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Главная Актуально Пара киевлян создала бизнес в США и возвращает миллионы в Украину

Пара киевлян создала бизнес в США и возвращает миллионы в Украину

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 16:22
История предпринимателей из Киева, которые с нуля создали бизнес в США и помогают украинской экономике
Илья Костенко и Валерия Барбеницкая. Фото: личное

Киевляне Илья Костенко и Валерия Барбеницкая прошли путь от нервного дропшиппинга на Amazon до стабильного бизнеса в США, который ежегодно поддерживает украинских производителей. Их история — пример смелости, партнерства и веры в украинский продукт на глобальном рынке.

Все начиналось с дропшиппинга на Amazon

Несколько лет назад Илья Костенко и Валерия Барбеницкая из Киева вели бизнес на Amazon — прибыльный, но крайне нестабильный.

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"Это был дом, построенный на песке, — вспоминает Илья. — Ты проверяешь аккаунт с паникой, потому что не контролируешь ничего: ни клиента, ни репутацию. Ты — арендатор в чужой цифровой империи".

Валерия добавляет: "Ты не чувствуешь, что строишь что-то настоящее. Это как игра на выживание — без системы, без роста".

Валерія Барбеницька
Валерия Барбеницкая. Фото: личное

Когда бизнес остановился, супруги решили: никаких больше "схем". Они обратили внимание на украинских производителей в сфере nail-beauty — талантливых, но невидимых на глобальном рынке.

"Их продукты — часто лучше мировых лидеров, но о них никто не знал в США, — рассказывает Валерия, — Это был необработанный алмаз".

Новый дом, новый старт

Первые попытки продажи украинских товаров онлайн выявили спрос, но и серьезные проблемы: задержки логистики, потеря посылок, отсутствие сервиса, которого ожидает американский клиент.

"Продукт любили, но возвращались единицы — повторные продажи были почти нулевые", — говорит Валерия.

Вывод был очевиден: если хочешь дать продукту шанс — надо быть рядом с покупателем. Супруги приняли решение — переехать в США.

Без кредитной истории, без знакомств, только с личными сбережениями. Первый склад и офис — прямо в арендованном доме.

Ілля Костенко
Илья Костенко. Фото: личное

"Мы — два крыла одного самолета, — объясняет Валерия, — Илья — это навигация, стратегия, двигатель. Я — бренд, сервис, команда".

Бизнес, как миссия

С началом полномасштабной войны пара, как и тысячи других украинцев, бросилась помогать: собирали гуманитарку, отправляли грузы, но столкнулись с хаосом.

"Мы поняли: самая сильная помощь — это не разовое пожертвование, а стабильный экономический мост", — говорит Илья.

Сегодня их бизнес возвращает в экономику Украины до миллиона долларов ежегодно. Они работают с надежными украинскими производителями, обеспечивая регулярные заказы, а значит — рабочие места, зарплаты, развитие.

"Мы не просто продаем лак или топ, — говорит Валерия, — Мы строим экосистему. Украинский производитель растет, американский клиент доволен, а мы чувствуем, что создаем что-то важное".

Что дальше

Для Ильи Америка — это платформа возможностей.

"Здесь либо работаешь — либо ничего не имеешь. Но если работаешь — все возможно", — говорит он.

Ілля Костенко та Валерія Барбеницька
Илья Костенко и Валерия Барбеницкая. Фото: личное

Валерия вдохновляет тех, кто мечтает, но колеблется:

"Главный барьер — не деньги, а страх. Не ждите идеального момента. Его не будет. Начинайте с того, что имеете. Все остальное придет в процессе".

Два сообщения, которые меняют все

"Самое большое достижение? Это когда в один день ты получаешь два сообщения", — делится Илья.

"Первое — от клиентки из Калифорнии: "Ваш топ — лучший, что я пробовала за 10 лет работы".

А второе — от украинского партнера-производителя:

"Спасибо за заказ. Мы смогли выплатить зарплаты всей команде"".

"В этот момент ты понимаешь: соединил двух людей и создал для обоих настоящую ценность", — добавляет Валерия.

Эти два сообщения — квинтэссенция истории Валерии и ее мужа Ильи Костенко. Это не просто бизнес-кейс, а рассказ о смыслах, партнерстве, отваге начать с нуля и создать не только дело, но и новую жизнь на другом континенте.

США экономика бизнес предприятия предприниматели
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
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