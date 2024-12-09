Паутина против дронов Артем Колюбаев передал защиту пограничникам

"Паутина" против дронов — волонтеры помогли пограничникам
Ко Дню волонтера украинские благотворители передали очередную партию антидроновых сеток, спасающих жизнь на передовой.
Эта инициатива стала возможной благодаря совместным усилиям ряда общественных организаций, среди которых ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" под руководством Артема Колюбаева, ОО "Фонд Течение" Олега Крота и БФ "Батальон волонтер".
Рыболовные сетки, получившие вторую жизнь, стали важным элементом защиты украинских военных от вражеских дронов. В этот раз сетки были переданы пограничникам, высоко оценившим их эффективность.
Артем Колюбаев, продюсер, председатель ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" и активный волонтер, отмечает:
"День волонтера — это день людей, работающих ради других, не требуя ничего вместо этого. Это день отдающих свое время, силы и душу для победы Украины. Мы боремся за будущее и вместе — обязательно победим!"
Инициатива "Паутина", начатая рядом благотворительных организаций, уже принесла более 500 тонн антидроновых сеток для защитников Украины.
О ее значении говорит и представитель БФ "Батальон волонтер" Игорь Бондарчук:
"Сегодня мы передали очередную партию рыболовных сеток, используемых нашими военными для борьбы с вражескими дронами. Это уже около 500 тонн этого важнейшего материала. Хочу поблагодарить всех, кто присоединился к инициативе "Паутина" и другим волонтерским проектам. Вместе мы каждый день спасаем жизнь".
Этот проект объединил многих — от волонтеров до международных партнеров. На сегодняшний день мы уже доставили около 500 тонн сеток, которые стали эффективным щитом от вражеских дронов. Это не только огромный вклад в обороноспособность Украины, но и символ нашей несокрушимости и изобретательности.
"День волонтера — это напоминание о том, как важно помогать друг другу в сложные времена. Война изменила жизнь каждого из нас, но в то же время она показала, какую невероятную силу имеет наше единство. Инициатива "Паутина" — это пример того, как простые идеи могут оказать масштабное влияние. Рыболовные сетки, которые когда-то служили для ловли рыбы, теперь защищают жизнь наших воинов на передовой", — отметил председатель ОО "Фонд Течение" Олег Крот.
К словам благодарности присоединился и Николай Чиханцов, представитель ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии":
"Выражаем глубокую благодарность каждому помогающему и приглашаем приобщаться к проекту "Паутина" и другим инициативам. Волонтерство — огромная сила, которая поддерживает наших защитников и дает надежду всем украинцам".
Кроме "Паутины", команда Артема Колюбаева реализует и другие масштабные инициативы. За время войны было передано 2450 автомобилей и 40 карет скорой помощи, тысячи дронов, аптечек, бронежилетов и другое необходимое оборудование для ВСУ. В то же время помощь оказывается и пострадавшим гражданским: миллионы порций продуктов, тонны одежды, лекарств и детского питания уже переданы нуждающимся.
"День волонтера — это день, который напоминает: каждое доброе дело приближает нашу общую победу", — отметил глава ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" Артем Колюбаев.
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