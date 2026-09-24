Все желающие могут оценить свои риски с помощью специального онлайн-калькулятора.

Макет сердца. Фото: magnific.com.

В Украине начался ежегодный месяц осведомленности о сердечно-сосудистых заболеваниях. Заболевания сердца и сосудов остаются одной из главных причин утраты здоровья и жизни украинцев: ежегодно в стране регистрируется более 20 млн таких случаев. При этом в 80% случаев этим заболеваниям можно предотвратить. Национальная кампания "Проверьте главное", инициированная фармацевтической компанией "Дарница" при поддержке Института сердца МЗ Украины, призвана побудить украинцев уделять внимание своему здоровью и своевременно проходить кардиопрофилактику.

Центральным элементом кампании является сайт с кратким калькулятором риска сердечно-сосудистых заболеваний, который компания создала совместно с врачами Института сердца. Ответив на несколько вопросов о возрасте, росте, весе, привычках и семейном анамнезе, человек получает ориентировочную оценку своего состояния и понимание того, стоит ли записаться на обследование. Калькулятор не заменяет врача, но поможет сделать шаг к заботе о себе.

Реклама

По данным Минздрава и Центра общественного здоровья, сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 68% всех смертей и ежедневно уносят более 1000 жизней украинцев. Большинство считает, что риск их не касается, однако это не так.

"Статистика говорит об обратном. Только в 2025 году в Украине зарегистрировано 36 678 случаев инфаркта миокарда. Еще более 3,6 млн украинцев живут с хронической ишемической болезнью сердца. Растет и количество госпитализаций из-за болезней системы кровообращения, – отметил генеральный директор Института сердца Борис Тодуров. – Война еще и существенно "омолодила" эти заболевания: с инфарктами и кардиомиопатиями в больницы все чаще обращаются люди до 40 лет".

Он напомнил, что опасность заключается в том, что сердечно-сосудистые заболевания в течение длительного времени могут протекать бессимптомно.

Читайте также:

"Каждое утро человек проверяет десятки цифр, которые от него не зависят: карту воздушных тревог, прогноз погоды, пробки на дорогах, уведомления в рабочих мессенджерах. И почти никогда не проверяет показатели, от которых критически зависит ее жизнь: собственное давление, пульс и холестерин, – подчеркнула Ярослава Полякова, директор по управлению репутацией фармацевтической компании "Дарница". – Мы хотим, чтобы как можно больше людей в этом месяце сделали две простые вещи – с помощью специального калькулятора проверили, не входят ли они в группу риска, и при необходимости записались на обследование сердца. Для кого-то это станет поводом впервые за много лет узнать свои показатели".

Именно поэтому, добавила она, кампания планируется как ежегодная.

О старте кампании сообщили на ежегодной конференции "Современная кардиология".

Также в её рамках инициаторы: