Теневой рынок табака в Одесской области — масштабы и главные проблемы

Нелегальные табачные изделия. Фото: УНИАН

В Одессе купить нелегальные сигареты можно без труда — они лежат в киосках и павильонах так же открыто, как хлеб или вода. По данным KANTAR, область стабильно входит в тройку лидеров по масштабам теневого рынка табака в Украине. Это не только о более дешевых ценах для потребителя, это — о миллиардных потерях бюджета, которые могли бы работать на развитие Одессы, но оседают в тени.



Новини.LIVE проанализировали данные KANTAR и пообщались с головой Комитета экономистов Украины Андреем Новаком, чтобы узнать почему именно Одесса среди лидеров по продаже нелегальной продукции.

Одесса как эпицентр проблемы

По результатам исследования KANTAR по состоянию на июль 2025 года, уровень теневого рынка в Украине составляет 15,4%. Это 5,3 млрд штук сигарет, реализуемых вне закона. Таким образом государственный бюджет может недополучить 25,65 млрд грн.

Реклама

Читайте также:

Данные мониторинга торговли табачными изделиями. Фото: KANTAR

Но ключевое — не вся страна одинакова, 69% всего теневого оборота сосредоточено только в шести областях. И Одесская область здесь стабильно в "лидерах". Стоит отметить, что 12% всего нелегального табака приходится именно на этот регион.

Области распространения нелегальной продукции. Фото: KANTAR

Для города с таким туристическим и экономическим потенциалом это звучит как приговор, потому что вместо развития Одесса становится ареной для нелегальной торговли.

Голова Комитета экономистов Украины Андрей Новак уверяет, что рынок табака, как и алкоголя это крупнейшие теневые рынки Украины по продаже готовых потребительских товаров.

"Эта "тень" реализуется прежде всего через механизмы контрабанды и контрфактной продукции. Государство заинтересовано детенизировать этот рынок, но одновременно государство осуществляет действия, которые побуждают еще большей тенизации. Это происходит из-за повышения налогов и акцизов, которые делают эту продукцию несоизмеримо дорогой по сравнению с уровнем доходов, зарплат и пенсий большинства украинцев", — прокомментировал он.

Сигареты и купюры. Фото: из сети

Экономист также отметил, что последнее повышение цен на табачные изделия из-за повышения акцизов, снова привело к очередной волне повышения розничной потребительской цены, а это в свою очередь способствует еще большей тенизации этого рынка.

Полевое исследование — карта нелегальной Одессы

Наиболее показательное исследование — это конкретные точки продажи в городе.

Продажа табака. Фото: из сети

Центр, ул. Торговая, 26 и 32, здесь два соседних киоска работают без лишних маскировок. На прилавках — сигареты с маркировкой Duty Free, которые по закону должны продаваться только в магазинах беспошлинной торговли, в частности в аэропортах. Цена на треть ниже, чем в супермаркете. Для покупателя это "выгодно", для государства и города — очередной минус в бюджете.

Статистика распространения нелегальной табачной продукции. Фото: KANTAR

Пр-т Академика Глушко, 14. Павильон предлагает бренды Marshall и Compliment. На упаковках четкая маркировка "для экспорта", но они свободно продаются в спальном районе. Рынок на ул. Щорса, 148/1. Лоток №12 торгует сигаретами без акциза. Никаких документов, никаких сомнений — товар на столе, бери и плати.

Бренды, которые нелегально реализуются в Украине. Фото: KANTAR

Киоск на ул. Генерала Бочарова, 47. Здесь товар не выставлен на витрину, ведь его "достают из-под полы", что делает процесс еще более похожим на игру в "знают все, но официально этого нет".

Это не хаотичные случаи, а система — нелегальные точки расположены и в центре, и в спальных районах, и на рынках. Они работают открыто на протяжении многих лет. И главный вопрос — если о них знают исследователи и рядовые покупатели — почему их не видят контролирующие органы?

Почему Одесская область среди лидеров по продаже нелегального табака

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак добавил, что это связано с географическим положением области.

"Дело в том, что Одесса среди лидеров по продаже нелегальной продукции прежде всего через морской порт. Именно там происходит самая большая перевалка, в том числе табачных изделий. К тому же в Одессе есть Седьмой рынок, который, наверное, самый большой в Украине, как оптовый так и розничный, которым и пользуются розничные торговцы. Поэтому неудивительно, что Одесса и область среди лидеров по нелегальной продукции", — прокомментировал экономист.

Почему покупают нелегальное

На поверхности ответ прост — цена. Легальные сигареты стоят 80-120 грн, нелегальные — 50-60 грн. Для многих разница в 30-40% — критическая.

Сигареты в тележке. Фото: из сети

Но есть и более глубокие причины. Одесса — город-порт, где десятилетиями формировалась культура теневой торговли. Здесь всегда было "легче договориться, чем ждать законных механизмов". В итоге покупатели воспринимают нелегальные сигареты не как преступление, а как привычную "экономию".

