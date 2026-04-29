Итоги VIII Национальной премии "Лучшая украинка в профессии 2026"

Церемония награждения VIII Национальной премии "Лучшая украинка в профессии 2026"

24 апреля в столице реализовали самый престижный социальный проект для женщин-профессионалок VIІІ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ "ЛУЧШАЯ УКРАИНКА В ПРОФЕССИИ 2026".

Ежегодно, во время мероприятия из более 1000 заявок, поступающих из разных уголков Украины выбирают 100 претенденток, которых приглашают на официальную церемонию награждения.

Главный редактор Новини.LIVE Елена Халик на церемонии награждения премии "Лучшая украинка в профессии 2026"

Это мероприятие — это уникальное предложение заявить о себе, как наиболее высококвалифицированного профессионала любимого дела, показывая пример другим.

Учредителями проекта являются МАРИНА КИНАХ — заслуженная журналистка Украины, общественный деятель, пресс-атташе УСПП, эксперт социальных телевизионных проектов — и ТАТЬЯНА КОЛЯДА — общественный деятель, шеф-редактор журнала Super Lady.

Комиссия достопочтенных экспертов

Комиссию достопочтенных экспертов представили: Гаватюк Наталья — Заместитель председателя Киевской областной государственной администрации; Дворникова Виолетта — Председатель Европейской ассоциации женщин Украины. Руководитель UKRAINIAN CIVIL SOCIETY HUB при Европарламенте в Брюсселе; Лисневская Наталья — адвокат, член Совета адвокатов города Киева, партнер и эксперт в сфере медицинского права. Заместитель Министра здравоохранения Украины (2014-2015), эксперт по медицинской реформе и системе здравоохранения, руководитель программ в сфере медицинских реформ. Руководитель и соучредитель адвокатского объединения "МАЕСТАС", практикующий адвокат (индивидуальная деятельность), специалист по медицинскому праву и государственной политике в сфере здравоохранения; Сизикова Людмила — Вице-президент Киевской торгово-промышленной палаты, председатель Комитета женщин-предпринимательниц; Рейнолдс Татьяна — основательница и владелица REYNOLDS beauty clinic и REYNOLDS production; Попова Ирина — кандидат медицинских наук, дерматовенеролог высшей категории, трихолог, косметолог, член Европейского общества исследования волос, член Американской академии дерматологии, член Украинской ассоциации врачей дерматовенерологов и косметологов; Лисимова Лидия — Президент Международной общественной организации "Женщина III тысячелетия"; Филипенко Марина — OWNER Всеукраинских и Международных бизнес-премий Business Gravity Awards, MedOrion Awards, Co-founder Cabinet Boss, Top-50, основательница ОО Fenix Charity, CEO PR Advertising Agency Premium Lab; Навроцкая Ольга — предпринимательница, основательница и руководитель Всеукраинской платформы "Я есть Женщина" в Тернопольской области; Деревянко Виктория — Доктор юридических наук, профессор, частный нотариус Киева, медийный правовой эксперт телеканалов 1+1 и СТБ; Руденко Ярослава — Народная артистка Украины, солистка ансамбля Вооруженных сил Украины; Королик — Бойко Леся — Амбассадорка украинской культуры и искусства Заслуженный деятель эстрадного искусства Украины, дирижер, певица, активная культурная и общественная деятельница, просвитянка, волонтер; Фурса Оксана — Заслуженная художница Украины, Арт — художник, доктор искусствоведения, профессор. Президент Академии современного искусства имени Сальвадора Дали; Шестаковская Татьяна — Президент ЗВО "Университет трансформации будущего", доктор наук по государственному управлению, профессор; Ткачук Инна — Адвокат, член правления завода пакетов, резидент Лондонского университета права и политики; Шинкарева Валерия — депутат Черкасского городского совета, к.пед. наук, преподаватель, общественный деятель Лицом V НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ "ЛУЧШАЯ УКРАИНКА В ПРОФЕССИИ"; Лилия Олейник — многодетная мама, общественный деятель, меценатка Лицо VIІ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ "ЛУЧШАЯ УКРАИНКА В ПРОФЕССИИ", Леокадия Герасименко — Председатель правления Союза женщин Украины.

В ДЕСЯТКУ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ ВОШЛИ:

ВОЛИНЕЦЬ СВЕТЛАНА "Амбассадорка социального единства и международной поддержки" — Руководитель Центра Международных отношений, Председатель наблюдательного совета Департамента Волонтерского Движения ЦМО.

ДЕНИСЮК ОЛЬГА — "Лидер года в маркетинге по развитию глобальных брендов" — Бренд-маркетинг менеджер Samsung, лидер маркетинговых коммуникаций международного уровня. Обладательница Gold Effie Awards Ukraine и судья Web Summit; член American Marketing Association.

