Оксен Лисовой рассказал, когда состоится переход на 12-летнюю систему школьного образования

Министр образования Оксен Лисовой. Фото: facebook.com/oksenlisovyi

Переход на 12-летнюю систему школьного образования запланирован в законе на 2027 год. Он должен пройти в рамках реформы Новой украинской школы.

Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой.

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Для такого перехода необходимо иметь утвержденный государственный стандарт о профильной старшей школе, сейчас его только разрабатывают. Также переход потребует немалых средств, которые в настоящее время в бюджете не предусмотрены, поэтому такие изменения на 2024 год сейчас не планируются.

"Кроме того, на мой взгляд, мы не можем говорить об ускорении перехода на 12-летнюю школу как основного инструмента для преодоления образовательных потерь. Для этого нужны более комплексные решения, поиском которых уже занимаемся с командой", — объяснил министр.

Напомним, недавно Министерство образования и науки Украины опубликовало правила приема на профессиональное высшее и высшее образование в 2023 году.

Согласно сообщению пресс-службы Минобразования, абитуриенты могут использовать собственный электронный кабинет для подачи заявлений на вступительные экзамены и участие в конкурсном отборе.