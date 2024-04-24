Одесситы могут бесплатно пройти медицинские исследования — как это сделать
Одесситы имеют возможность бесплатно пройти ряд медицинских лабораторных исследований. Помощь могут получить внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью и пожилые люди.
Об этом сообщает пресс-служба фонда "Ваш город".
Какую помощь оказывают
Теперь переселенцы, проживающие в Одессе, смогут бесплатно сделать такие лабораторные исследования:
- общеклинические исследования крови;
- маркеры сердечно-сосудистых заболеваний;
- диагностика сахарного диабета;
- анализы тиреоидной группы;
- общеклинические исследования мочи;
- биохимические исследования;
- анализы на коронавирус.
Как получить помощь
Для того, чтобы сделать лабораторные исследования нужно:
- Прийти в медицинский центр "Благотворительный врач" по адресу: просп. Шевченка 6\5.
- Записаться на обследование к терапевту фонда.
- Получить направление на сдачу анализов от работающего в фонде терапевта.
Ранее мы писали, что в результате ракетного удара по Одессе утром 24 апреля повреждено около 30 частных построек. В настоящее время на месте ликвидации последствий вражеской атаки развернуты городские оперативные штабы для оказания помощи пострадавшим одесситам.
Также мы сообщали, что одесские волонтеры взяли на себя инициативу создания онлайн-ресурса, получившего название "Методичка волонтера". Это должно помочь начинающим в выборе надежных военных товаров.
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