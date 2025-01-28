Вторая ежегодная премия Business Gravity Awards - самое масштабное событие 2025 года

Вторая ежегодная премия "Business Gravity Awards". Фото: Business Gravity Awards

3 февраля в Fairmont Grand Hotel Kyiv уже второй раз ОО "FENIX CHARITY" подведет итоги бизнес года и отметит лидеров бизнеса.

"Business Gravity Awards" — это новый взгляд в будущее нашей страны, развитие бизнеса и экономическая коллаборация для победы и возрождения новой Украины. Присоединяйтесь к мощной бизнес-платформе, где вместе мы способны достичь новых горизонтов. Вместе, мы - сила! Сила гравитации бизнеса!

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Вторая ежегодная премия "Business Gravity Awards". Фото: Business Gravity Awards

К мероприятию будут привлечены высококвалифицированные спикеры, лидеры бизнеса, топ-менеджеры компаний, представители власти и руководители крупных украинских компаний, владельцы и CEO Европейских компаний, девелоперы, общественные деятели, выдающиеся спортсмены, меценаты и благотворители, волонтеры, культурный фронт страны, лидеры мнений и медийные персоны с целью объединить усилия для скорейшего восстановления Украины, а также будут представлены успешные стартапы.

Наша миссия: привлечь внимание общества, лидеров бизнеса, общественности, меценатов и волонтеров к потребностям пострадавшим и обращений, ВСУ, оказать медицинскую и гуманитарную помощь семьям защитников Мариуполя, которые пострадали из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

Специальные гости: CHEEV, Геля Зозуля, Влад Дарвин, KISHE, СолоХа, София Нерсесян, Ольга Старовойт, ANKA, AMORE TWINS, GENIUS, Tom Soda, Anna Wings, SISTERS MIX, Макс Гордеев и другие.

Ведущие мероприятия: Ольга Сумская и Андрей Черновол.

Концертная программа и благотворительный аукцион станут яркими акцентами вечера. Присоединяйтесь!