Підсумки VIII Національної премії "Найкраща українка в професії 2026"

Церемонія нагородження VIII Національної премії "Найкраща українка в професії 2026"

24 квітня у столиці реалізували найпрестижніший соціальний проєкт для жінок-професіоналок VIІІ НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ "НАЙКРАЩА УКРАЇНКА В ПРОФЕСІЇ 2026".

Щороку, під час заходу з понад 1000 заявок, які надходять з різних куточків України обирають 100 претенденток, яких запрошують на офіційну церемонію нагородження.

Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік на церемонії нагородження премії "Найкраща українка в професії 2026"

Цей захід — це унікальна пропозиція заявити про себе, як найбільшвисокваліфікованого професіонала улюбленої справи, показуючи приклад іншим.

Засновниками проєкту є МАРИНА КІНАХ — заслужена журналістка України, громадська діячка, прес-аташе УСПП, експертка соціальних телевізійних проектів — та ТЕТЯНА КОЛЯДА — громадська діячка, шеф-редакторка журналу Super Lady.

Комісія високоповажних експертів

Комісію високоповажних експертів представили: Гаватюк Наталія — Заступник голови Київської обласної державної адміністрації; Дворнікова Віолета — Голова Європейської асоціації жінок України. Керівниця UKRAINIAN CIVIL SOCIETY HUB при Європарламенті в Брюсселі; Лісневська Наталія — адвокат, член Ради адвокатів міста Києва, партнер та експертка у сфері медичного права. Заступник Міністра охорони здоров’я України (2014–2015), експертка з медичної реформи та системи охорони здоров’я, керівниця програм у сфері медичних реформ. Керівник та співзасновниця адвокатського об’єднання "МАЄСТАС", практикуюча адвокатка (індивідуальна діяльність), фахівчиня з медичного права та державної політики у сфері охорони здоров’я; Сізікова Людмила — Віце-президент Київської торгово-промислової палати, голова Комітету жінок-підприємниць; Рейнолдс Тетяна — засновниця та власниця REYNOLDS beauty clinic та REYNOLDS production; Попова Ірина — кандидат медичних наук, дерматовенеролог вищої категорії, трихолог, косметолог, член Європейського товариства дослідження волосся, член Американської академії дерматології, член Української асоціації лікарів дерматовенерологів та косметологів; Лісімова Лідія — Президент Міжнародної громадської організації "Жінка III тисячоліття"; Філіпенко Марина — OWNER Всеукраїнських та Міжнародних бізнес-премій Business Gravity Awards, MedOrion Awards, Co-founder Cabinet Boss, Top-50, засновниця ГО Fenix Charity, CEO PR Advertising Agency Premium Lab; Навроцька Ольга — підприємиця, засновниця та керівниця Всеукраїнської платформи "Я є Жінка" в Тернопільській області; Дерев’янко Вікторія — Доктор юридичних наук, професор, приватний нотаріус Києва, медійний правовий експерт телеканалів 1+1 та СТБ; Руденко Ярослава – Народна артистка України, солістка ансамблю Збройний сил України; Королик – Бойко Леся — Амбасадорка української культури та мистецтва Заслужена діячка естрадного мистецтва України, диригентка, співачка, активна культурна та громадська діячка, просвітянка, волонтерка; Фурса Оксана — Заслужена художниця України, Арт — митець, доктор мистецтвознавства, професор. Президент Академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі; Шестаковська Тетяна — Президентка ЗВО "Університет трансформації майбутнього", доктор наук з державного управління, професор; Ткачук Інна — Адвокат, член правління заводу пакетів, резидент Лондонського університету права і політики; Шинкарьова Валерія — депутат Черкаської міської ради, к.пед. наук, викладач, громадська діячка Обличчям V НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ "НАЙКРАЩА УКРАЇНКА В ПРОФЕСІЇ"; Лілія Олійник — багатодітна мама, громадська діячка, меценатка Обличчя VIІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ "НАЙКРАЩА УКРАЇНКА В ПРОФЕСІЇ", Леокадія Герасименко — Голова правління Спілки жінок України.

У ДЕСЯТКУ ОФІЦІЙНИХ ПЕРЕМОЖНИЦЬ ВВІЙШЛИ:

ВОЛИНЕЦЬ СВІТЛАНА "Амбасадорка соціальної єдності та міжнародної підтримки" — Керівниця Центру Міжнародних відносин, Голова наглядової ради Департаменту Волонтерського Руху ЦМВ.

ДЕНИСЮК ОЛЬГА — "Лідерка року в маркетингу із розвитку глобальних брендів" — Бренд-маркетинг менеджерка Samsung, лідерка маркетингових комунікацій міжнародного рівня. Володарска Gold Effie Awards Ukraine та суддя Web Summit; членкиня American Marketing Association.

