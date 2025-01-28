Друга щорічна премія Business Gravity Awards — наймасштабніша подія 2025 року

Друга щорічна премія "Business Gravity Awards". Фото: Business Gravity Awards

3 лютого в Fairmont Grand Hotel Kyiv вже вдруге ГО "FENIX CHARITY" підведе підсумки бізнес року та відзначить лідерів бізнесу.

"Business Gravity Awards" — це новий погляд у майбутнє нашої країни, розвиток бізнесу та економічна колаборація задля перемоги та Відродження нової України. Приєднуйтесь до потужної бізнес-платформи, де разом ми здатні досягти нових горизонтів. Разом, ми — сила! Сила гравітації бізнесу!

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Друга щорічна премія "Business Gravity Awards". Фото: Business Gravity Awards

До заходу будуть залучені висококваліфіковані спікери, лідери бізнесу, топменеджери компаній, представники влади та керівники великих українських компаній, власники та CEO Європейських компаній, девелопери, громадські діячі, видатні спортсмени, меценати та благодійники, волонтери, культурний фронт країни, лідери думок та медійні персони з метою об’єднати зусилля для якнайшвидшого відновлення України, а також будуть представлені успішні стартапи.

Наша місія: привернути увагу суспільства, лідерів бізнесу, громадськості, меценатів та волонтерів до потреб постраждалим та звернень, ЗСУ, надати медичну та гуманітарну допомогу сім’ям захисників Маріуполя, які постраждали через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Спеціальні гості: CHEEV, Геля Зозуля, Влад Дарвін, KISHE, СолоХа, Софія Нерсесян, Ольга Старовойт, ANKA, AMORE TWINS, GENIUS, Tom Soda, Anna Wings, SISTERS MIX, Макс Гордєєв та інші.

Ведучі заходу: Ольга Сумська та Андрій Чорновол.

Концертна програма та благодійний аукціон стануть яскравими акцентами вечора. Долучайтеся!