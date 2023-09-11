Первыми получили протезы на Мальте: истории военных Андрея Коновалова и Виталия Тарусина

Военные, получившие протезы и прошедшие реабилитацию на Мальте. Фото: Новини.LIVE

До войны — обычные мужчины, а после 24 февраля — воины света. Два украинских защитника, потерявших конечности в бою за родные земли, первыми прошли протезирование и процесс реабилитации на базе клиники Steward Health Care Malta (SHCM).

Война дважды приходила в дом Андрея Коновалова — сначала в 2014 году, когда он с женой и дочерью жили в Донецке, а затем в феврале 2022 года уже в Краматорске, куда семья была вынуждена переехать из Донецка. Андрей работал в школе учителем физкультуры и не имел военного опыта, но после 24 февраля без колебаний пошел в военкомат, чтобы бороться за будущее своих детей в независимой Украине. Сначала Андрей попал в местную терроборону, а в июне оказался сразу в нескольких горячих точках. Во время контрнаступления украинской армии их бригада участвовала в освобождении Лимана. 7 октября, выполняя боевые задания на Луганщине, военный наткнулся на противопехотную мину, в результате чего потерял ногу.

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Несмотря на тяжелое ранение, Андрей не перестает мечтать, хочет как можно быстрее вернуться к своей профессии и снова учить детей. А после нашей победы — попасть на футбольный матч любимой команды "Шахтер" на родном стадионе в Донецке!

Военные вернулись домой после лечения. Фото: Новини.LIVE

Виталий Тарусин до 24 февраля жил с семьей в Харькове и работал строителем. Но после полномасштабного вторжения не смог сидеть сложа руки и присоединился к рядам ВСУ. Пройдя подготовку, Виталий оказался на Херсонском направлении. Служил гранатометчиком и останавливал вражеские колонны с техникой. Самыми трудными моментами на службе называет те, когда нужно было забирать побратимов на щите.

Во время одной из боевых задач военный попал под сильный гранатометный обстрел и наступил на мину, в результате чего получил тяжелое ранение и потерял ногу. О том, что освободили Херсон, в направлении которого шла военная бригада, Виталий узнал уже в больнице. Мысли о полном освобождении нашей земли от оккупантов придают герою сил бороться дальше!

Мужчина выполняет физические нагрузки. Фото: Новини.LIVE

Андрей и Виталий стали первыми участниками "Программы протезирования украинских военных 2023", основанной благотворительным фондом Future For Ukraine и при поддержке мецената Вадима Столара. Мужчины бесплатно получили высококачественное протезирование, прошли курс психологической поддержки и реабилитации в международной клинике МСОР на Мальте и уже вернулись. Успехами Андрея и Виталия поделился в своем Facebook меценат проекта Вадим Столар:

Вадим Столар показал военных, вернувшихся к привычной жизни после лечения. Фото: скриншот

Присоединяйтесь к сбору! Каждый ваш вклад приближает военных с ампутациями к получению протеза и дает надежду на полноценную жизнь!