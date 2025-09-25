Тіньовий ринок тютюну в Одеській області — масштаби та головні проблеми

Нелегальні тютюнові вироби. Фото: УНІАН

В Одесі купити нелегальні сигарети можна без жодних зусиль — вони лежать у кіосках і павільйонах так само відкрито, як хліб чи вода. За даними KANTAR, область стабільно входить у трійку лідерів за масштабами тіньового ринку тютюну в Україні. Це не лише про дешевші ціни для споживача, це — про мільярдні втрати бюджету, які могли б працювати на розвиток Одеси, але осідають у тіні.



Новини.LIVE проаналізували дані KANTAR та поспілкувалися з Головою Комітету економістів України Андрієм Новаком, щоб дізнатися чому саме Одеса серед лідерів по продажу нелегальної продукції.

Одеса як епіцентр проблеми

За результатами дослідження KANTAR станом на липень 2025 року, рівень тіньового ринку в Україні складає 15,4%. Це 5,3 млрд штук сигарет, що реалізуються поза законом. Таким чином державний бюджет може недоотримати 25,65 млрд грн.

Дані моніторингу торгівлі тютюновими виробами. Фото: KANTAR

Але ключове — не вся країна однакова, 69% усього тіньового обігу зосереджено лише у шести областях. І Одещина тут стабільно в "лідерах". Варто наголосити на тому, що 12% всього нелегального тютюну припадає саме на цей регіон.

Області розповсюдження нелегальної продукції. Фото: KANTAR

Для міста з таким туристичним та економічним потенціалом це звучить як вирок, бо замість розвитку Одеса стає ареною для нелегальної торгівлі.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак запевняє, що ринок тютюну, як і алкоголю це найбільші тіньові ринки України по продажу готових споживчих товарів.

"Ця "тінь" реалізовується перш за все через механізми контрабанди та контрафактної продукції. Держава зацікавлена детінізувати цей ринок, але водночас держава здійснює дії, які спонукають ще більшій тінізації. Це відбувається через підвищення податків та акцизів, які роблять цю продукцію неспівмірно дорогою порівняно з рівнем доходів, зарплат та пенсій більшості українців", — прокоментував він.

Сигарети та купюри. Фото: з мережі

Економіст також наголосив, що останнє підвищення цін на тютюнові вироби через підвищення акцизів, знову призвело до чергової хвилі підвищення роздрібної споживчої ціни, а це своєю чергою сприяє ще більшій тінізації цього ринку.

Польове дослідження — карта нелегальної Одеси

Найбільш показове дослідження — це конкретні точки продажу в місті.

Продаж тютюну. Фото: з мережі

Центр, вул. Торгова, 26 і 32, тут два сусідні кіоски працюють без зайвих маскувань. На прилавках — сигарети з маркуванням Duty Free, які за законом мали б продаватися лише у магазинах безмитної торгівлі, зокрема в аеропортах. Ціна на третину нижча за супермаркет. Для покупця це "вигідно", для держави та міста — черговий мінус у бюджеті.

Статистика розповсюдження нелегальної тютюнової продукції. Фото: KANTAR

Пр-т Академіка Глушка, 14. Павільйон пропонує бренди Marshall і Compliment. На упаковках чітке маркування "для експорту", але вони вільно продаються у спальному районі. Ринок на вул. Щорса, 148/1. Лоток №12 торгує сигаретами без акцизу. Ніяких документів, ніяких сумнівів — товар на столі, бери й плати.

Бренди, що нелегально реалізуються в Україні. Фото: KANTAR

Кіоск на вул. Генерала Бочарова, 47. Тут товар не виставлений на вітрину, адже його "дістають з-під поли", що робить процес ще більш схожим на гру в "знають усі, але офіційно цього немає".

Це не хаотичні випадки, а система — нелегальні точки розташовані в центрі, і в спальних районах, і на ринках. Вони працюють відкрито протягом багатьох років. І головне питання — якщо про них знають дослідники й пересічні покупці — чому їх не бачать контролюючі органи?

Чому Одеська область серед лідерів по продажу нелегального тютюну

Голова Комітету економістів України Новак Андрій додав, що це пов'язано з географічним положенням області.

"Річ у тім, що Одеса серед лідерів по продажу нелегальної продукції перш за все через морський порт. Саме там відбувається найбільша перевалка, в тому числі тютюнових виробів. До того ж в Одесі є Сьомий ринок, який напевно найбільший в Україні, як оптовий так й роздрібний, яким й користуються роздрібні торговці. Тому не дивно, що Одеса та область серед лідерів по нелегальній продукції", — прокоментував економіст.

Чому купують нелегальне

На поверхні відповідь проста — ціна. Легальні сигарети коштують 80–120 грн, нелегальні — 50–60 грн. Для багатьох різниця у 30–40% — критична.

Сигарети у візку. Фото: з мережі

Але є й глибші причини. Одеса — місто-порт, де десятиліттями формувалася культура тіньової торгівлі. Тут завжди було "легше домовитися, ніж чекати на законні механізми". У підсумку покупці сприймають нелегальні сигарети не як злочин, а як звичну "економію".

