У Києві під час конференції "БОРЩ" зібрали гроші для Нацгвардії

Нещодавно у Києві відбулася конференція про єдність та партнерства "БОРЩ". Під час заходу вдалося зібрати понад пів мільйона гривень для 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія".

Отже, 4 жовтня у Києві, в павільйоні "КИТ" на ВДНГ, медіа Vector разом із креативною агенцією I AM IDEA провели конференцію "БОРЩ", присвячену силі колаборацій та партнерств у бізнесі, креативі й технологіях.

Подію відвідали понад 1300 учасників — маркетологи, підприємці, дизайнери, фахівці з комунікацій та представники медіа. Завдяки 20% від продажу квитків і благодійному аукціону вдалося зібрати більш ніж 500 тисяч гривень на підтримку 13-ї бригади НГУ "Хартія".

Крім того, під час конференції відбувся благодійний аукціон. Гості змагалися за лоти: тарілку з нової колекції Gunia Project, мозаїку від Alterra Group, голос для сайту Vector, дві години "таксування" від Ігоря Фінашкіна та Вадима Іщенка, промокампанію від Robota.ua та ексклюзивний мерч monobank. Усі кошти спрямували на підтримку 13-ї бригади НГУ "Хартія".

"БОРЩ" об’єднав представників бізнесу, культури та технологій, які говорили про партнерства як про спосіб мислення, а не лише інструмент маркетингу, зокрема:

Ісмаіл Осбанов, CEO Vector, разом з Олександром Сердюком, співзасновником Respeecher показали, як журналістика може звучати буквально. Ідея виросла з простої потреби аудиторії — споживати контент в аудіоформаті. Як результат, функція прослуховування новин збільшила середній час перебування користувачів на сайті у 3,5 раза.

Ігор Фінашкін, CEO креативної агенції I AM IDEA, та Вадим Іщенко, COO райдхелінг сервісу Uklon, розповіли про те, як та на чому можна ефективно побудувати довгострокову співпрацю між клієнтом та рекламною агенцією. Їхня співпраця показала, що справжня лояльність народжується з поваги, а не з push-сповіщень чи бонусів.

Марія Гаврилюк, співзасновниця Gunia Project, показала, як культурні колаборації перетворюють бренд на носія сенсів через такі кейси, як етнографічна книга з Музеєм Івана Гончара, півники з Бородянки в цукерковій колекції Honey та колекцію "Скіфське золото" з Міністерством культури.

Анна Знамеровська, засновниця znamy, digital pr agency та Богдан Криворученко, бренд-менеджер і креативний лід девелопера Alterra Group, поділилися досвідом створення культурних проєктів, таких як виставка Now is Better у Києві та Львові. Вони розповіли як завдяки партнерству вдалося залучить 1,2 млн грн донатів на мистецтво та освіту, а також 700 000 грн інвестицій у проєкт.

Євген Клопотенко розповів про партнерство з Укрзалізницею, яке змінило уявлення про їжу у подорожах не лише в українців, а й у 120 високопосадовців та 820 іноземних делегацій. Його кейс з гарячим меню довів: навіть державний сервіс може мати смак і стиль, якщо за ним стоїть ідея, а не формальность.

Володимир Дегтярьов, військовослужбовець корпусу "Хартія" пояснив, чому мілітарні колаборації не мають бути способом заробітку, адже партнерства з армією — це в першу чергу прояв підтримки, а не маркетинговий інструмент. Він розказав про спільні кейси з ETNODIМ, Foundation Coffee та ANOESES, які не через героїзацію, а через людяність говорили з аудиторією про допомогу війську.

Размік Погосян, засновник Razmik Production і автор шоу "Музрум", говорив про те, як народжується нова хвиля українського контенту. Його приклад показав, що колаборації між артистами, брендами й продакшнами сьогодні — не просто PR-інструмент, а спосіб формувати культурну ідентичність. "МУЗРУМ" став платформою, де музика, бізнес і медіа зустрічаються, щоб створювати спільні історії, які хочеться не лише дивитися, а й відчувати.

Юлія Далібук, маркетинг-директорка Robota.ua, представила дослідження креативних професій 2025 року. Вона показала, що для фахівців у креативній індустрії сьогодні головне — не офіс чи посада, а довіра, гнучкість і прозорість. Її виступ — це сигнал для бізнесу, шо ринок більше не реагує на красиві слогани, він чекає чесності у комунікації.

, маркетинг-директорка Robota.ua, представила дослідження креативних професій 2025 року. Вона показала, що для фахівців у креативній індустрії сьогодні головне — не офіс чи посада, а довіра, гнучкість і прозорість. Її виступ — це сигнал для бізнесу, шо ринок більше не реагує на красиві слогани, він чекає чесності у комунікації. Вікторія Ващенко, CMO monobank, завершила програму кейсом, який став справжнім хіто року — колаборацією monobank х "Живчик". Проєкт, що почався зі стікера у застосунку, виріс у повноцінний напій і став символом того, як бренд може перенести власний вайб у зовсім іншу площину. Перший тираж у 280 000 банок розкупили за тиждень, а за півроку 2 млн банок опинилися в руках покупців.

Організатори вже працюють над продовженням. У 2026 році "БОРЩ" повернеться — у ще масштабнішому форматі, з новими кейсами, спікерами та премією "Найкраща колаборація року" від Vector і I AM IDEA. Відзнаку отримуватимуть бренди й команди, які створюють партнерства, засновані на змісті, людяності та сміливості.