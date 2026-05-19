Перинатальний центр міста Києва отримав лазерне обладнання від Фонду Вадима Столара

Допомога перинатальному центру

Благодійний фонд Вадима Столара передав інноваційний лазер комунальному некомерційному підприємству "Перинатальний центр міста Києва".

Фракційний лазер MED-X Laser CO2 з RF-модулем вартістю понад мільйон гривень буде задіяно у післяпологовому відновленні породіль. Лазерна терапія допомагає зробити шви після епізіотомії або кесаревого розтину еластичними, менш болісними та майже непомітними, а також – відновити тонус м'язів та слизової оболонки, які зазнали розтягнення.

"Підтримуючи тих, з кого починається майбутнє, Благодійний фонд Вадима Столара передає сучасне медичне обладнання Перинатальному центру міста Києва. Сподіваємося, що ця допомога посилить можливості лікарів задля збереження жіночого здоров'я та безпечного старту кожного нового життя", — зазначив Андрій Фещенко, директор Фонду Вадима Столара.

У Перинатальному центрі пояснюють: надане обладнання дозволяє швидко і безпечно лікувати патології, які раніше потребували повноцінних операцій під наркозом.

"Завдяки Фонду Вадима Столара ми сьогодні отримали унікальне обладнання, яке дозволить нам не тільки відновлювати та поліпшувати жіноче здоров’я, а й впливати на демографічну ситуацію в Україні загалом", — додав директор Перинатального центру Дмитро Говсєєв.

Варто зауважити, що переданий апарат відповідає всім стандартам безпеки Євросоюзу і схвалений до використання МОЗ України.

"Підтримка медичних закладів є важливим напрямом системної роботи Фонду, особливо в умовах війни, коли навантаження на систему охорони здоров’я суттєво зросло", – сказав Вадим Столар, засновник Фонду.