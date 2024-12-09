Паутина против дронов Артем Колюбаев передал защиту пограничникам

Артем Колюбаев с командой волонтеров. ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии".

Ко Дню волонтера украинские благотворители передали очередную партию антидроновых сеток, спасающих жизнь на передовой.

Эта инициатива стала возможной благодаря совместным усилиям ряда общественных организаций, среди которых ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" под руководством Артема Колюбаева, ОО "Фонд Течение" Олега Крота и БФ "Батальон волонтер".

Читайте также:

Артем Колюбаев, продюсер, глава союза и активный волонтер. Фото: ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии".

Рыболовные сетки, получившие вторую жизнь, стали важным элементом защиты украинских военных от вражеских дронов. В этот раз сетки были переданы пограничникам, высоко оценившим их эффективность.

Артем Колюбаев, продюсер, председатель ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" и активный волонтер, отмечает:

"День волонтера — это день людей, работающих ради других, не требуя ничего вместо этого. Это день отдающих свое время, силы и душу для победы Украины. Мы боремся за будущее и вместе — обязательно победим!"

Команда волонтеров. Фото: ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии".

Инициатива "Паутина", начатая рядом благотворительных организаций, уже принесла более 500 тонн антидроновых сеток для защитников Украины.

О ее значении говорит и представитель БФ "Батальон волонтер" Игорь Бондарчук:

"Сегодня мы передали очередную партию рыболовных сеток, используемых нашими военными для борьбы с вражескими дронами. Это уже около 500 тонн этого важнейшего материала. Хочу поблагодарить всех, кто присоединился к инициативе "Паутина" и другим волонтерским проектам. Вместе мы каждый день спасаем жизнь".

Помощь для военных. Фото: ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии".

Этот проект объединил многих — от волонтеров до международных партнеров. На сегодняшний день мы уже доставили около 500 тонн сеток, которые стали эффективным щитом от вражеских дронов. Это не только огромный вклад в обороноспособность Украины, но и символ нашей несокрушимости и изобретательности.

"День волонтера — это напоминание о том, как важно помогать друг другу в сложные времена. Война изменила жизнь каждого из нас, но в то же время она показала, какую невероятную силу имеет наше единство. Инициатива "Паутина" — это пример того, как простые идеи могут оказать масштабное влияние. Рыболовные сетки, которые когда-то служили для ловли рыбы, теперь защищают жизнь наших воинов на передовой", — отметил председатель ОО "Фонд Течение" Олег Крот.

К словам благодарности присоединился и Николай Чиханцов, представитель ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии":

"Выражаем глубокую благодарность каждому помогающему и приглашаем приобщаться к проекту "Паутина" и другим инициативам. Волонтерство — огромная сила, которая поддерживает наших защитников и дает надежду всем украинцам".

Кроме "Паутины", команда Артема Колюбаева реализует и другие масштабные инициативы. За время войны было передано 2450 автомобилей и 40 карет скорой помощи, тысячи дронов, аптечек, бронежилетов и другое необходимое оборудование для ВСУ. В то же время помощь оказывается и пострадавшим гражданским: миллионы порций продуктов, тонны одежды, лекарств и детского питания уже переданы нуждающимся.

"День волонтера — это день, который напоминает: каждое доброе дело приближает нашу общую победу", — отметил глава ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" Артем Колюбаев.