Это создает опасную нормализацию, ведь люди считают, что это не проблема, потому что "государство и так богатое". А на самом деле — это потеря денег, которые могли бы вернуться в город в виде дорог, обновленной инфраструктуры или усиленной обороны. Нелегальный табак — не о сигаретах, это о системной эрозии государственности. Каждый "дешевый дым" — это еще одна дыра в бюджете.

Изменения начинаются с контроля и ответственности.

Что теряет Одесса

По приблизительным подсчетам в 2025 году бюджет Украины может потерять 25,65 млрд грн из-за нелегального табака. Если брать одесскую долю (12%), это может составить около 3 млрд грн в год.

Объем теневого рынка сигарет в Украине. Фото: KANTAR

Не нужно быть профессиональным экономистом, чтобы понять, что эти потери превышают бюджет на ключевые проекты города. И средства, которые могли бы пойти, например, на восстановление инфраструктуры после ракетных ударов, просто исчезают. Каждая пачка нелегальных сигарет — это не только риск для потребителей, это минус в развитии Одессы.

Почему законы не срабатывают

За последние годы власти предложили ряд решений:

налоговые посты на фабриках;

круглосуточное видеонаблюдение;

запрет производства Duty Free в Украине;

криминализацию контрабанды в крупных размерах.

систему "еАкциз" (введение планируется с 2026 года).

"То что сейчас государство занимается активной цифровизацией систем и методов государственного управления, это правильно. Максимальное внедрение цифровых механизмов это с одной стороны удобно для потребителя, а с другой стороны это возможность для государства лучшего контроля и высокой эффективности. Поэтому введение "еАкциз" это один из механизмов снижения тенизации", — отметил экономист Андрей Новак.

Табачные изделия. Фото: socportal.info

Но в полевых данных видим, что в Одессе продолжают реализовывать нелегальную продукцию. Почему? Потому что законы не применяются на местах. Поэтому проблема не в отсутствии инструментов, а потому, что система контроля — формальная. Рейды проходят, но они дают короткий эффект, на несколько недель нелегальные точки закрываются, а потом снова работают.

Что с этим делать

Инструменты для борьбы с нелегальным рынком уже существуют. Есть законодательная база, приняты нормы, даже предусмотрена уголовная ответственность. Проблема не в законах, а в том, что они часто остаются "на бумаге". Главное здесь — правоприменение. Если контролирующие органы действительно начнут работать системно, то масштабы теневого рынка можно будет сократить даже без новых законов.

Конечно, принятие законопроекта №9364 об усилении ответственности, создание библиотеки образцов готовой продукции или информационные кампании среди потребителей могут усилить борьбу. Но без политической воли и желания реально останавливать нелегальный бизнес никакие инициативы не будут эффективно работать.

Ключевой вопрос — готово ли государство применять те инструменты, которые уже есть. Потому что без этого даже лучшие реформы не дадут эффекта.

В инициативе "Нет контрабанде", которая имеет целью популяризацию вопроса и информирование потребителей и общественность о проблемах нелегального рынка табака, дополнили, что поскольку подавляющее большинство нелегальной продукции производится именно в Украине, также крайне важна борьба с самими нелегальными производителями. Если уничтожить первопричину, то исчезнут все производные, в том числе и нелегальная розница.

"Законодательные инструменты для борьбы с нелегальным табачным рынком уже существуют, и они являются достаточными для эффективного контроля. Проблема не в их отсутствии, а в реальном применении этих инструментов на практике" — прокомментировали в инициативе.

Правоохранительные органы должны иметь четкое понимание необходимости их активного использования и привлечения к ответственности не только конечных продавцов, но и всех участников нелегальных цепей — от производителей до распределителей.

О создании библиотеки образцов готовой продукции

Отбеливанию рынка в значительной степени поможет создание библиотеки образцов готовой продукции, в которую все компании-производители сигарет, оперирующие на украинском рынке, должны обязательно предоставлять образцы своей продукции.

С помощью этого инструмента можно будет быстро идентифицировать нелегальную продукцию и, что наиболее важно, — оборудование, на котором она была изготовлена, путем оперативного проведения сравнительных трасологических экспертиз (сравнивая нелегальную продукцию с официально предоставленными образцами библиотеки).

Сигареты и пепел. Фото: unsplash.com

Создание библиотеки образцов готовой табачной продукции значительно усилило бы возможности правоохранительных органов в борьбе с нелегальным рынком.

Вывод

Теневой рынок табака в Одессе — это не только о пачке сигарет за 50 гривен. Это о системной эрозии экономики региона, о миллиардах, которые не получает бюджет, и о молчании контролирующих органов, которые позволяют киоскам работать годами.

Выводы о распространении нелегального табака. Фото: KANTAR

Каждая покупка нелегальной пачки — это еще один кирпич в стену теневой экономики. И пока эта стена растет, Одесса теряет ресурсы, которые должны работать на восстановление и развитие города.