ЗУБИЦКАЯ ВИКТОРИЯ "Искусство исцеления: сила природы в медицине. Врач-терапевт" — Директор ООО "Фитотерапия Зубицких", медицинский директор ООО "Фито-Данимир", врач терапевт высшей категории, врач УЗИ диагностики.

КОРОВАЙ НАТАЛЬЯ "Амбасадорка современных газоэнергетических технологий" — Учредительница и СЕО компании ООО "Газис" ("Gas Engineering Solutions LLC") — оборудование для АЗК, Компания года 2019, 2020. ТОП-100 женщин Национального рейтинга 2026 года по версии WWC. Основатель ОО "Альянс благотворительных инициатив".

ЛЕВИЦКАЯ ЮЛИЯ "Визионерка ментального здоровья и энергетического баланса" — психолог, биоэнергетик, специалист по эмоциональному восстановлению. Волонтер, основательница Благотворительного фонда "Юлии Левицкой".

ЛЯШКО Снежана "Визионерка бьюти-бизнеса" — владелица и директор компании ООО "Grand Cosmetic". Бизнес леди. Общественный деятель.

МАНОЙЛО НАТАЛИЯ "Ученый в области философии права. Нотариус" — частный нотариус Киевского городского нотариального округа. Юрист. Доктор философских наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Учебно-научного института права и политологии УГУ имени Михаила Драгоманова. Поэтесса.

РЫБИНСКАЯ ЮЛИЯ "Эксперт подготовки глобальных лидеров через иностранные языки" — доктор педагогических наук, профессор. Основательница языкового центра "Polyglot" и автор уникальной методики преподавания "Creative teaching, детский и подростковый психолог. Сертифицированный тренер Business English. Сертифицированный преподаватель английского языка.

ТЕПЛЮК ТАТЬЯНА ("ХРЕЩЕНА") " Сила жизни: медик фронта" — медик бригады "Азов".

ТКАЧЕНКО МАРИЯ "Лидер в сфере международных VIP-перевозок" — бизнес-леди, коммерческий директор и соучредитель компании "AWE Transfer", волонтер.

Во время мероприятия были вручены три ОРДЕНА "За женскую благотворительность". Их получили: Светлана Волынец, Наталья Коровай, Инна Ткачук.