ЗУБИЦЬКА ВІКТОРІЯ "Мистецтво зцілення: сила природи в медицині. Лікар-терапевт" — Директор ТОВ "Фітотерапія Зубицьких", медичний директор ТОВ "Фіто-Данімир", лікар терапевт вищої категорії, лікар УЗД діагностики.

КОРОВАЙ НАТАЛІЯ "Амбасадорка сучасних газоенергетичних технологій" - Засновниця компанії Gas Engineering Solutions (GazES).

ЛЕВИЦЬКА ЮЛІЯ "Візіонерка ментального здоров’я та енергетичного балансу" — психологиня, біоенергетик, спеціалістка з емоційного відновлення. Волонтерка, засновниця Благодійного фонду "Юлії Левицької".

ЛЯШКО СНІЖАНА "Візіонерка б’юті-бізнесу" — власниця та директорка компанії ТОВ "Grand Cosmetic". Бізнес леді. Громадська діячка.

МАНОЙЛО НАТАЛІЯ "Науковець в галузі філософії права. Нотаріус" — приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Правник. Доктор філософських наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Навчально-наукового інституту права та політології УДУ імені Михайла Драгоманова. Поетеса.

РИБІНСЬКА ЮЛІЯ "Експертка підготовки глобальних лідерів через іноземні мови" — доктор педагогічних наук, професор. Засновниця мовного центру "Polyglot" та авторка унікальної методики викладання "Creative teaching, дитячий та підлітковий психолог. Сертифікований тренер Business English. Сертифікований викладач англійської мови.

ТЕПЛЮК ТЕТЯНА ("ХРЕЩЕНА") "Сила життя: медикиня фронту" — медикиня бригади "Азов".

ТКАЧЕНКО МАРІЯ "Лідерка у сфері міжнародних VIP-перевезень" — бізнес-леді, комерційна директорка та співзасновниця компанії "AWE Transfer", волонтерка.

Під час заходу було вручено три ОРДЕНИ "За жіночу благодійність". Їх отримали: Світлана Волинець, Наталія Коровай, Інна Ткачук.

