтения малыша.
Также мы писали, что Уэльская принцесса посетила детский банк Sebby's Corner в Барнете на севере Лондона. Супруга принца Уильяма запустила инициативу Центра раннего детства Королевского фонда оказания поддержки семьям с маленькими детьми в канун Рождества.
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