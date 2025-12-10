Відео
Головна Актуально Під подушкою — Даша Квіткова провела благодійний захід для дітей

Під подушкою — Даша Квіткова провела благодійний захід для дітей

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 20:05
Благодійний захід Даші Квіткової "Під подушкою" - що відомо
Даша Квіткова. Фото: пресслужба заходу "Під подушкою"

Інфлюенсерка Даша Квіткова у партнерстві з фондом "Таблеточки" та за підтримки Благодійного фонду BGV, вже втретє провели захід "Під подушкою". Він спрямований на те, щоб допомогти дітям, які хворіють на рак. 

Про це повідомила пресслужба заходу.

Читайте також:

Благодійний захід Даші Квіткової "Під подушкою" 

Сімейна подія відбулася вчора, 7 грудня, в 9-й День народження ТРЦ Lavina. Протягом дня для гостей виступали дитячі колективи та молоді таланти, проводили розіграші, бренди дивували активностями на своїх зонах. Ближче до вечора розпочався великий концерт за участю популярних артистів: KOLA, ALEKSEEV, Анна Буткевич, МУАЯД, GEED, RONY, ULIANA ROYCE, Diana Gloster, Настя Балог та NICOLE. Ведучими події вже другий рік поспіль стали Нікіта Добринін і Наталі Солонік. 

Особливим моментом став вихід на сцену самої Даші Квіткової з привітальним словом разом з директоркою зі стратегічних партнерств фонду "Таблеточки" Світланою Пугач та 17-річною Діаною, яка поборола рак лімфовузлів. Історія одужання дівчини розчулила багатьох у залі до сліз. 

"Критично важливо, щоб діти, які хворіють на рак, мали доступ до вчасної та якісної діагностики. Саме це є ключем до корекції терапії та одужання. Я безмежно вдячна всім, хто прийшов на "Під подушкою" та підтримує нашу місію. Щороку подія збирає стільки тепла, небайдужості та сил, і ще раз доводить: разом ми можемо допомогти родинам у боротьбі з хворобою. Діти мають право бути здоровими й щасливими поза лікарняними стінами — і вашою участю ми наблизили цей момент", — поділилася Даша Квіткова.

До слова також доєдналася голова благодійного фонду родини Буткевич BGV, який став генеральним партнером заходу. Поліна Алдошина зауважила, як важливо обʼєднуватися разом заради допомоги дітям та яку важливу справу робить Даша Квіткова.

Ажіотаж навколо розіграшу автомобіля в кінці вечора серед глядачів послужив добрій справі. Усі зібрані кошти з розіграшу та інших активностей, а також донати від анонімних благодійників спрямували на діагностику дітей, які є підопічними фонду "Таблеточки". За весь період акції в ТРЦ Lаvina по розіграшу авто, а також у день події було зібрано мільйон гривень на допомогу. 

діти Даша Квіткова благодійність зірки онкологія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