До 100 кращих професіоналок ввійшли: Адамська Ірина — CEO та керівниця ТОВ "Бюджет Консалтинг". Кандидат економічних наук (PhD, "Облік і оподаткування"). Податковий консультант; Агєєва — Швед Надія — Актриса, режисерка, засновниця Project Art Theater. Режисерка Національної філармонії України, актриса Львівського академічного театру "Воскресіння"; Алагірова Лідія — Директор та засновниця ТОВ "ЛСС" (LIFE-SAVING SYSTEMS) — компанії, що спеціалізується на інжинірингу та технічному консультуванні; Альошкіна Ольга — Лікар-косметолог міжнародного рівня. Топ-косметолог України. Експертка з естетичної медицини. Авторка інноваційної методики безопераційного омолодження "LUX 100". Тренер міжнародної компанії TOTIS Pharma Ukraine. Засновниця клініки AGORA beauty; Андріяш Наталія — Літературна редакторка Часопису "Київ дипломатичний". Членкиня НСЖУ; Асєєва Юлія — Доктор психологічних наук, професор, академік НАН ВО України. Завідувачка кафедри Одеського національного економічного університету. Психотерапевт, супервізор. Голова ГО "Міжнародна академія ментального здоров’я"; Балан Наталія — Вчителька вищої категорії, керівниця гуртків, методистка, педагогиня; Балаянц Яна — Адвокатка, координаторка-консультантка по юридичній лінії Міжнародного арт-об’єднання "Повертайся живим!", позаштатна кореспондентка Міжнародного інформаційного агентства Укрпресінфо; Барзилович Ольга — Заступниця директора з навчальної та навчально-виховної роботи Відокремленого підрозділу "Регіональний центр професійної освіти" ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", викладачка української мови та літератури; Бойчук-Дульгер Наталія- Соціальний педагог Теребовлянського академічного ліцею імені Ярослави Стецько; Бобир Тетяна — Заслужена діячка мистецтв України, співачка; Буторина Ірина-Вчитель української мови та літератури. Поетеса, членкиня клубу Одеських дитячих письменників; Борисова Тамара — PR-директорка головного сайту Києва 44.ua. @kyiv_44.ua; Бутурлим Тетяна — Засновниця й керівниця Центру мовної та цифрової освіти "Школа успіху"; Голова ГО "Крок до зіркової мрії"; провідний науковий співробітник ПУ "Інститут прикладної педагогіки"; учителька української мови та літератури; Вазерцева Ірина — Поетеса, сатирик; Власова Наталія — Директорка "Наукового ліцею міжнародних відносин ІІ–ІІІ ступенів" Університету митної справи та фінансів; Войтович Оксана — Композиторка, поетеса. Викладач вищої категорії, старший викладач класу скрипки та керівник ансамблю скрипалів молодших класів Рівненської дитячої музичної школи №1 ім. М.В.Лисенка; Волошанівська Тетяна — Доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін інституту права та безпеки Одеського державного університету внутрішніх справ. Академік академії адміністративно-правових наук. Почесний професор Балтійського науково-дослідного інституту проблем трансформації економічного простору; Гасич Леся — Головна редактора одного з медіалідерів України, видання OBOZ.UA. Авторка ідеї та ведуча просвітницького тревел-шоу про недосліджені куточки України — "Видиме невидиме". Волонтерка та ініціаторка благодійних зборів на ЗСУ; Головко Олена — Психолог-сексолог, кризовий та військовий психолог, фахівець з фізичної реабілітації; Дарчук Галина — Бізнес-наставниця для підприємців і бухгалтерів з росту й масштабування. Власниця Darchuk Consulting. Консультантка в Дія.Бізнес; Демидчук — Довгань Оксана — Лікар-офтальмолог КНТ Тернопільського обласного перинатального центру "Мати і дитина" Тернопільської обласної ради; Запорожець Таміла — Підприємець. Власниця агентства нерухомості "Klimtown". Волонтерка окремої президентської бригади; Кіндрат Людмила — Співачка. Солістка Національного академічного Гуцульського ансамблю пісні і танцю "Гуцулія"; Ковальчук Ірина — Адвокат, кандидат юридичних наук, викладач юридичних дисциплін ВСП "Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного"; Корженівська Наталія — Експертка з архетипів бренду. Засновниця Авторського освітнього простору Наталі Корженівської; Кравченко Вікторія — Письменниця. Авторка дитячої літератури; Киця Ольга — Письменниця, членкиня КМОВТ "Просвіта", ГО "Поетична родина", волонтерка БФ "Воїнам України"; Козак Антоніна — Практикуюча психологиня центру психологічної підтримки "Разом з тобою". Клінічна психологиня. Логотерапевтка. Викладачка. Супервізорка. Волонтерка; Куліковська Наталія — Лікар-офтальмолог. Засновниця мережі салонів "Ваша оптика"; Кучинська Дар'я — Науковиця-інженерка, розробниця технологій та міжнародна STEM-експертка. Кандидатка технічних наук (PhD), стипендіатка Президента України. Співавторка патенту та розробниця 3-х стратегічних державних НДР у сфері хім-фарм технологій для ЗСУ; Леонідова Алла — Педагог — викладач фізики ВСП "ОАДФК НУ "ОП"; викладач вищої кваліфікаційної категорії; Ляшенко-Гаркуша Олена — Адвокат із земельних питань, директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Одіс Груп"; Мельникова Владислава — Професійна художниця,експертка з образотворчого мистецтва, авторка сучасного живопису; Михайлова Раїса — Сівзасновник та Генеральний директор ТОВ "Фірма "Фавор"; Муркович Людмила — Селищний голова Новопокровської селищної ради Дніпропетровської області, кандидат наук з державного управління; Новосельська Ірина — Кандидат юридичних наук, доцент. Член-кореспондент Транспортної академії України, право захисниця. Засновниця та директорка ТОВ "Правова майстерня Ірини Новосельської"; Лазор Катерина — Кандидатка політичних наук, доцентка, авторка книги "Жінки та політика", авторка соціальних проектів. Засновниця БФ "Крила жінки"; Лапенюк Людмила — Засновниця Салону здоровʼя та краси "Healthy Joy". Директор ТОВ" Вікторія Фемелі Груп". Голова Благодійного фонду "Вікторія". Підприємиця. Мецекенатка; Олексюк Тетяна — Масажист, викладач курсів масажу, суддя міжнародних та національних чемпіонатів з масажу. Багатодітна мама; Рилушко Ірина — Вчитель-дефектолог. Сецаліст вищої категорії. Старший учитель КЗ "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат "Джерело" ЗОР. Засновниця творчого освітнього простору "ArtLend"; Пижова Марина (Mari Peugeot) — Співачка. Композиторка. Поетка. Актриса. Волонтерка; Ревенко Віра — Народна артистка України. Професорка кафедри сольного співу ОНМА імені А.В. Нежданової. Директорка оперної студії ОНМА імені А.В. Нежданової; Роянова — Кацан Наталія — Дизайнер — ювелір. Власниця ювелірного бренду "Jewelry Royans"; Сінчук Олеся — Мультидисциплінарна мисткиня — композиторка, піаністка, поетеса, актриса. Членкиня провідних творчих спілок України; Семенюк Світлана — Директор Мистецького коледжу ім. Сальвадора Далі; Слєсарєва Антоніна — Практичний психолог. Сертифікований нейропсихолог. Директорка Чернігівського дошкільного навчального закладу №57 Чернігівської міської ради; Соколова Марина- Підприємиця – декоратор. Громадська діячка; Тімофті Лариса — Директорка КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Глибоцької селищної територіальної громади. Лікар терапевт. Лікар загальної практики сімейної медицини — вищої кваліфікаційної категорії, Депутатка Чернівецької районної ради; Тітова Аліна — Письменниця, авторка книг "Знайомі з війною", "Незламний та Нескорені", "Миколаїв — місто героїв". Журналістка. Юристка; Ткаченко Ольга — Доктор філософії в галузі психології. Викладач кафедри загальної та диференціальної психології Університету Ушинського, сертифікований вчитель, Директор Інклюзивно — ресурсного центру, керівниця відокремленого підрозділу Асоціації сертифікованих вчителів України в Одеській області, волонтерка; Ходаковська Ірина — Дизайнер-ательєрист. Засновниця Premium Atelier Khodakovskaya; Брашовану Лідія — Співробітниця квіткової компанії "Камелія". Волонтерка. Організаторка щотижневої доставки гуманітарних вантажів у прифронтові та "гарячі" точки; Чагіна (Василюк) Марина — Письменниця, арт терапевт, хібукі терапевт, директорка книжкової серії для українських дітей в Італії. Секретар Молодіжного Конгресу Вінниччини, голова Молодіжної ради Козятинської міської ТГ, члекиня асоціації громадських радників України; Чобенюк Ольга — Підприємиця. Власниця мережі кафе "OLVAS"; Чистякова Тетяна — Директорка видавництва "Хай-Тек Прес", авторка курсу для школярів, громадська діячка, волонтерка; Шакірова Діана — Волонтерка. Керівниця Благодійного Фонду "Волонтерський Рух Ірпеня"; Шаповал Тетяна — Юристка. Фахівець з тендерних процедур закупівель. Письменниця. Лектор; Щеголь Віра- Директор Боярського академічного ліцею "Гармонія" Боярської міської ради; Штейнберг Вікторія — Співвласниця бізнес-видання "ПЕРШИЙ БІЗНЕСОВИЙ | BIZ"; Цапович Марія — Вчитель Торчиновицької гімназії Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області, Шутка Наталія — Молодий науковець, асистент вчителя інклюзивного навчання; Федорчук Наталія — Громадська діячка. Голова Міжнародного жіночого руху "За сімейні цінності"; Халік Олена — Головна редакторка Новини.LIVE. Журналістка. Тренерка з написання текстів та лекторка медіа грамотності; Черв’якова Людмила — Голова художньої Ради Арт Академії сучасного мистецтва ім Сальвадора Далі; Якименко Олександра — Підприємиця у сфері агропродукції, засновниця бізнесу з реалізації свіжих овочів та фруктів; Юристовська Анна — Лікар-стоматолог, ортодонт. Власниця стоматології AUrum, місто Дніпро. Переможець премії Золотий Ананас 2020, номінація "Професійне визнання"; Юрченко Марина — Вчитель. Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Мішково-Погорілівської сільської ради Миколаївського району, Миколаївської області.

