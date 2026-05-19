Перинатальный центр Киева получил оборудование от Фонда Вадима Столара

Перинатальный центр Киева получил оборудование от Фонда Вадима Столара

Дата публикации 19 мая 2026 12:25
Перинатальный центр города Киева получил лазерное оборудование от Фонда Вадима Столара
Помощь перинатальному центру

Благотворительный фонд Вадима Столара передал инновационный лазер коммунальному некоммерческому предприятию "Перинатальный центр города Киева".

Об этом говорится в сюжете Новини.LIVE.

Фракционный лазер MED-X Laser CO2 с RF-модулем стоимостью более миллиона гривен будет задействован в послеродовом восстановлении рожениц. Лазерная терапия помогает сделать швы после эпизиотомии или кесарева сечения эластичными, менее болезненными и почти незаметными, а также - восстановить тонус мышц и слизистой оболочки, которые подверглись растяжению.

Оборудование, которое передали в Перинатальный центр города Киева. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара

"Поддерживая тех, с кого начинается будущее, Благотворительный фонд Вадима Столара передает современное медицинское оборудование Перинатальному центру города Киева. Надеемся, что эта помощь усилит возможности врачей для сохранения женского здоровья и безопасного старта каждой новой жизни", — отметил Андрей Фещенко, директор Фонда Вадима Столара.

Современный аппарат. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара

В Перинатальном центре объясняют: предоставленное оборудование позволяет быстро и безопасно лечить патологии, которые ранее требовали полноценных операций под наркозом.

"Благодаря Фонду Вадима Столара мы сегодня получили уникальное оборудование, которое позволит нам не только восстанавливать и улучшать женское здоровье, но и влиять на демографическую ситуацию в Украине в целом", — добавил директор Перинатального центра Дмитрий Говсеев.

Оборудование в кабинете. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара.

Стоит заметить, что переданный аппарат соответствует всем стандартам безопасности Евросоюза и одобрен к использованию Минздравом Украины.

"Поддержка медицинских учреждений является важным направлением системной работы Фонда, особенно в условиях войны, когда нагрузка на систему здравоохранения существенно возросла", — сказал Вадим Столар, основатель Фонда.

Киев Фонд Вадима Столара больница