В 100 лучших профессионалок вошли: Адамская Ирина — CEO и руководитель ООО "Бюджет Консалтинг". Кандидат экономических наук (PhD, "Учет и налогообложение"). Налоговый консультант; Агеева — Швед Надежда — Актриса, режиссер, основательница Project Art Theater. Режиссер Национальной филармонии Украины, актриса Львовского академического театра "Воскресение"; Алагирова Лидия — Директор и основательница ООО "ЛСС" (LIFE-SAVING SYSTEMS) — компании, специализирующейся на инжиниринге и техническом консультировании; Алешкина Ольга — Врач-косметолог международного уровня. Топ-косметолог Украины. Эксперт по эстетической медицине. Автор инновационной методики безоперационного омоложения "LUX 100". Тренер международной компании TOTIS Pharma Ukraine. Основательница клиники AGORA beauty; Андрияш Наталья — Литературный редактор журнала "Киев дипломатический". Член НСЖУ; Асеева Юлия — Доктор психологических наук, профессор, академик НАН ВО Украины. Заведующая кафедрой Одесского национального экономического университета. Психотерапевт, супервизор. Председатель ОО "Международная академия ментального здоровья"; Балан Наталья — Учительница высшей категории, руководитель кружков, методист, педагог; Балаянц Яна — Адвокат, координатор-консультант по юридической линии Международного арт-объединения "Возвращайся живым!", внештатный корреспондент Международного информационного агентства Укрпресинфо; Барзилович Ольга — Заместитель директора по учебной и учебно-воспитательной работе Обособленного подразделения "Региональный центр профессионального образования" ГУ "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко", преподаватель украинского языка и литературы; Бойчук-Дульгер Наталья — Социальный педагог Теребовлянского академического лицея имени Ярославы Стецько; Бобырь Татьяна — Заслуженный деятель искусств Украины, певица; Буторина Ирина-Учитель украинского языка и литературы. Поэтесса, член клуба Одесских детских писателей; Борисова Тамара — PR-директор главного сайта Киева 44.ua. @kyiv_44.ua; Бутурлим Татьяна — Основательница и руководитель Центра языкового и цифрового образования "Школа успеха"; Председатель ОО "Шаг к звездной мечте"; ведущий научный сотрудник ГУ "Институт прикладной педагогики"; учительница украинского языка и литературы; Вазерцева Ирина — Поэтесса, сатирик; Власова Наталья — Директор "Научного лицея международных отношений II-III ступеней" Университета таможенного дела и финансов; Войтович Оксана — Композитор, поэтесса. Преподаватель высшей категории, старший преподаватель класса скрипки и руководитель ансамбля скрипачей младших классов Ровенской детской музыкальной школы №1 им. Н.В.Лысенко; Волошановская Татьяна — Доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин института права и безопасности Одесского государственного университета внутренних дел. Академик академии административно-правовых наук. Почетный профессор Балтийского научно-исследовательского института проблем трансформации экономического пространства; Гасич Леся — Главный редактор одного из медиалидеров Украины, издания OBOZ.UA. Автор идеи и ведущая просветительского тревел-шоу о неисследованных уголках Украины - "Видимое невидимое". Волонтер и инициатор благотворительных сборов на ВСУ; Головко Елена — Психолог-сексолог, кризисный и военный психолог, специалист по физической реабилитации; Дарчук Галина — Бизнес-наставница для предпринимателей и бухгалтеров по росту и масштабированию. Владелица Darchuk Consulting. Консультантка в Дія.Бізнес; Демидчук — Довгань Оксана — Врач-офтальмолог КНТ Тернопольского областного перинатального центра "Мать и ребенок" Тернопольского областного совета; Запорожец Тамила — Предприниматель. Владелица агентства недвижимости "Klimtown". Волонтер отдельной президентской бригады; Киндрат Людмила — Певица. Солистка Национального академического Гуцульского ансамбля песни и танца "Гуцулия"; Ковальчук Ирина — Адвокат, кандидат юридических наук, преподаватель юридических дисциплин ВСП "Новокаховский профессиональный колледж Таврического государственного агротехнологического университета имени Дмитрия Моторного"; Корженивская Наталья — Эксперт по архетипам бренда. Основательница Авторского образовательного пространства Натальи Корженовской; Кравченко Виктория — Писательница. Автор детской литературы; Киця Ольга — Писательница, член КГООО "Просвита", ОО "Поэтическая семья", волонтер БФ "Воинам Украины"; Козак Антонина — Практикующий психолог центра психологической поддержки "Вместе с тобой". Клинический психолог. Логотерапевт. Преподавательница. Супервизорка. Волонтер; Куликовская Наталья — Врач-офтальмолог. Основательница сети салонов "Ваша оптика"; Кучинская Дарья — Науковиця-инженерка, разработчица технологий и международная STEM-эксперт. Кандидат технических наук (PhD), стипендиат Президента Украины. Соавтор патента и разработчик 3-х стратегических государственных НИР в сфере хим-фарм технологий для ВСУ; Леонидова Алла — Педагог — преподаватель физики ВСП "ОАДФК НУ" ОП "; преподаватель высшей квалификационной категории; Ляшенко-Гаркуша Елена — Адвокат по земельным вопросам, директор Общества с ограниченной ответственностью "Юридическая компания "Одис Групп"; Мельникова Владислава — Профессиональная художница, эксперт по изобразительному искусству, автор современной живописи; Михайлова Раиса — Сивзасновник и Генеральный директор ООО "Фирма "Фавор"; Муркович Людмила — Поселковый голова Новопокровского поселкового совета Днепропетровской области, кандидат наук по государственному управлению; Новосельская Ирина — Кандидат юридических наук, доцент. Член-корреспондент Транспортной академии Украины, право защитница. Основательница и директор ООО "Правовая мастерская Ирины Новосельской"; Лазор Екатерина — Кандидат политических наук, доцент, автор книги "Женщины и политика", автор социальных проектов. Основательница БФ "Крылья женщины"; Лапенюк Людмила — Основательница Салона здоровья и красоты "Healthy Joy". Директор ООО "Виктория Фемели Групп". Председатель Благотворительного фонда "Виктория". Предпринимательница. Мецекенатка; Олексюк Татьяна — Массажист, преподаватель курсов массажа, судья международных и национальных чемпионатов по массажу. Многодетная мама; Рылушко Ирина — Учитель-дефектолог. Сецалист высшей категории. старший учитель КУ "Запорожская специальная общеобразовательная школа-интернат "Джерело" ЗОС. Основательница творческого образовательного пространства "ArtLend"; Пыжова Марина (Mari Peugeot) — Певица. Композиторка. Поэтесса. Актриса. Волонтер; Ревенко Вера — Народная артистка Украины. Профессор кафедры сольного пения ОНМА имени А.В. Неждановой. Директор оперной студии ОНМА имени А.В. Неждановой; Роянова — Кацан Наталья — Дизайнер — ювелир. Владелица ювелирного бренда "Jewelry Royans"; Синчук Олеся - Мультидисциплинарная художница — композитор, пианистка, поэтесса, актриса. Член ведущих творческих союзов Украины; Семенюк Светлана — Директор Художественного колледжа им. Сальвадора Дали; Слесарева Антонина — Практический психолог. Сертифицированный нейропсихолог. Директор Черниговского дошкольного учебного заведения №57 Черниговского городского совета; Соколова Марина- Предпринимательница — декоратор. Общественный деятель; Тимофти Лариса — Директор КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи Глыбокской поселковой территориальной общины. Врач терапевт. Врач общей практики семейной медицины — высшей квалификационной категории, Депутат Черновицкого районного совета; Титова Алина — Писательница, автор книг "Знакомые с войной", "Несокрушимый и Непокоренные", "Николаев — город героев". Журналистка. Юрист; Ткаченко Ольга — Доктор философии в области психологии. Преподаватель кафедры общей и дифференциальной психологии Университета Ушинского, сертифицированный учитель, Директор Инклюзивно-ресурсного центра, руководитель обособленного подразделения Ассоциации сертифицированных учителей Украины в Одесской области, волонтер; Ходаковская Ирина — Дизайнер-ательерист. Основательница Premium Atelier Khodakovskaya; Брашовану Лидия — Сотрудница цветочной компании "Камелия". Волонтерка. Организатор еженедельной доставки гуманитарных грузов в прифронтовые и "горячие" точки; Чагина (Василюк) Марина — Писательница, арт терапевт, хибуки терапевт, директор книжной серии для украинских детей в Италии. Секретарь Молодежного Конгресса Винницкой области, председатель Молодежного совета Казатинской городской ТГ, член ассоциации общественных советников Украины; Чобенюк Ольга — Предпринимательница. Владелица сети кафе "OLVAS"; Чистякова Татьяна — Директор издательства "Хай-Тек Пресс", автор курса для школьников, общественный деятель, волонтер; Шакирова Диана — Волонтер. Руководитель Благотворительного Фонда "Волонтерское Движение Ирпеня"; Шаповал Татьяна — Юрист. Специалист по тендерным процедурам закупок. Писательница. Лектор; Щеголь Вера — Директор Боярского академического лицея "Гармония" Боярского городского совета; Штейнберг Виктория — Совладелица бизнес-издания "ПЕРВЫЙ БИЗНЕСОВЫЙ | BIZ"; Цапович Мария — Учительница Торчиновичской гимназии. Учитель Торчиновичской гимназии Старосамборского городского совета Самборского района Львовской области, Шутка Наталья — Молодой ученый, ассистент учителя инклюзивного обучения; Федорчук Наталья — Общественный деятель. Председатель Международного женского движения "За семейные ценности"; Халик Елена — Главный редактор Новини.LIVE. Журналистка. Тренерка по написанию текстов и лекторка медиа грамотности; Червякова Людмила — Председатель художественного Совета Арт Академии современного искусства им Сальвадора Дали; Якименко Александра — Предпринимательница в сфере агропродукции, основательница бизнеса по реализации свежих овощей и фруктов; Юристовская Анна — Врач-стоматолог, ортодонт. Владелица стоматологии AUrum, город Днепр. Победитель премии Золотой Ананас 2020, номинация "Профессиональное признание"; Юрченко Марина — Учитель. Начальник отдела образования, культуры, молодежи и спорта Мешково-Погореловского сельского совета Николаевского района Николаевской области.

