Плитка у ванну: як вибрати покриття для маленького простору

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 17:02
Плитка у ванну: як вибрати ідеальне покриття для маленького простору
Ванна кімната. Фото: agromat.ua

Невелика ванна кімната — це зовсім не привід відмовлятися від стилю, комфорту і функціональності. Навпаки, грамотно підібрані матеріали здатні візуально розширити простір, додати затишку і спростити догляд за поверхнями. Одним із ключових рішень в інтер'єрі стає плитка у ванну.

Як вибрати відповідний варіант для компактного приміщення? Ділимося рекомендаціями експертів магазину плитки та сантехніки Agromat.

Читайте також:

Світла палітра — візуальне збільшення простору

Для маленької ванної найкраще підійдуть світлі тони: білий, бежевий, світло-сірий, пудровий. Вони відбивають світло і створюють відчуття простору. Глянцева плитка також допомагає "розсунути" стіни завдяки своїй поверхні, що відбиває світло. Якщо хочеться додати кольору — використовуйте акценти локально: наприклад, вертикальні смуги або вставки.

Розмір має значення

Занадто велика плитка може перевантажувати невелике приміщення, а занадто дрібна — створювати відчуття "рябості". Оптимальний вибір — середньоформатна плитка (наприклад, 20×60 см або 30×30 см). Також варто уникати масивних візерунків і контрастних швів.

Вертикальне чи горизонтальне укладання?

  • Горизонтальне укладання візуально розширює стіни — актуально для вузьких приміщень.
  • Вертикальне — додає висоти, особливо в поєднанні з прямокутною плиткою.

Іноді достатньо одного нестандартного напрямку укладання, щоб ванна заграла по-новому.

Використовуйте плитку під дерево або камінь

Якщо хочеться затишку, зверніть увагу на плитку під дерево. Вона додає тепла і текстури, при цьому залишаючись гігієнічною і стійкою до вологи. Кам'яні текстури надають інтер'єру благородства і стриманості. В Agromat ви знайдете десятки колекцій з імітацією натуральних матеріалів — від скандинавської простоти до розкішної мармурової класики.

Де купити плитку з гарантією якості?

Ідеальна плитка у ванну — це не тільки про колір і розмір, а й про якість. Щоб бути впевненим у своєму виборі, купуйте матеріали в перевірених місцях. Agromat — один з найбільших магазинів плитки та сантехніки в Україні, що пропонує:

  • широкий асортимент для будь-яких інтер'єрів і бюджетів;
  • колекції від провідних європейських брендів;
  • професійну консультацію та допомогу в підборі;
  • якісні фото, виставкові зали та онлайн-каталог.

Невелика ванна кімната — це можливість проявити смак і увагу до деталей. Головне — правильно підібрати плитку за кольором, розміром і стилем, щоб візуально розширити простір і створити атмосферу затишку. А з Agromat зробити це буде легко, зручно та приємно.

ремонт будинок кольори ванна кімната купівля
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