Це створює небезпечну нормалізацію, адже люди вважають, що це не проблема, бо "держава і так заможна". А насправді — це втрата грошей, які могли б повернутися в місто у вигляді доріг, оновленої інфраструктури чи посиленої оборони. Нелегальний тютюн — не про цигарки, це про системну ерозію державності. Кожен "дешевий дим" — це ще одна діра в бюджеті.

Зміни починаються з контролю і відповідальності.

Що втрачає Одеса

За приблизними підрахунками у 2025 році бюджет України може втратити 25,65 млрд грн через нелегальний тютюн. Якщо брати одеську частку (12%), це може скласти близько 3 млрд грн на рік.

Обсяг тіньового ринку сигарет в Україні. Фото: KANTAR

Не потрібно бути фаховим економістом, щоб зрозуміти, що ці втрати перевищують бюджет на ключові проєкти міста. І кошти, які могли б піти, наприклад, на відновлення інфраструктури після ракетних ударів, просто зникають. Кожна пачка нелегальних сигарет — це не лише ризик для споживачів, це мінус у розвитку Одеси.

Чому закони не спрацьовують

За останні роки влада запропонувала низку рішень:

податкові пости на фабриках;

цілодобове відеоспостереження;

заборону виробництва Duty Free в Україні;

криміналізацію контрабанди у великих розмірах.

систему "єАкциз" (запровадження планується з 2026 року).

"Те що зараз держава займається активною цифровізацією систем та методів державного управління, це є правильно. Максимальне запровадження цифрових механізмів це з одного боку зручно для споживача, а з іншого боку це можливість для держави кращого контролю та вищої ефективності. Тому запровадження "єАкциз" це один з механізмів зниження тінізації", — зауважив економіст Андрій Новак.

Тютюнові вироби. Фото: socportal.info

Але у польових даних бачимо, що в Одесі продовжують реалізовувати нелегальну продукцію. Чому? Бо закони не застосовуються на місцях. Тож проблема не у відсутності інструментів, а тому, що система контролю — формальна. Рейди відбуваються, але вони дають короткий ефект, на кілька тижнів нелегальні точки закриваються, а потім знову працюють.

Що з цим робити

Інструменти для боротьби з нелегальним ринком уже існують. Є законодавча база, ухвалені норми, навіть передбачена кримінальна відповідальність. Проблема не в законах, а в тому, що вони часто залишаються "на папері". Головне тут — правозастосування. Якщо контролюючі органи справді почнуть працювати системно, то масштаби тіньового ринку можна буде скоротити навіть без нових законів.

Звісно, ухвалення законопроєкту №9364 про посилення відповідальності, створення бібліотеки зразків готової продукції чи інформаційні кампанії серед споживачів можуть підсилити боротьбу. Але без політичної волі та бажання реально зупиняти нелегальний бізнес жодні ініціативи не будуть ефективно працювати.

Ключове питання — чи готова держава застосовувати ті інструменти, які вже є. Бо без цього навіть найкращі реформи не дадуть ефекту.

У ініціативі "Ні контрабанді", яка має на меті популяризацію питання та інформування споживачів й громадськість про проблеми нелегального ринку тютюну, доповнили, що оскільки переважна більшість нелегальної продукції виробляється саме в України, також вкрай важливою є боротьба із самими нелегальними виробниками. Якщо знищити першопричину, то зникнуть усі похідні, в тому числі й нелегальний роздріб.

"Законодавчі інструменти для боротьби з нелегальним тютюновим ринком вже існують, і вони є достатніми для ефективного контролю. Проблема не в їх відсутності, а в реальному застосуванні цих інструментів на практиці" — прокоментували в ініціативі.

Правоохоронні органи повинні мати чітке розуміння необхідності їх активного використання та притягнення до відповідальності не лише кінцевих продавців, але й всіх учасників нелегальних ланцюгів — від виробників до розподільників.

Про створення бібліотеки зразків готової продукції

Вибілюванню ринку значною мірою допоможе створення бібліотеки зразків готової продукції, до якої всі компанії-виробники сигарет, які оперують на українському ринку, мають обов’язково надавати зразки своєї виробленої продукції.

За допомогою цього інструменту можна буде швидко ідентифікувати нелегальну продукцію та, що найбільш важливо, — обладнання, на якому вона була виготовлена, шляхом оперативного проведення порівняльних трасологічних експертиз (порівнюючи нелегальну продукцію з офіційно наданими зразками бібліотеки).

Сигарети та попіл. Фото: unsplash.com

Створення бібліотеки зразків готової тютюнової продукції значно посилило б можливості правоохоронних органів у боротьбі з нелегальним ринком.

Висновок

Тіньовий ринок тютюну в Одесі — це не лише про пачку сигарет за 50 гривень. Це про системну ерозію економіки регіону, про мільярди, яких не отримує бюджет, і про мовчання контролюючих органів, які дозволяють кіоскам працювати роками.

Висновки про розповсюдження нелегального тютюну. Фото: KANTAR

Кожна купівля нелегальної пачки — це ще одна цеглина в стіну тіньової економіки. І поки ця стіна росте, Одеса втрачає ресурси, які мали б працювати на відновлення та розвиток міста.