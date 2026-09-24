Усі охочі можуть оцінити свої ризики за допомогою спеціального онлайн-калькулятора.

Макет серця. Фото: magnific.com.

В Україні започаткували щорічний місяць обізнаності про серцево-судинні захворювання. Хвороби серця і судин залишаються однією з головних причин втрати здоров’я та життя українців: щороку в країні реєструють понад 20 млн таких випадків. При цьому у 80% випадків цим захворюванням можна запобігти. Національна кампанія "Перевірте головне", яку ініціювала фармацевтична компанія "Дарниця" за підтримки Інституту серця МОЗ України, покликана спонукати українців звертати увагу на своє здоров’я та своєчасно проходити кардіочекапи.

Центральним елементом є сайт з коротким калькулятором ризику серцево-судинних захворювань, який компанія створила разом з лікарями Інституту серця. За кілька запитань про вік, зріст, вагу, звички та сімейний анамнез людина отримує орієнтовну оцінку власного стану й розуміння, чи варто записатися на чекап. Калькулятор не замінює лікаря, але допоможе зробити крок до турботи про себе.

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За даними МОЗ та Центру громадського здоров’я, серцево-судинні захворювання спричиняють 68% усіх смертей і щодня забирають понад 1000 життів українців. Більшість вважає, що ризик їх не стосується, проте це не так.

"Статистика говорить інше. Лише у 2025 році в Україні зареєстровано 36 678 випадків інфаркту міокарда. Ще понад 3,6 млн українців живуть з хронічною ішемічною хворобою серця. Зростає і кількість госпіталізацій через хвороби системи кровообігу, – зазначив генеральний директор Інституту серця Борис Тодуров. – Війна ще й суттєво "омолодила" ці хвороби: з інфарктами і кардіоміопатіями до лікарень дедалі частіше звертаються люди до 40 років".

Він нагадав, що небезпека у тому, що серцево-судинні хвороби протягом тривалого часу можуть протікати безсимптомно.

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"Щоранку людина перевіряє десятки цифр, які від неї не залежать: карту повітряних тривог, прогноз погоди, затори на дорогах, сповіщення у робочих месенджерах. І майже ніколи в системі не перевіряє показники, від яких критично залежить її життя: власний тиск, пульс і холестерин, – наголосила Ярослава Полякова, директорка з управління репутацією фармацевтичної компанії "Дарниця". – Ми хочемо, щоб якомога більше людей цього місяця зробили дві прості речі – за допомогою спеціального калькулятора перевірили, чи вони не в групі ризику, та за потреби записалися на чекап серця. Для когось це стане приводом вперше за багато років дізнатися свої показники".

Саме тому, додала вона, кампанія планується як щорічна.

Про старт кампанії повідомили на щорічній конференції "Сучасна кардіологія".

Також в її межах ініціатори: