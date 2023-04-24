Оксен Лисовой рассказал, когда состоится переход на 12-летнюю систему школьного образования
Переход на 12-летнюю систему школьного образования запланирован в законе на 2027 год. Он должен пройти в рамках реформы Новой украинской школы.
Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой.
Переход на 12-летнюю систему школьного образования: что для этого нужно
Для такого перехода необходимо иметь утвержденный государственный стандарт о профильной старшей школе, сейчас его только разрабатывают. Также переход потребует немалых средств, которые в настоящее время в бюджете не предусмотрены, поэтому такие изменения на 2024 год сейчас не планируются.
"Кроме того, на мой взгляд, мы не можем говорить об ускорении перехода на 12-летнюю школу как основного инструмента для преодоления образовательных потерь. Для этого нужны более комплексные решения, поиском которых уже занимаемся с командой", — объяснил министр.
Напомним, недавно Министерство образования и науки Украины опубликовало правила приема на профессиональное высшее и высшее образование в 2023 году.
Согласно сообщению пресс-службы Минобразования, абитуриенты могут использовать собственный электронный кабинет для подачи заявлений на вступительные экзамены и участие в конкурсном отборе.