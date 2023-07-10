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Планета Кино и dobro.ua стали на защиту детей в спектре аутизма

10 июля 2023 17:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Планета Кино и dobro.ua встали на защиту детей в спектре аутизма
БФ "Будущее для Украины" и сеть кинотеатров "Планета Кино" помогут детям с аутизмом. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Благотворительный Фонд "Будущее для Украины" (FFU) вместе с сетью кинотеатров "Планета Кино" и главной платформой добрых дел dobro.ua объединили усилия для помощи детям с аутизмом.

Война стала трудным вызовом для семей, воспитывающих детей в спектре аутизма. Хрупкий мир, так старательно выстраиваемый родителями, в одно мгновение был разрушен.

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Ведь для детей с РСА даже незначительные изменения, такие как перестановка в комнате или смена одежды, вызывают беспокойство. А звуки сирены и взрывов, постоянные страх и тревога, которые принесла с собой война, способны полностью разрушить уязвимую детскую психику и вызвать серьезную задержку в развитии. Следовательно, навсегда лишить таких детей возможности жить полноценной социальной жизнью.

 

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Ребенок, больной аутизмом. Новини.LIVE

Специалисты центра развития LEVCHYK SPECTRUM HUB, созданного фондом Future For Ukraine во Львове, помогают детям ВПЛ и их семьям адаптироваться к новым условиям жизни и предоставляют коррекционные занятия, необходимые для гармонической социализации детей в спектре, абсолютно бесплатно. Ведь из-за усложненного финансового состояния вынужденные переселенцы просто не могут оплачивать услуги специалистов для своих детей.

Чтобы поддержать деятельность LEVCHYK SPECTRUM HUB, фонд FFU начинает сотрудничество с сетью кинотеатров "Планета Кино" и благотворительной платформой dobro.ua и объявляет сбор средств на коррекционные занятия для детей с аутизмом, которые были вынуждены эвакуироваться во Львов из-за военных действий.

Собранная сумма в 200000 грн поможет покрыть ориентировочную стоимость около 200 коррекционных занятий для детей с РСА.

"Ради видеть, что наше сообщество добра пополнилось таким кейсом, как помощь детям с аутизмом. Левчик делает чрезвычайное дело, помогая детям ВПЛ адаптироваться к жизни в условиях войны и продолжать свое развитие. Совместными усилиями мы становимся еще ближе к цели — создание инклюзивного общества, в котором каждый, без исключения, будет чувствовать себя комфортно и сможет реализовать собственный потенциал. Развивая культуру массовой благотворительности, мы вносим вклад в развитие сильного украинского общества", — рассказывает Татьяна Пилипчук, руководитель PR-департамента благотворительной платформы dobro.ua.

Планета Кино, как представитель социально ответственного бизнеса, стремящегося всячески приобщаться к созданию инклюзивного общества, охотно согласились оказать партнерскую поддержку благотворительному собранию.

"Одним из векторов развития бренда "Планета Кино" является социальное направление. Поэтому мы всегда рады полезным партнерствам, помогающим людям. Конечно, с началом полномасштабного вторжения наши возможности сократились по понятным причинам, однако мы продолжаем поддерживать незащищенные группы населения. Мы готовы работать только с проверенными фондами, разделяющими наши ценности, и Фонд FFU - именно такой", — отмечает Дмитрий Деркач, соучредитель сети кинотеатров "Планета Кино".

 

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Просмотр мультфильма. Фото: Новини.LIVE

На вопрос, что для их бизнеса означает помощь детям в спектре, Дмитрий отвечает:

"По мере своих возможностей, мы развиваем и адаптируем свои показы для людей с особыми потребностями. Так, например, у нас бывают специальные сеансы, доступные для просмотра людям с недостатками зрения или слуха. Готовить показы для детей с РСА — новый вызов для нас. Мы консультируем персонал и знакомим остальных зрителей с особенностями пересмотра. Но мы понимаем, что это необходимо. Потому что такими шагами мы строим новое государство, где все чувствуют себя ценными и важными. Особенно дети".

Подавляющее большинство кинотеатров создавались инклюзивными и обустроенными с учетом особых потребностей людей.

Так, например, в Планете Кино Днепр есть ресурсные комнаты для детей, пандусы, доступ с панорамным лифтом к кинотеатру и места в первом ряду для инвалидных колясок в залах 1,2,6,7. Во Львове King Cross есть пандусы на входе в залы 4, 5 и IMAX. В кинотеатр в ТРЦ Форум Львов также можно попасть на инвалидную коляску. У Планета Кино Сумы у всех залов есть пандусы и места для людей с инвалидностью. В харьковской Планете Кино тоже есть возможность добраться до зала IMAX на коляске.

В два одесских кинотеатра — Таирова и Котовского — можно попасть без проблем на лифте. Во всех залах отсутствует лестница. Есть специально отведенные места, где поставить тележку.

Планета Кино River Mall в Киеве оснащена ресурсной инклюзивной комнатой, где дети могут отдохнуть и откалибровать свое внутреннее состояние, пандусами всех залов Cinetech+ (в 4 DХ и залах RE'LUX) и ИМАХ. Также в IMAX и залах 1, 2, 3, 4 Cinetech+ в первом ряду есть места для людей на инвалидных колясках. К кинотеатру на третий этаж можно легко подняться на лифте.

До Планеты Кино Блокбастера также можно добраться на лифте. Пандусы есть в залах ИМАХ, 1 и 8 Cinetech+.

"Мы очень рады быть вовлеченными в инициативу, которая помогает детям в спектре аутизма, и мы всячески стремимся делать страну инклюзивной там, где мы можем — в наших кинотеатрах", — рассказывает менеджер по вопросам партнерских отношений Департамента маркетинга сети "Планета Кино", Евгения Готский.

"Мы также помогаем ВПЛ и военным, постоянно принимаем группы детей из детдомов. Есть система скидок для пенсионеров и школьников. Мы всегда открыты к социальным инициативам, как в случае с Levchyk".

Планета Кино как социально ответственный бизнес также понимает, что сейчас, в условиях войны, мы все должны работать ради будущего государства и делать то, на что способны. У нас есть залы, экраны, с помощью которых мы можем обратиться к нашему зрителю и донести идею, за которую мы боремся. Это касается всей сети", — добавляет Евгения.

 

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Просмотр мультфильма. Фото: Новини.LIVE

Каждый посетитель сети заведений "Планета Кино" также может присоединиться к сбору, устроив настоящее сафари на Левчике в залах ожидания кинотеатров. Изображенный на наклейках на столах, кассах и в самых непредсказуемых местах, Левчик ждет каждого благотворителя. Наклейки имеют QR-код, с помощью которого можно легко помочь детям с РСА, внеся любой удобный вклад на кейс сбора, на который ведет код.

Также, в рамках совместного проекта, в кинотеатрах Планеты Кино будут проходить специальные благотворительные показы мультфильмов раз в месяц. 27 июня дети из РСА и их родители уже имели возможность посмотреть захватывающий мультик "Стихии" от Pixar в кинотеатрах Planeta Kino River Mall в Киеве и Planeta Kino Forum Lviv во Львове.

Следите за афишей на сайте Планеты Кино по расписанию предстоящих сеансов. Или просто посетите ближайший кинотеатр сети "Планета Кино" и поддержите донатом LEVCHYK SPECTRUM HUB, чтобы как можно больше детей в спектре аутизма могли получить важную коррекционную помощь от специалистов.

Построим сильную нацию и сделаем наших детей счастливыми в-в-вместе.

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