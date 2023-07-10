"Планета Кіно" та dobro.ua стали на захист дітей у спектрі аутизму

БФ "Майбутнє для України" та мережа кінотеатрів "Планета Кіно" допоможуть дітям з аутизмом. Фото: Новини.LIVE

Благодійний Фонд "Майбутнє для України" (FFU) разом з мережею кінотеатрів "Планета Кіно" та головною платформою добрих справ dobro.ua об’єднали зусилля заради допомоги дітям з аутизмом.

Війна стала важким викликом для сімей, які виховують дітей у спектрі аутизму. Крихкий світ, що так старанно вибудовувався батьками, однієї миті було зруйновано.

Читайте також:

Скільки потрібно зібрати коштів

Адже для дітей із РСА навіть незначні зміни, такі як перестановка в кімнаті чи зміна одягу, викликають занепокоєння. А звуки сирени та вибухів, постійні страх і тривога, що принесла з собою війна, здатні вщент зруйнувати вразливу дитячу психіку та спричинити серйозну затримку в розвитку. А відтак, назавжди позбавити таких дітей можливості жити повноцінним соціальним життям.

Дитина, хвора аутизмом. Фото: Новини.LIVE

Фахівці центру розвитку LEVCHYK SPECTRUM HUB, створеного фондом Future For Ukraine у Львові, допомагають дітям ВПО та їхнім сім’ям адаптуватися до нових умов життя та надають корекційні заняття, необхідні для гармонійної соціалізації дітей у спектрі, абсолютно безкоштовно. Адже, через ускладнене фінансове становище вимушені переселенці просто не можуть оплачувати послуги спеціалістів для своїх дітей.

Щоб підтримати діяльність LEVCHYK SPECTRUM HUB, фонд FFU розпочинає співпрацю з мережею кінотеатрів "Планета Кіно" та благодійною платформою dobro.ua, й оголошує збір коштів на корекційні заняття для дітей з аутизмом, які були змушені евакуюватись до Львова через воєнні дії.

Зібрана сума у 200 000 грн допоможе покрити орієнтовну вартість близько 200 корекційних занять для дітей із РСА.

"Раді бачити, що наша спільнота добра поповнилась таким кейсом, як допомога дітям із аутизмом. Левчик робить надзвичайну справу, допомагаючи дітям ВПО адаптуватись до життя в умовах війни та продовжувати свій розвиток. Спільними зусиллями ми стаємо ще ближче до мети — створення інклюзивного суспільства, в якому кожен, без винятку, почуватиметься комфортно та матиме можливість реалізувати власний потенціал. Розвиваючи культуру масової благодійності, ми робимо внесок у розвиток сильного українського суспільства", — розповідає Тетяна Пилипчук, керівник PR-департаменту благодійної платформи dobro.ua.

Планета Кіно, як представник соціально відповідального бізнесу, що прагне всіляко долучатися до створення інклюзивного суспільства, охоче погодилися надати партнерську підтримку благодійному збору.

"Одним із векторів розвитку бренду "Планета Кіно" є соціальний напрямок. Тому ми завжди раді корисним партнерствам, які допомагають людям. Звісно, з початком повномасштабного вторгнення наші можливості скоротилися зі зрозумілих причин, проте ми продовжуємо підтримувати незахищені групи населення. Ми готові працювати тільки з перевіреними фондами, які поділяють наші цінності, і Фонд FFU — саме такий" — зазначає Дмитро Деркач, співзасновник мережі кінотеатрів "Планета Кіно".

Перегляд мультфільму. Фото: Новини.LIVE

На питання, що для їхнього бізнесу означає допомога дітям у спектрі, пан Дмитро відповідає:

"У міру своїх можливостей, ми розвиваємо та адаптуємо свої покази для людей із особливими потребами. Так, наприклад, у нас бувають спеціальні сеанси, доступні для перегляду людям із вадами зору або слуху. Готувати покази для дітей із РСА — новий виклик для нас. Ми консультуємо персонал і знайомимо решту глядачів з особливостями перегляду. Але ми розуміємо, що це необхідно. Бо такими кроками ми будуємо нову державу, де всі почуваються цінними та важливими. Особливо — діти".

