Что следует знать о защите детей от насилия

Женщина с ребенком. Фото: Freepik

Большинство украинцев (75%) считают, что посторонние люди должны реагировать на домашнее насилие в отношении детей — такие данные показал опрос Gradus Research, проведенный в 2023 году. Но при этом всего 18% респондентов знают, что нужно делать. В этом контексте возникает вопрос осведомленности общества. Люди нуждаются в понятной информации — как действовать, чтобы защитить детей от насилия и различных проявлений вреда.

На днях МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка" Украина представили адаптированную Политику защиты детей и молодежи в формате иллюстрированного гайда. В нем доступным языком рассказывается о том, как распознавать ситуации и признаки физического, эмоционального или сексуального насилия в отношении детей и подростков. Материал можно загрузить и распечатать для более удобного использования.

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Иллюстративный образ. Фото: sos-ukraine.org

"Для взрослых такие политики есть во многих организациях. Они определяют пределы допустимого, нормального поведения, чтобы предотвратить насилие в отношении получателей помощи и членов команды. Поэтому важно, чтобы наши дети понимали, как распознать различные виды нарушения их прав и личных границ. Кроме того, родители могут вместе с детьми на жизненных примерах разобрать как комиксы, так и упражнения, разработанные в рамках политики. Ведь защита детей — это дело каждого взрослого", — поделилась Ирина Щербинина, советница по защите детей и молодежи МБО "БФ "СОС Детские Городки" Украина.

Женщина с ребенком. Фото: Freepik

Отдельный раздел посвящен случаям, связанным с пренебрежением потребностями ребенка со стороны взрослых. Речь идет об отказе в помощи, защите, обеспечении пищей, одеждой, лечении и т.д.

Кроме этого, рассматриваются ситуации, когда нарушается право на неприкосновенность частной жизни ребенка: когда кто-то сообщает личную информацию о нем, его здоровье, семейных обстоятельствах другим, осуществляет обыск личных вещей, следит, читает переписку и совершает другие недопустимые действия.

Стоит отметить, что Политика защиты детей и молодежи от МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка" Украина является первым гайдом на эту тему, созданным специалистами по привлечению детей, учитывая их наблюдения и истории.

Больше о защите детей можно почитать здесь.