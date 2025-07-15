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Пара киян збудувала бізнес у США і повертає мільйони в Україну

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 16:22
Історія підприємців з Києва, які з нуля створили бізнес у США та допомагають українській економіці
Ілля Костенко та Валерія Барбеницька. Фото: особисте

Кияни Ілля Костенко та Валерія Барбеницька пройшли шлях від нервового дропшипінгу на Amazon до стабільного бізнесу у США, який щороку підтримує українських виробників. Їхня історія — приклад сміливості, партнерства та віри в український продукт на глобальному ринку.

Все починалося з дропшипінгу на Amazon

Кілька років тому Ілля Костенко та Валерія Барбеницька з Києва вели бізнес на Amazon — прибутковий, але вкрай нестабільний.

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"Це був дім, збудований на піску, — згадує Ілля. — Ти перевіряєш акаунт із панікою, бо не контролюєш нічого: ні клієнта, ні репутацію. Ти — орендар у чужій цифровій імперії".

Валерія додає: "Ти не відчуваєш, що будуєш щось справжнє. Це як гра на виживання — без системи, без росту".

Валерія Барбеницька
Валерія Барбеницька. Фото: особисте

Коли бізнес зупинився, подружжя вирішило: жодних більше "схем". Вони звернули увагу на українських виробників у сфері nail-beauty — талановитих, але невидимих на глобальному ринку.

"Їхні продукти — часто кращі за світових лідерів, але про них ніхто не знав у США, — розповідає Валерія. — Це був необроблений алмаз".

Новий дім, новий старт

Перші спроби продажу українських товарів онлайн виявили попит, але й серйозні проблеми: затримки логістики, втрата посилок, відсутність сервісу, якого очікує американський клієнт.

"Продукт любили, але поверталися одиниці — повторні продажі були майже нульові", — каже Валерія.

Висновок був очевидним: якщо хочеш дати продукту шанс — треба бути поруч із покупцем. Подружжя прийняло рішення — переїхати до США.

Без кредитної історії, без знайомств, лише з особистими заощадженнями. Перший склад і офіс — прямо в орендованому будинку.

Ілля Костенко
Ілля Костенко. Фото: особисте

"Ми — два крила одного літака, — пояснює Валерія. — Ілля — це навігація, стратегія, двигун. Я — бренд, сервіс, команда".

Бізнес як місія

З початком повномасштабної війни пара, як і тисячі інших українців, кинулась допомагати: збирали гуманітарку, відправляли вантажі, але зіткнулися з хаосом.

"Ми зрозуміли: найсильніша допомога — це не разова пожертва, а стабільний економічний міст", — каже Ілля.

Сьогодні їхній бізнес повертає в економіку України до мільйона доларів щороку. Вони працюють із надійними українськими виробниками, забезпечуючи регулярні замовлення, а отже — робочі місця, зарплати, розвиток.

"Ми не просто продаємо лак чи топ, — каже Валерія. — Ми будуємо екосистему. Український виробник зростає, американський клієнт задоволений, а ми відчуваємо, що створюємо щось важливе".

Що далі

Для Іллі Америка — це платформа можливостей.

"Тут або працюєш — або нічого не маєш. Але якщо працюєш — усе можливо", — каже він.

Ілля Костенко та Валерія Барбеницька
Ілля Костенко та Валерія Барбеницька. Фото: особисте

Валерія надихає тих, хто мріє, але вагається:

"Головний бар’єр — не гроші, а страх. Не чекайте ідеального моменту. Його не буде. Починайте з того, що маєте. Усе інше прийде в процесі".

Два повідомлення, що змінюють усе

"Найбільше досягнення? Це коли в один день ти отримуєш два повідомлення", — ділиться Ілля.

"Перше — від клієнтки з Каліфорнії: "Ваш топ — найкращий, що я пробувала за 10 років роботи".

А друге — від українського партнера-виробника:

"Дякуємо за замовлення. Ми змогли виплатити зарплати всій команді"".

"У цей момент ти розумієш: з’єднав двох людей і створив для обох справжню цінність", — додає Валерія.

Ці два повідомлення — квінтесенція історії Валерії та її чоловіка Іллі Костенка. Це не просто бізнес-кейс, а розповідь про сенси, партнерство, відвагу почати з нуля і створити не лише справу, а й нове життя на іншому континенті.

США економіка бізнес підприємства підприємці
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі
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