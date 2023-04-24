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Оксен Лісовий розповів, коли відбудеться перехід на 12-річну систему шкільної освіти

24 квітня 2023 17:51
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Оксен Лісовий розповів, коли відбудеться перехід на 12-річну систему шкільної освіти
Міністр освіти Оксен Лісовий. Фото: facebook.com/oksenlisovyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Перехід на 12-річну систему шкільної освіти запланований у законі на 2027 рік. Він має відбутися в межах реформи Нової української школи.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

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Для такого переходу необхідно мати затверджений державний стандарт про профільну старшу школу — зараз його лише розробляють. Також перехід вимагатиме чималих коштів, які нині в бюджеті не передбачені, тому такі зміни на 2024 рік зараз не плануються.

"Окрім того, на мою думку, ми не можемо говорити про прискорення переходу на 12-річну школу як основного інструмента для подолання освітніх втрат. Для цього потрібні більш комплексні рішення, пошуком яких вже займаємося із командою", — пояснив міністр.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство освіти та науки України опублікувало правила прийому на професійну передвищу та вищу освіту у 2023 році.

Згідно з повідомленням пресслужби Міносвіти, абітурієнти можуть використовувати власний електронний кабінет для подання заяв на вступні випробування та участь у конкурсному відборі.

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