Одесситы могут бесплатно пройти медицинские исследования — как это сделать

Одесситы могут получить бесплатную медицинскую помощь. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Одесситы имеют возможность бесплатно пройти ряд медицинских лабораторных исследований. Помощь могут получить внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью и пожилые люди.

Об этом сообщает пресс-служба фонда "Ваш город".

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Теперь переселенцы, проживающие в Одессе, смогут бесплатно сделать такие лабораторные исследования:

общеклинические исследования крови;

маркеры сердечно-сосудистых заболеваний;

диагностика сахарного диабета;

анализы тиреоидной группы;

общеклинические исследования мочи;

биохимические исследования;

анализы на коронавирус.

Как получить помощь

Для того, чтобы сделать лабораторные исследования нужно:

Прийти в медицинский центр "Благотворительный врач" по адресу: просп. Шевченка 6\5.

Записаться на обследование к терапевту фонда.

Получить направление на сдачу анализов от работающего в фонде терапевта.

Ранее мы писали, что в результате ракетного удара по Одессе утром 24 апреля повреждено около 30 частных построек. В настоящее время на месте ликвидации последствий вражеской атаки развернуты городские оперативные штабы для оказания помощи пострадавшим одесситам.

Также мы сообщали, что одесские волонтеры взяли на себя инициативу создания онлайн-ресурса, получившего название "Методичка волонтера". Это должно помочь начинающим в выборе надежных военных товаров.