Ведучим заходу був: АНДРІЙ ДЖЕДЖУЛА.

Серед запрошених зіркових гостей: Олег Сербін, Ярослава Руденко, Бажана, Олена Гребенюк, Віра Ривенко, Марина Пижова (Марі Пежо), та інші.

Партнери та спонсори заходу: Український союз промисловців та підприємців, Торгово-промислова палата України, Європейська асоціація жінок України, REYNOLDS beauty clinic , REYNOLDS production, "Grand Cosmetic" Gas Engineering Solutions (GazES) "AWE Transfer", ТОВ "Фітотерапія Зубицьких", Bayadera Elite, ЗВО "Університет трансформації майбутнього" ГО FENIX CHARITY та ін. Ігристий партнер — Latinium.

Медійні партнери заходу: Oboz UA, Новини.LIVE, Київ 24, Часопис "Київ дипломатичний", Life Kyiv UA, Перший бізнесовий, Glory magazine, 44 UA, Touch, TrueUA, GOSSIP, ЧАС ПЕРШИХ, Best People Club, but.in.ua, Coolbaba, 33 канал, Prof Build та ін.

Мета соціального проєкту "НАЙКРАЩА УКРАЇНКА В ПРОФЕСІЇ" — підтримка та прославляння жінок — професіоналок, у тому числі, і військових. Для кожної з них — це ексклюзивна пропозиція заявити про себе, як самого високваліфікованого професіонала улюбленої справи, показуючи приклад іншим.

Проєкт має благодійну місію, націлену на підтримку дітей, які опинилися у складній життєвій ситуації.

Захід проходить щорічно під патронатом Українського союзу промисловців та підприємців.

Організатор заходу всеукраїнський журнал Super Lady.

