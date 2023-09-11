Першими отримали протези на Мальті: історії військових Андрія Коновалова та Віталія Тарусіна

Військові, які отримали протези та пройшли реабілітацію на Мальті. Фото: Новини.LIVE

До війни — звичайні хлопці, а після 24 лютого — воїни світла. Двоє українських захисників, які втратили кінцівки в бою за рідні землі, першими пройшли протезування та процес реабілітації на базі клініки Steward Health Care Malta (SHCM).

Війна двічі приходила у дім Андрія Коновалова — спочатку у 2014 році, коли він з дружиною та донькою жили у Донецьку, а потім лютому 2022 року вже у Краматорську, куди родина була змушена переїхати з Донецька. Андрій працював у школі вчителем фізкультури та не мав військового досвіду, але після 24 лютого без вагань пішов до військкомату, щоб боротися за майбутнє своїх дітей у незалежній Україні. Спочатку Андрій потрапив до місцевої тероборони, а у червні опинився одразу в декількох гарячих точках. Під час контрнаступу української армії їхня бригада брала участь у звільненні Лиману. 7 жовтня, виконуючи бойові завдання на Луганщині, військовий натрапив на протипіхотну міну, внаслідок чого втратив ногу.

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Попри важке поранення, Андрій не перестає мріяти, хоче якнайшвидше повернутися до своєї професії та знову навчати дітей. А після нашої перемоги — потрапити на футбольний матч улюбленої команди "Шахтар" на рідному стадіоні у Донецьку!

Військові повернулися додому після лікування. Фото: Новини.LIVE

Віталій Тарусін до 24 лютого жив з родиною у Харкові та працював будівельником. Але після повномасштабного вторгнення не зміг сидіти склавши руки та приєднався до лав ЗСУ. Пройшовши підготовку, Віталій опинився на Херсонському напрямку. Служив гранатометником та зупиняв ворожі колони з технікою. Найважчими моментами на службі називає ті, коли треба було забирати побратимів на щиті.

Під час одного з бойових завдань військовий потрапив під сильний гранатометний обстріл і наступив на міну, внаслідок чого отримав важке поранення та втратив ногу. Про те, що звільнили Херсон, у напрямку якого йшла бригада військового, Віталій дізнався вже у лікарні. Думки про повне звільнення нашої землі від окупантів додають герою сил боротися далі!

Чоловік виконує фізичні навантаження. Фото: Новини.LIVE

Андрій та Віталій стали першими учасниками Програми протезування українських військових 2023, заснованої благодійним фондом Future For Ukraine та за підтримки мецената Вадима Столара. Хлопці безкоштовно отримали високоякісне протезування, пройшли курс психологічної підтримки і реабілітації у міжнародній клініці МСОР на Мальті та вже повернулись до повноцінного життя. Успіхами Андрія та Віталія поділився у своєму Facebook меценат проєкту Вадим Столар:

Вадим Столар показав військових, які повернулися до звичного життя після лікування. Фото: скриншот

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