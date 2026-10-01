Публичная беседа «Тайная сторона „Города“: как роман Подмогильного стал фильмом» 3 октября

Публичная беседа "Тайная сторона „Міста“: как роман Пидмогильного стал фильмом"
3 октября в 18:00 в книжном магазине book.ua space состоится публичный ток "Тайная сторона „Города“: как роман Пидмогильного стал кино" — открытая беседа, посвященная первой в истории полнометражной киноадаптации романа Валериана Пидмогильного "Місто".
Мероприятие организует LIVE media HUB, объединяющий платформы "ТиКиїв", Новини.LIVE и англоязычное издание Ukraine Breaking News.
К беседе присоединятся режиссёр и сценарист фильма Станислав Битюцкий, для которого "Місто" стал полнометражным дебютом, и Максим Рягин, воплотивший на экране главного героя — Степана Радченко. Модератором беседы выступит ведущий Новини.LIVE Павел Ковальчук.
О чем фильм
Классический роман 1920-х годов о провинциале Степане Радченко, который приезжает в Киев строить новую жизнь, творческая команда перенесла на сто лет вперед.
В фильме Степану 24 года, он пережил плен на юге Украины, а вместо литературной тусовки прошлого века — электронная сцена современного Киева.
Три женщины в его жизни — Тамара, Надейка и Зося — остались из первоисточника, но их истории теперь о взрослении в условиях войны. Команда сняла фильм за 20 дней — на улицах Киева, фестивалях электронной музыки и киностудии им. Довженко.
- Когда: 3 октября, 18:00–19:15.
- Где: Павильон №6, ВДНХ, зал книжного магазина book.ua space.
- Вход бесплатный.
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