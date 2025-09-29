Плитка в ванную: как выбрать идеальное покрытие для маленького пространства

Ванная комната. Фото: agromat.ua

Небольшая ванная комната — это вовсе не повод отказываться от стиля, комфорта и функциональности. Напротив, грамотно подобранные материалы способны визуально расширить пространство, добавить уюта и упростить уход за поверхностями. Одним из ключевых решений в интерьере становится плитка в ванную.

Как выбрать подходящий вариант для компактного помещения? Делимся рекомендациями экспертов магазина плитки и сантехники Agromat.

Светлая палитра — визуальное увеличение пространства

Для маленькой ванной лучше всего подойдут светлые тона: белый, бежевый, светло-серый, пудровый. Они отражают свет и создают ощущение простора. Глянцевая плитка также помогает "раздвинуть" стены благодаря своей отражающей поверхности. Если хочется добавить цвета — используйте акценты локально: например, вертикальные полосы или вставки.

Размер имеет значение

Слишком крупная плитка может перегружать небольшое помещение, а слишком мелкая — создавать ощущение "рябости". Оптимальный выбор — среднеформатная плитка (например, 20×60 см или 30×30 см). Также стоит избегать массивных узоров и контрастных швов.

Вертикальная или горизонтальная укладка?

Горизонтальная укладка визуально расширяет стены — актуально для узких помещений.

Вертикальная — добавляет высоты, особенно в сочетании с прямоугольной плиткой.

Иногда достаточно одного нестандартного направления укладки, чтобы ванная заиграла по-новому.

Используйте плитку под дерево или камень

Если хочется уюта, обратите внимание на плитку под дерево. Она добавляет тепла и текстуры, при этом оставаясь гигиеничной и устойчивой к влаге. Каменные текстуры придают интерьеру благородство и сдержанность. В Agromat вы найдете десятки коллекций с имитацией натуральных материалов — от скандинавской простоты до роскошной мраморной классики.

Где купить плитку с гарантией качества?

Идеальная плитка в ванную — это не только про цвет и размер, но и про качество. Чтобы быть уверенным в своём выборе, покупайте материалы в проверенных местах. Agromat — один из крупнейших магазинов плитки и сантехники в Украине, предлагающий:

широкий ассортимент для любых интерьеров и бюджетов;

коллекции от ведущих европейских брендов;

профессиональную консультацию и помощь в подборе;

качественные фото, выставочные залы и онлайн-каталог.

Небольшая ванная комната — это возможность проявить вкус и внимание к деталям. Главное — правильно подобрать плитку по цвету, размеру и стилю, чтобы визуально расширить пространство и создать атмосферу уюта. А с Agromat сделать это будет легко, удобно и приятно.