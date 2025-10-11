Конференция о единстве и партнерстве "БОРЩ" в Киеве. Фото: Vector

Недавно в Киеве состоялась конференция о единстве и партнерстве "БОРЩ". Во время мероприятия удалось собрать более полумиллиона гривен для 13-й бригады Нацгвардии "Хартия".

В Киеве во время конференции "БОРЩ" собрали деньги для Нацгвардии

Итак, 4 октября в Киеве, в павильоне "КИТ" на ВДНХ, медиа Vector вместе с креативным агентством I AM IDEA провели конференцию "БОРЩ", посвященную силе коллабораций и партнерств в бизнесе, креативе и технологиях.

Событие посетили более 1300 участников — маркетологи, предприниматели, дизайнеры, специалисты по коммуникациям и представители медиа. Благодаря 20% от продажи билетов и благотворительному аукциону удалось собрать более 500 тысяч гривен в поддержку 13-й бригады НГУ "Хартия".

Кроме того, во время конференции состоялся благотворительный аукцион. Гости соревновались за лоты: тарелку из новой коллекции Gunia Project, мозаику от Alterra Group, голос для сайта Vector, два часа "таксирования" от Игоря Финашкина и Вадима Ищенко, промокампанию от Robota.ua и эксклюзивный мерч monobank. Все средства направили на поддержку 13-й бригады НГУ "Хартия".

"БОРЩ" объединил представителей бизнеса, культуры и технологий, которые говорили о партнерстве как о способе мышления, а не только инструмент маркетинга, в частности:

Исмаил Осбанов , CEO Vector, вместе с Александром Сердюком , соучредителем Respeecher показали, как журналистика может звучать буквально. Идея выросла из простой потребности аудитории — потреблять контент в аудиоформате. Как результат, функция прослушивания новостей увеличила среднее время пребывания пользователей на сайте в 3,5 раза.

, CEO Vector, вместе с , соучредителем Respeecher показали, как журналистика может звучать буквально. Идея выросла из простой потребности аудитории — потреблять контент в аудиоформате. Как результат, функция прослушивания новостей увеличила среднее время пребывания пользователей на сайте в 3,5 раза. Игорь Финашкин , CEO креативного агентства I AM IDEA, и Вадим Ищенко, COO райдхелинг сервиса Uklon, рассказали о том, как и на чем можно эффективно построить долгосрочное сотрудничество между клиентом и рекламным агентством. Их сотрудничество показало, что настоящая лояльность рождается из уважения, а не из push-уведомлений или бонусов.

, CEO креативного агентства I AM IDEA, и Вадим Ищенко, COO райдхелинг сервиса Uklon, рассказали о том, как и на чем можно эффективно построить долгосрочное сотрудничество между клиентом и рекламным агентством. Их сотрудничество показало, что настоящая лояльность рождается из уважения, а не из push-уведомлений или бонусов. Мария Гаврилюк , соучредитель Gunia Project, показала, как культурные коллаборации превращают бренд в носителя смыслов через такие кейсы, как этнографическая книга с Музеем Ивана Гончара, петушки из Бородянки в конфетной коллекции Honey и коллекцию "Скифское золото" с Министерством культуры.

, соучредитель Gunia Project, показала, как культурные коллаборации превращают бренд в носителя смыслов через такие кейсы, как этнографическая книга с Музеем Ивана Гончара, петушки из Бородянки в конфетной коллекции Honey и коллекцию "Скифское золото" с Министерством культуры. Анна Знамеровская , основательница znamy, digital pr agency и Богдан Криворученко, бренд-менеджер и креативный лид девелопера Alterra Group, поделились опытом создания культурных проектов, таких как выставка Now is Better в Киеве и Львове. Они рассказали как благодаря партнерству удалось привлечь 1,2 млн грн донатов на искусство и образование, а также 700 000 грн инвестиций в проект.

