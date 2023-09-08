Полякова та захисник "Азовсталі" допомогли відбудувати понівечений окупантами дитсадок
Співачка Оля Полякова та захисник "Азовсталі" Михайло Діанов нещодавно завітали на відкриття відбудованого дитячого садочку в Бородянці (Київська область), який був понівечений окупантами.
Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі артистки.
Подробиці
Розпочав роботу відновлений дитячий садочок-школа "Світлий". Заклад постраждав від рук російських терористів минулого року. Однією з перших на його відбудову власні кошти задонатила співачка Оля Полякова. Артистку запросили на урочисте відкриття відреконструйованої будівлі.
"Я однією з перших задонатила власні кошти на відбудову. В закладі поновили спальню, гральну кімнату, нову шкільну їдальню. Обладнали приміщення сучасною технікою, меблями та іншими необхідними для розвитку майбутнього покоління предметами. Велике щастя дивитися на усміхнених, прекрасних дітей. Бачити, що вони мають можливість зростати і радіти", — прокоментувала Оля Полякова.
Разом зі співачкою за реконструкцію садочка-школи взялися волонтери та меценати на чолі зі Світланою Легкою, а також захисник "Азовсталі", друг родини Полякових — Михайло Діанов.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова завітала на закрите прослуховування нового альбому Макса Барських. Також ми розповідали, що Полякова прокоментувала чутки про її роман з захисником "Азовсталі" Діановим.