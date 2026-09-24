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Главная Актуально Проверьте главное: в Украине проходит месяц осведомленности о сердечно-сосудистых заболеваниях

Проверьте главное: в Украине проходит месяц осведомленности о сердечно-сосудистых заболеваниях

Ua ru
24 сентября 2026 14:40
Все желающие могут оценить свои риски с помощью специального онлайн-калькулятора.
Макет сердца. Фото: magnific.com.

В Украине начался ежегодный месяц осведомленности о сердечно-сосудистых заболеваниях. Заболевания сердца и сосудов остаются одной из главных причин утраты здоровья и жизни украинцев: ежегодно в стране регистрируется более 20 млн таких случаев. При этом в 80% случаев этим заболеваниям можно предотвратить. Национальная кампания "Проверьте главное", инициированная фармацевтической компанией "Дарница" при поддержке Института сердца МЗ Украины, призвана побудить украинцев уделять внимание своему здоровью и своевременно проходить кардиопрофилактику.

Центральным элементом кампании является сайт с кратким калькулятором риска сердечно-сосудистых заболеваний, который компания создала совместно с врачами Института сердца. Ответив на несколько вопросов о возрасте, росте, весе, привычках и семейном анамнезе, человек получает ориентировочную оценку своего состояния и понимание того, стоит ли записаться на обследование. Калькулятор не заменяет врача, но поможет сделать шаг к заботе о себе.

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По данным Минздрава и Центра общественного здоровья, сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 68% всех смертей и ежедневно уносят более 1000 жизней украинцев. Большинство считает, что риск их не касается, однако это не так.

"Статистика говорит об обратном. Только в 2025 году в Украине зарегистрировано 36 678 случаев инфаркта миокарда. Еще более 3,6 млн украинцев живут с хронической ишемической болезнью сердца. Растет и количество госпитализаций из-за болезней системы кровообращения, – отметил генеральный директор Института сердца Борис Тодуров. – Война еще и существенно "омолодила" эти заболевания: с инфарктами и кардиомиопатиями в больницы все чаще обращаются люди до 40 лет".

Он напомнил, что опасность заключается в том, что сердечно-сосудистые заболевания в течение длительного времени могут протекать бессимптомно.

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"Каждое утро человек проверяет десятки цифр, которые от него не зависят: карту воздушных тревог, прогноз погоды, пробки на дорогах, уведомления в рабочих мессенджерах. И почти никогда не проверяет показатели, от которых критически зависит ее жизнь: собственное давление, пульс и холестерин, – подчеркнула Ярослава Полякова, директор по управлению репутацией фармацевтической компании "Дарница". – Мы хотим, чтобы как можно больше людей в этом месяце сделали две простые вещи – с помощью специального калькулятора проверили, не входят ли они в группу риска, и при необходимости записались на обследование сердца. Для кого-то это станет поводом впервые за много лет узнать свои показатели".

Именно поэтому, добавила она, кампания планируется как ежегодная.

О старте кампании сообщили на ежегодной конференции "Современная кардиология".

Также в её рамках инициаторы:

  • проводят информационную кампанию по повышению осведомлённости украинцев о сердечно-сосудистых заболеваниях и способах предотвращения их развития;
  • привлекают к информированию украинские компании — "Новую почту", "Уклон", "Киевстар", "Helsi" и другие — чтобы те размещали баннеры со ссылкой на сайт-калькулятор в своих приложениях;
  • договорились с медицинской лабораторией "Синево" о возможности во всех отделениях для клиентов, сдающих кровь, заказать пакет №42.1 (Кардиометаболический) со скидкой 50%;
  • до 29 сентября — Всемирного дня сердца — в Киеве откроют тематическую инсталляцию.

сердечно-сосудистая система диагностика сердце Институт сердца МОЗ Украины медицинская помощь
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

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