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"Павутиння" проти дронів — волонтери допомогли прикордонникам

9 грудня 2024 15:29
Марина Кісаделі - Редактор
Павутиння проти дронів — Артем Колюбаєв передав захист прикордонникам
Артем Колюбаєв із командою волонтерів. ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії".
Марина Кісаделі - Редактор

До Дня волонтера українські благодійники передали чергову партію антидронових сіток, які рятують життя на передовій.

Ця ініціатива стала можливою завдяки спільним зусиллям низки громадських організацій, серед яких ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії" під керівництвом Артема Колюбаєва, ГО "Фундація Течія" Олега Крота та БФ "Батальйон волонтер".

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Артем Колюбаєв, продюсер, голова спілки та активний волонтер. Фото: ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії".

Риболовецькі сітки, які отримали друге життя, стали важливим елементом захисту українських військових від ворожих дронів. Цього разу сітки було передано прикордонникам, які високо оцінили їхню ефективність.

Артем Колюбаєв, продюсер, голова ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії" та активний волонтер, наголошує:

"День волонтера — це день людей, які працюють заради інших, не вимагаючи нічого натомість. Це день тих, хто віддає свій час, сили та душу для перемоги України. Ми боремося за майбутнє і разом — обов’язково переможемо!"

 

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Команда волонтерів. Фото: ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії".

Ініціатива "Павутиння", що була започаткована низкою благодійних організацій, вже принесла понад 500 тонн антидронових сіток для захисників України.

Про її значення говорить і представник БФ "Батальйон волонтер" Ігор Бондарчук:

"Сьогодні ми передали чергову партію рибальських сіток, які наші військові використовують для боротьби з ворожими дронами. Це вже близько 500 тонн цього важливого матеріалу. Хочу подякувати всім, хто долучився до ініціативи "Павутиння" та інших волонтерських проєктів. Разом ми щодня рятуємо життя".

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Допомога для військових. Фото: ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії".

Цей проєкт об’єднав багатьох — від волонтерів до міжнародних партнерів. На сьогодні ми вже доставили близько 500 тонн сіток, які стали ефективним щитом від ворожих дронів. Це не лише величезний внесок в обороноздатність України, але символ нашої незламності та винахідливості.

"День волонтера — це нагадування про те, наскільки важливо допомагати одне одному у складні часи. Війна змінила життя кожного з нас, але водночас вона показала, яку неймовірну силу має наша єдність. Ініціатива "Павутиння" — це приклад того, як прості ідеї можуть мати масштабний вплив. Рибальські сітки, які колись слугували для лову риби, тепер захищають життя наших воїнів на передовій", — зазначив голова ГО "Фундація Течія" Олег Крот.

До слів подяки приєднався й Микола Чиханцов, представник ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії":

"Висловлюємо глибоку вдячність кожному, хто допомагає, і запрошуємо долучатися до проєкту "Павутиння" та інших ініціатив. Волонтерство — це величезна сила, яка підтримує наших захисників і дає надію всім українцям".

Окрім "Павутиння", команда Артема Колюбаєва реалізує й інші масштабні ініціативи. За час війни було передано 2450 автомобілів і 40 карет швидкої допомоги, тисячі дронів, аптечок, бронежилетів та іншого необхідного обладнання для ЗСУ. Водночас допомога надається й постраждалим цивільним: мільйони порцій їжі, тонни одягу, ліків і дитячого харчування вже передані тим, хто цього потребує.

"День волонтера — це день, який нагадує: кожна добра справа наближає нашу спільну перемогу", — зазначив голова ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії" Артем Колюбаєв.

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