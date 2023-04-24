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Оксен Лисовой рассказал, когда состоится переход на 12-летнюю систему школьного образования

24 апреля 2023 17:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оксен Лисовой рассказал, когда состоится переход на 12-летнюю систему школьного образования
Министр образования Оксен Лисовой. Фото: facebook.com/oksenlisovyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Переход на 12-летнюю систему школьного образования запланирован в законе на 2027 год. Он должен пройти в рамках реформы Новой украинской школы.

Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой.

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Для такого перехода необходимо иметь утвержденный государственный стандарт о профильной старшей школе, сейчас его только разрабатывают. Также переход потребует немалых средств, которые в настоящее время в бюджете не предусмотрены, поэтому такие изменения на 2024 год сейчас не планируются.

"Кроме того, на мой взгляд, мы не можем говорить об ускорении перехода на 12-летнюю школу как основного инструмента для преодоления образовательных потерь. Для этого нужны более комплексные решения, поиском которых уже занимаемся с командой", объяснил министр.

Напомним, недавно Министерство образования и науки Украины опубликовало правила приема на профессиональное высшее и высшее образование в 2023 году.

Согласно сообщению пресс-службы Минобразования, абитуриенты могут использовать собственный электронный кабинет для подачи заявлений на вступительные экзамены и участие в конкурсном отборе.

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