Ведущим мероприятия был: АНДРЕЙ ДЖЕДЖУЛА.

Среди приглашенных звездных гостей: Олег Сербин, Ярослава Руденко, Бажана, Елена Гребенюк, Вера Рывенко, Марина Пыжова (Мари Пежо), и другие.

Партнеры и спонсоры мероприятия: Украинский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Украины, Европейская ассоциация женщин Украины, REYNOLDS beauty clinic, REYNOLDS production, "Grand Cosmetic" Gas Engineering Solutions (GazES) "AWE Transfer", ООО "Фитотерапия Зубицких", Bayadera Elite, ЗВО "Университет трансформации будущего" ОО FENIX CHARITY и др. Игристый партнер — Latinium.

Медийные партнеры мероприятия: Oboz UA, Новини.LIVE, Киев 24, Журнал "Киев дипломатический", Life Kyiv UA, Первый бизнес-журнал, Glory magazine, 44 UA, Touch, TrueUA, GOSSIP, ЧАС ПЕРШИХ, Best People Club, but.in.ua, Coolbaba, 33 канал, Prof Build и др.

Цель социального проекта "ЛУЧШАЯ УКРАИНКА В ПРОФЕССИИ " — поддержка и прославление женщин — профессионалок, в том числе, и военных. Для каждой из них — это эксклюзивное предложение заявить о себе, как самого высококвалифицированного профессионала любимого дела, показывая пример другим.

Проект имеет благотворительную миссию, нацеленную на поддержку детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Мероприятие проходит ежегодно под патронатом Украинского союза промышленников и предпринимателей.

Организатор мероприятия всеукраинский журнал Super Lady.