, основательница znamy, digital pr agency и Богдан Криворученко, бренд-менеджер и креативный лид девелопера Alterra Group, поделились опытом создания культурных проектов, таких как выставка Now is Better в Киеве и Львове. Они рассказали как благодаря партнерству удалось привлечь 1,2 млн грн донатов на искусство и образование, а также 700 000 грн инвестиций в проект. Евгений Клопотенко рассказал о партнерстве с Укрзализныцей, которое изменило представление о еде в путешествиях не только у украинцев, но и у 120 высокопоставленных чиновников и 820 иностранных делегаций. Его кейс с горячим меню доказал: даже государственный сервис может иметь вкус и стиль, если за ним стоит идея, а не формальность.

рассказал о партнерстве с Укрзализныцей, которое изменило представление о еде в путешествиях не только у украинцев, но и у 120 высокопоставленных чиновников и 820 иностранных делегаций. Его кейс с горячим меню доказал: даже государственный сервис может иметь вкус и стиль, если за ним стоит идея, а не формальность. Владимир Дегтярев , военнослужащий корпуса "Хартия" объяснил, почему милитарные коллаборации не должны быть способом заработка, ведь партнерства с армией - это в первую очередь проявление поддержки, а не маркетинговый инструмент. Он рассказал о совместных кейсах с ETNODIМ, Foundation Coffee и ANOESES, которые не через героизацию, а через человечность говорили с аудиторией о помощи армии.

, военнослужащий корпуса "Хартия" объяснил, почему милитарные коллаборации не должны быть способом заработка, ведь партнерства с армией - это в первую очередь проявление поддержки, а не маркетинговый инструмент. Он рассказал о совместных кейсах с ETNODIМ, Foundation Coffee и ANOESES, которые не через героизацию, а через человечность говорили с аудиторией о помощи армии. Размик Погосян , основатель Razmik Production и автор шоу "Музрум", говорил о том, как рождается новая волна украинского контента. Его пример показал, что коллаборации между артистами, брендами и продакшнами сегодня — не просто PR-инструмент, а способ формировать культурную идентичность. "МУЗРУМ" стал платформой, где музыка, бизнес и медиа встречаются, чтобы создавать совместные истории, которые хочется не только смотреть, но и чувствовать.

, основатель Razmik Production и автор шоу "Музрум", говорил о том, как рождается новая волна украинского контента. Его пример показал, что коллаборации между артистами, брендами и продакшнами сегодня — не просто PR-инструмент, а способ формировать культурную идентичность. "МУЗРУМ" стал платформой, где музыка, бизнес и медиа встречаются, чтобы создавать совместные истории, которые хочется не только смотреть, но и чувствовать. Юлия Далибук , маркетинг-директор Robota.ua, представила исследование креативных профессий 2025 года. Она показала, что для специалистов в креативной индустрии сегодня главное — не офис или должность, а доверие, гибкость и прозрачность. Ее выступление - это сигнал для бизнеса, что рынок больше не реагирует на красивые слоганы, он ждет честности в коммуникации.

, маркетинг-директор Robota.ua, представила исследование креативных профессий 2025 года. Она показала, что для специалистов в креативной индустрии сегодня главное — не офис или должность, а доверие, гибкость и прозрачность. Ее выступление - это сигнал для бизнеса, что рынок больше не реагирует на красивые слоганы, он ждет честности в коммуникации. Виктория Ващенко, CMO monobank, завершила программу кейсом, который стал настоящим хитом года — коллаборацией monobank х "Живчик". Проект, начавшийся со стикера в приложении, вырос в полноценный напиток и стал символом того, как бренд может перенести собственный вайб в совершенно другую плоскость. Первый тираж в 280 000 банок раскупили за неделю, а за полгода 2 млн банок оказались в руках покупателей.

Организаторы уже работают над продолжением. В 2026 году "БОРЩ" вернется — в еще более масштабном формате, с новыми кейсами, спикерами и премией "Лучшая коллаборация года" от Vector и I AM IDEA. Награду будут получать бренды и команды, которые создают партнерства, основанные на смысле, человечности и смелости.