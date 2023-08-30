Ольга Глюза представила проект LEVCHYK и CHILDREN HUB

Руководитель проекта "Дети" Ольга Глюза. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

В выходные после Дня Независимости Украины — 26-27 августа — традиционно состоялся маркет "Все. Свои" под символическим названием "Независимый".

Об этом сообщает LEVCHYK SPECTRUM HUB.

Читайте также:

LEVCHYK SPECTRUM HUB

В этом году на Десятинной, 12 собралось более 180 украинских производителей и брендов одежды, обуви, декора для дома, авторских украшений и крафтовых продуктов, чтобы еще раз доказать, что украинское — это амбициозно, качественно, смело и невероятно красиво!

Независимый маркет также отметился акцентом на важные общественные темы: о безбарьерности в обществе и необходимости создания аутизм-френдли среды в Украине.

Маркет "Все. Свои". Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Проблематика людей с нарушениями спектра аутизма (РСА) значительно обострилась с началом войны. Стресс, постоянные тревоги и вынужденный переезд очень негативно влияют на их эмоциональное состояние. Особенно это касается детей! Многие семьи ВПЛ, которые воспитывают детей в спектре, вместе с переездом потеряли возможность посещать коррекционные занятия, которые являются залогом гармоничного развития детей с РСА и дают шанс таким детям в дальнейшем успешно интегрироваться в социальную жизнь.

Маркет "Все. Свои". Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

В ответ на такую проблему благотворительным фондом Future For Ukraine (FFU) при поддержке мецената Вадима Столара было создано LEVCHYK SPECTRUM HUB — безопасное пространство, где дети ВПЛ в спектре аутизма могут адаптироваться к новым условиям, заниматься с психологом и получать коррекционную терапию бесплатно.

Маркет "Все. Свои". Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

LEVCHYK SPECTRUM HUB, как социально важный проект, был также представлен на маркете "Все.Свои" 26-27 августа. Команда фонда подготовила ряд активностей, чтобы познакомить посетителей с миром людей в спектре аутизма и привлечь внимание общества к проблематике детей из РСА.

Маркет "Все. Свои". Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

На локации был расположен информационный стенд, где каждый желающий мог узнать все об аутизме: что такое РСА, как понимать и как правильно общаться с людьми в спектре, а также поддержать сбор на коррекционные занятия для детей ВПЛ в спектре аутизма, посещающих LEVCHYK SPECTRUM HUB во Львове. Благодаря импровизированной интерактивной зоне с наушниками от бренда Canyon можно почувствовать, как воспринимают внешний мир и себя люди из РСА.

Маркет "Все. Свои". Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

В 15:00 в зале лектория Ольга Глюза, руководитель проекта "Дети" (LEVCHYK и CHILDREN HUB) в фонде, рассказала о социальных проявлениях аутизма, мировой статистике РСА и дала советы, как построить дружескую коммуникацию с людьми в спектре.

Руководитель проекта "Дети" Ольга Глюза. Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

"Аутизм — это не болезнь, это состояние человека, его способ мыслить и чувствовать мир. История каждого человека с РСА — неповторима. Аутизм у детей может проявляться через замкнутость в себе, слабый эмоциональный контакт с другими людьми и регресс приобретенных навыков. Люди с РСА думают картинками и схемами, а не словами, видят детали в первую очередь, слишком сильно ощущают свет, звук, прикосновения и запахи.

Быть в спектре — это постоянно чувствовать тревогу из-за непредсказуемости жизни. И чтобы успокоить себя, люди из РСА могут выполнять повторяющиеся движения — раскачиваться, крутиться на месте или махать руками. Такие действия называются стимингом.

Самое главное правило в общении с человеком в спектре – это уважать его личные границы и всегда спрашивать разрешения. Общайтесь простыми предложениями, если вас не понимают — нарисуйте, дайте время собеседнику на осмысление. И всегда помните, что прежде всего — это человек, а уже потом — его диагноз!" — рассказывает Ольга Глюза.

Маркет "Все. Свои". Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Ольга также зачитала лекцию для представителей украинского бизнеса о том, как стать аутизм-френдли и подключиться к поддержке детей в спектре.

В промежутках между лекциями для всех посетителей были показаны фотографии детей из РСА — воспитанников LEVCHYK SPECTRUM HUB. Черно-белые фотопортреты являются частью экспозиции выставки "Eye contact. Взгляд в спектре" , которая была больше месяца представлена во Львовском муниципальном художественном центре, а сейчас расположена в стенах бизнес-пространства Creative States в Киеве.

Маркет "Все. Свои". Фото: LEVCHYK SPECTRUM HUB

Помочь детям в спектре аутизма можно было еще одним приятным способом — купить цветы от флористической студии "Природа". 60% от продажи этих супербукетов магазин передает в поддержку деятельности LEVCHYK SPECTRUM HUB.

Вы также можете присоединиться к поддержке детей в спектре — задонать на кейс или стать Стражем спектром и распространять информацию об аутизме и потребностях детей из РСА. Строим аутизм-френдли среду в Украине вместе!