Переважна більшість кінотеатрів створювались інклюзивними та облаштовані з урахуванням особливих потреб людей.

Так, наприклад, у Планеті Кіно Дніпро наявні ресурсні кімнати для дітей, пандуси, доступ із панорамним ліфтом до кінотеатру та місця у першому ряду для інвалідних візків у залах 1,2,6,7. У Львів King Cross є пандуси на вході до залів 4, 5 та IMAX. До кінотеатру у ТРЦ Форум Львів також можна потрапити на інвалідному візку. У Планета Кіно Суми всі зали мають пандуси та місця для людей з інвалідністю. У харківській Планеті Кіно теж є можливість дістатися зали IMAX на візку.

До двох одеських кінотеатрів — Таїрова та Котовського — можна потрапити без проблем на ліфті. У всіх залах відсутні сходи. Є спеціально відведені місця, де поставити візок.

Планета Кіно River Mall у Києві оснащена ресурсною інклюзивною кімнатою, де діти можуть перепочити та відкалібрувати свій внутрішній стан, пандусами до усіх залів Cinetech+ (в 4 DХ та залах RE’LUX) та ІМАХ. Також, в IMAX та залах 1, 2, 3, 4 Cinetech+ у першому ряду є місця для людей на інвалідних візках. До кінотеатру на третій поверх легко можна піднятися на ліфті.

До Планети Кіно Блокбастер також можна дістатися на ліфті. Пандуси є у залах ІМАХ, 1 та 8 Cinetech+.

"Ми дуже раді бути залученими до ініціативи, яка допомагає дітям у спектрі аутизму, і ми всіляко прагнемо робити країну інклюзивною там, де ми можемо — у наших кінотеатрах", — розповідає менеджерка з питань партнерських відносин Департаменту маркетингу мережі "Планета Кіно", Євгенія Гоцька.

"Ми також допомагаємо ВПО та військовим, постійно приймаємо групи дітей із дитбудинків. Маємо систему знижок для пенсіонерів та школярів. Ми завжди відкриті до соціальних ініціатив, як у випадку з Levchyk".

Планета Кіно, як соціально відповідальний бізнес, також розуміє, що зараз, в умовах війни, ми всі маємо працювати заради майбутнього держави та робити те, на що спроможні. У нас є зали, екрани, за допомогою яких ми можемо звернутись до нашого глядача та донести ідею, за яку ми боремося. Це стосується всієї мережі", — додає Євгенія.

Перегляд мультфільму. Фото: Новини.LIVE

Кожен відвідувач мережі закладів "Планета Кіно" також може долучитися до збору, влаштувавши справжнє сафарі на Левчика у залах очікування кінотеатрів. Зображений на наліпках на столах, касах та у самих непередбачуваних місцях, Левчик чекає на кожного благодійника. Наліпки мають QR-код за допомогою якого, можна легко допомогти дітям із РСА, зробивши будь-який зручний внесок на кейс збору, на який веде код.

Також, у межах спільного проєкту, у кінотеатрах Планети Кіно відбуватимуться спеціальні благодійні покази мультфільмів раз на місяць. 27 червня діти з РСА та їхні батьки вже мали змогу переглянути захоплюючий мультик "Стихії" від Pixar у кінотеатрах Planeta Kino River Mall у Києві та Planeta Kino Forum Lviv у Львові.

Слідкуйте за афішею на сайті Планети Кіно щодо розкладу майбутніх сеансів. Або ж, просто завітайте до найближчого кінотеатру мережі "Планета Кіно" та підтримайте донатом LEVCHYK SPECTRUM HUB, щоб якомога більше дітлахів у спектрі аутизму могли отримати важливу корекційну допомогу від фахівців.

Побудуймо сильну націю та зробімо наших дітей щасливими р-р-разом.