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Одесситы могут бесплатно пройти медицинские исследования — как это сделать

24 апреля 2024 19:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесситы могут бесплатно пройти медицинские исследования — как это сделать
Одесситы могут получить бесплатную медицинскую помощь. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесситы имеют возможность бесплатно пройти ряд медицинских лабораторных исследований. Помощь могут получить внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью и пожилые люди.

Об этом сообщает пресс-служба фонда "Ваш город".

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Теперь переселенцы, проживающие в Одессе, смогут бесплатно сделать такие лабораторные исследования:

  • общеклинические исследования крови;
  • маркеры сердечно-сосудистых заболеваний;
  • диагностика сахарного диабета;
  • анализы тиреоидной группы;
  • общеклинические исследования мочи;
  • биохимические исследования;
  • анализы на коронавирус.

Как получить помощь

Для того, чтобы сделать лабораторные исследования нужно:

  • Прийти в медицинский центр "Благотворительный врач" по адресу: просп. Шевченка 6\5.
  • Записаться на обследование к терапевту фонда.
  • Получить направление на сдачу анализов от работающего в фонде терапевта.

Ранее мы писали, что в результате ракетного удара по Одессе утром 24 апреля повреждено около 30 частных построек. В настоящее время на месте ликвидации последствий вражеской атаки развернуты городские оперативные штабы для оказания помощи пострадавшим одесситам.

Также мы сообщали, что одесские волонтеры взяли на себя инициативу создания онлайн-ресурса, получившего название "Методичка волонтера". Это должно помочь начинающим в выборе надежных военных товаров.

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