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Поговоримо відверто: як вберегти дитину від насильства

9 серпня 2024 13:10
Марина Кісаделі - Редактор
Що варто знати про захист дітей від насильства
Жінка з дитиною. Фото: Freepik
Марина Кісаделі - Редактор

Більшість українців (75%) вважають, що сторонні люди повинні реагувати на домашнє насильство щодо дітей — такі дані показало опитування Gradus Research, проведене у 2023 році. Але при цьому всього 18% респондентів справді знають, що треба робити. В цьому контексті постає питання обізнаності суспільства. Люди потребують зрозумілої інформації — як діяти, щоб захистити дітей від насильства та різних проявів шкоди.

Днями МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна представили адаптовану Політику захисту дітей та молоді у форматі ілюстрованого гайда. У ньому доступною мовою розповідається про те, як розпізнавати ситуації та ознаки фізичного, емоційного або сексуального насильства стосовно дітей та підлітків. Матеріал можна завантажити та надрукувати для більш зручного використання.

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Ілюстративне зображення. Фото: sos-ukraine.org

"Для дорослих такі політики існують у багатьох організаціях. Вони окреслюють межі допустимої, нормальної поведінки, аби запобігти насильству щодо отримувачів допомоги та членів команди. Тому важливо, щоб наші діти також розуміли, як розпізнати різні види порушення їхніх прав та особистих кордонів. Крім того, батьки можуть разом із дітьми на життєвих прикладах розібрати як комікси, так і вправи, розроблені у межах Політики. Адже захист дітей — це справа кожного дорослого", — поділилась Ірина Щербініна, радниця з питань захисту дітей та молоді МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна.

що потрібно знати про дитяче насильство
Жінка з дитиною. Фото: Freepik

Окремий розділ присвячений випадкам, пов’язаним з нехтуванням потребами дитини з боку дорослих. Йдеться про відмову у допомозі, захисті, забезпеченні їжею, одягом, лікуванні тощо.

Крім цього, розглядаються ситуації, коли порушується право на недоторканість приватного життя дитини: коли хтось повідомляє особисту інформацію про неї, її здоров’я, сімейні обставини іншим, здійснює обшук особистих речей, стежить, читає листування та вчиняє інші неприпустимі дії.

Варто зазначити, що Політика захисту дітей та молоді від МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна є першим гайдом на цю тему, який створили фахівці з залученням дітей, зважаючи на їхні спостереження та історії. 

Більше про захист дітей можна почитати тут.

діти домашнє насильство психологічна допомога знання насильство

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