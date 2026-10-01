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Головна Актуально Паблік-ток "Таємний бік "Міста": як роман Підмогильного став кіно"

Паблік-ток "Таємний бік "Міста": як роман Підмогильного став кіно"

Ua ru
1 жовтня 2026 20:22
Паблік-ток "Таємний бік "Міста": як роман Підмогильного став кіно" 3 жовтня
Виконавець ролі Степана Радченка Максим Рягін. Фото: Новини.LIVE

3 жовтня о 18:00 у книгарні book.ua space відбудеться паблік-ток "Таємний бік "Міста": як роман Підмогильного став кіно" — відкрита розмова, присвячена першій в історії повнометражній кіноадаптації роману Валер'яна Підмогильного "Місто".

Подію організовує LIVE media HUB, який об'єднує платформи "ТиКиїв", Новини.LIVE та англомовне видання Ukraine Breaking News.

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Паблік-ток "Таємний бік "Міста": як роман Підмогильного став кіно" - фото 1
Анонс до паблік-току "Таємний бік "Міста": як роман Підмогильного став кіно". Фото: Новини.LIVE

До розмови долучаться режисер і сценарист фільму Станіслав Битюцький, для якого "Місто" стало повнометражним дебютом, та Максим Рягін, який втілив на екрані головного герояСтепана Радченка. Модеруватиме розмову ведучий Новини.LIVE Павло Ковальчук.

Паблік-ток "Таємний бік "Міста": як роман Підмогильного став кіно" - фото 2
Режисер і сценарист фільму Станіслав Битюцький. Фото: Новини.LIVE

Про що фільм

Класичний роман 1920-х про провінціала Степана Радченка, який приїжджає до Києва будувати нове життя, творча команда перенесла на сто років уперед.

У фільмі Степану 24 роки, він пережив полон на півдні України, а замість літературної тусовки минулого століття — електронна сцена сучасного Києва.

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  • Коли: 3 жовтня, 18:00–19:15.
  • Де: Павільйон №6, ВДНГ, зал книгарні book.ua space.
  • Участь безкоштовна.

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роман кіностудія імені Довженка книга кіноіндустрія місто
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Автор:
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