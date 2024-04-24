Одесити можуть безкоштовно пройти медичні дослідження — як це зробити

Одесити можуть отримати безкоштовну медичну допомогу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Одесити мають можливість безкоштовно пройти ряд медичних лабораторних досліджень. Допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю та люди похилого віку.

Про це повідомляє пресслужба фонду "Ваше місто".

Читайте також:

Яку допомогу надають

Відтепер переселенці, які проживають в Одесі, зможуть безкоштовно зробити такі лабораторні дослідження:

загальноклінічні дослідження крові;

маркери серцево-судинних захворювань;

діагностика цукрового діабету;

аналізи тиреоїдної групи;

загальноклінічні дослідження сечі;

біохімічні дослідження;

аналізи на коронавірус.

Як отримати допомогу

Для того, щоб зробити лабораторні дослідження потрібно:

Прийти в медичний центр "Благодійний лікар" за адресою: просп. Шевченка 6\5.

Записатися на обстеження до терапевта фонду.

Отримати направлення на здачу аналізів від терапевта, який працює у фонді.

Раніше ми писали, що внаслідок ракетного удару по Одесі вранці 24 квітня пошкоджено близько 30 приватних будівель. Наразі на місці ліквідації наслідків ворожої атаки розгорнуто міські оперативні штаби для надання допомоги постраждалим одеситам.

Також ми повідомляли, що одеські волонтери взяли на себе ініціативу створення онлайн-ресурсу, що отримав назву "Методичка волонтера". Це має допомогти початківцям у виборі надійних військових товарів.