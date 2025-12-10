Видео
Под подушкой — Даша Квиткова провела мероприятие для детей

Под подушкой — Даша Квиткова провела мероприятие для детей

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 20:05
Благотворительное мероприятие Даши Квитковой "Под подушкой" - что известно
Даша Квиткова. Фото: пресс-служба мероприятия "Под подушкой"

Инфлюенсерка Даша Квиткова в партнерстве с фондом "Таблеточки" и при поддержке Благотворительного фонда BGV, уже в третий раз провели мероприятие "Под подушкой". Оно направлено на то, чтобы помочь детям, которые болеют раком.

Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Благотворительное мероприятие Даши Квитковой "Под подушкой"

Семейное событие состоялось вчера, 7 декабря, в 9-й День рождения ТРЦ Lavina. В течение дня для гостей выступали детские коллективы и молодые таланты, проводили розыгрыши, бренды удивляли активностями на своих зонах. Ближе к вечеру начался большой концерт с участием популярных артистов: KOLA, ALEKSEEV, Анна Буткевич, МУАЯД, GEED, RONY, ULIANA ROYCE, Diana Gloster, Настя Балог и NICOLE. Ведущими события уже второй год подряд стали Никита Добрынин и Натали Солоник.

Особым моментом стал выход на сцену самой Даши Квитковой с приветственным словом вместе с директором по стратегическим партнерствам фонда "Таблеточки" Светланой Пугач и 17-летней Дианой, которая поборола рак лимфоузлов. История выздоровления девушки растрогала многих в зале до слез.

"Критически важно, чтобы дети, которые болеют раком, имели доступ к своевременной и качественной диагностике. Именно это является ключом к коррекции терапии и выздоровлению. Я бесконечно благодарна всем, кто пришел на "Под подушкой" и поддерживает нашу миссию. Ежегодно событие собирает столько тепла, неравнодушия и сил, и еще раз доказывает: вместе мы можем помочь семьям в борьбе с болезнью. Дети имеют право быть здоровыми и счастливыми вне больничных стен — и вашим участием мы приблизили этот момент", — поделилась Даша Квиткова.

К слову также присоединилась глава благотворительного фонда семьи Буткевич BGV, который стал генеральным партнером мероприятия. Полина Алдошина отметила, как важно объединяться вместе ради помощи детям и какое важное дело делает Даша Квиткова.

Ажиотаж вокруг розыгрыша автомобиля в конце вечера среди зрителей послужил доброму делу. Все собранные средства с розыгрыша и других активностей, а также донаты от анонимных благотворителей направили на диагностику детей, которые являются подопечными фонда "Таблеточки". За весь период акции в ТРЦ Lаvina по розыгрышу авто, а также в день события было собрано миллион гривен на помощь.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
