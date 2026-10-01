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Главная Актуально Публичная беседа "Тайная сторона „Міста“: как роман Пидмогильного стал фильмом"

Публичная беседа "Тайная сторона „Міста“: как роман Пидмогильного стал фильмом"

Ua ru
1 октября 2026 20:22
Публичная беседа «Тайная сторона „Города“: как роман Подмогильного стал фильмом» 3 октября
Исполнитель роли Степана Радченко — Максим Рягин. Фото: Новини.LIVE

3 октября в 18:00 в книжном магазине book.ua space состоится публичный ток "Тайная сторона „Города“: как роман Пидмогильного стал кино" — открытая беседа, посвященная первой в истории полнометражной киноадаптации романа Валериана Пидмогильного "Місто".

Мероприятие организует LIVE media HUB, объединяющий платформы "ТиКиїв", Новини.LIVE и англоязычное издание Ukraine Breaking News.

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Публичная беседа "Тайная сторона „Міста“: как роман Подмогильного стал фильмом" - фото 1
Анонс публичного тока "Тайная сторона "Міста": как роман Подмогильного стал фильмом". Фото: Новини.LIVE

К беседе присоединятся режиссёр и сценарист фильма Станислав Битюцкий, для которого "Місто" стал полнометражным дебютом, и Максим Рягин, воплотивший на экране главного герояСтепана Радченко. Модератором беседы выступит ведущий Новини.LIVE Павел Ковальчук.

Паблік-ток "Таємний бік "Міста": як роман Підмогильного став кіно" - фото 2
Режиссёр и сценарист фильма Станислав Битюцкий. Фото: Новини.LIVE

О чем фильм

Классический роман 1920-х годов о провинциале Степане Радченко, который приезжает в Киев строить новую жизнь, творческая команда перенесла на сто лет вперед.

В фильме Степану 24 года, он пережил плен на юге Украины, а вместо литературной тусовки прошлого века — электронная сцена современного Киева.

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  • Когда: 3 октября, 18:00–19:15.
  • Где: Павильон №6, ВДНХ, зал книжного магазина book.ua space.
  • Вход бесплатный.

Ранее Новини.LIVE сообщал о выходе тизера украинской романтической комедии с элементами фэнтези "Хатник". Фильм рассказывает историю девушки Иванки, которая возвращается в село, чтобы продать бабушкин дом, но встречает там домового Романа.

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роман киностудия имени Довженко книга город
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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