Ольга Глюза презентувала проєкт LEVCHYK та CHILDREN HUB

Керівниця проєкту "Діти" Ольга Глюза. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

У вихідні після Дня Незалежності України — 26-27 серпня — традиційно відбувся маркет "Всі. Свої" під символічною назвою "Незалежний".

Про це повідомляє LEVCHYK SPECTRUM HUB.

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LEVCHYK SPECTRUM HUB

Цьогоріч на Десятинній, 12 зібралося понад 180 українських виробників і брендів одягу, взуття, декору для дому, авторських прикрас та крафтових продуктів, аби вкотре довести, що українське — це амбітно, якісно, сміливо та неймовірно красиво!

Незалежний маркет також відзначився акцентом на важливі суспільні теми: про безбар’єрність у суспільстві та необхідність створення аутизм-френдлі середовища в Україні.

Маркет "Всі. Свої". Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Проблематика людей із розладами спектра аутизму (РСА) значно загострилася з початком війни. Стрес, постійні тривоги та вимушений переїзд вкрай негативно впливають на їхній емоційний стан. Особливо це стосується дітей! Багато родин ВПО, які виховують дітей у спектрі, разом із переїздом втратили можливість відвідувати корекційні заняття, котрі є запорукою гармонійного розвитку дітей із РСА та дають шанс таким дітям надалі успішно інтегруватися у соціальне життя.

Маркет "Всі. Свої". Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

У відповідь на таку проблему благодійним фондом Future For Ukraine (FFU), за підтримки мецената Вадима Столара, було створено LEVCHYK SPECTRUM HUB — безпечний простір, де діти ВПО у спектрі аутизму можуть адаптуватися до нових умов, займатися з психологом та отримувати корекційну терапію безкоштовно.

Маркет "Всі. Свої". Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

LEVCHYK SPECTRUM HUB, як соціально важливий проєкт, був також представлений на маркеті "Всі.Свої" 26-27 серпня. Команда фонду підготувала низку активностей, щоб познайомити відвідувачів зі світом людей у спектрі аутизму та привернути увагу суспільства до проблематики дітей із РСА.

Маркет "Всі. Свої". Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

На локації був розташований інформаційний стенд, де кожен охочий міг дізнатись усе про аутизм: що таке РСА, як розуміти та як правильно комунікувати з людьми у спектрі, а також підтримати збір на корекційні заняття для дітей ВПО у спектрі аутизму, які відвідують LEVCHYK SPECTRUM HUB у Львові. Завдяки імпровізованій інтерактивній зоні з навушниками від бренду Canyon можна було відчути, як сприймають зовнішній світ та себе люди з РСА.

Маркет "Всі. Свої". Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

О 15:00 у залі лекторію Ольга Глюза, яка є керівницею проєкту "Діти" (LEVCHYK та CHILDREN HUB) у фонді, розповіла про соціальні прояви аутизму, світову статистику РСА та дала поради, як побудувати дружню комунікацію з людьми у спектрі.

Керівниця проєкту "Діти" Ольга Глюза. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

"Аутизм — це не хвороба, це стан людини, її спосіб мислити та відчувати світ. Історія кожної людини з РСА — неповторна. Аутизм у дітей може проявлятися через замкнутість у собі, слабкий емоційний контакт з іншими людьми та регрес набутих навичок. Люди з РСА думають картинками і схемами, а не словами, бачать деталі в першу чергу, занадто сильно відчувають світло, звук, дотики та запахи.

Бути у спектрі — це постійно відчувати тривогу через непередбачуваність життя. І щоб заспокоїти себе, люди з РСА можуть виконувати повторювані рухи — розгойдуватися, крутитися на місці чи махати руками. Такі дії називаються стимінгом.

Найголовніше правило у спілкуванні з людиною у спектрі — це поважати її особисті кордони та завжди запитувати дозволу. Комунікуйте простими реченнями, якщо вас не розуміють — намалюйте, дайте час співрозмовнику на осмислення. І завжди пам'ятайте, що перш за все — це людина, а вже потім — її діагноз!" — розповідає Ольга Глюза.

Маркет "Всі. Свої". Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Ольга також зачитала лекцію для представників українського бізнесу про те, як стати аутизм-френдлі та долучитися до підтримки дітей у спектрі.

У проміжках між лекціями для всіх відвідувачів було показано світлини дітей із РСА — вихованців LEVCHYK SPECTRUM HUB. Чорно-білі фотопортрети є частиною експозиції виставки "Eye contact. Погляд у спектрі", яка була понад місяць представлена у Львівському муніципальному мистецькому центрі, а зараз розташована у стінах бізнес-простору Creative States у Києві.

Маркет "Всі. Свої". Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Допомогти дітям у спектрі аутизму можна було ще в один приємний спосіб — купити квіти від флористичної студії "Природа". 60% коштів від продажу цих супербукетів магазин передає на підтримку діяльності LEVCHYK SPECTRUM HUB.

Ви також можете долучитися до підтримки дітей у спектрі — задонати на кейс чи стати Вартовим спектру та розповсюджувати інформацію про аутизм і потреби дітей із РСА. Будуймо аутизм-френдлі середовище в Україні разом!