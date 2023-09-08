Полякова и защитник "Азовстали" помогли поврежденный оккупантами детсад

Оля Полякова и Михаил Дианов. Фото: Secret Service Entertainment Agency

Певица Оля Полякова и защитник "Азовстали" Михаил Дианов недавно посетили открытие отстроенного детского сада в Бородянке (Киевская область), который был серьезно поврежден оккупантами.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале артистки.

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Начал работу восстановленный детский сад-школа "Світлий". Заведение пострадало от рук российских террористов в прошлом году. Одной из первых на восстановление собственных средств задонатила певица Оля Полякова. Артистку пригласили на торжественное открытие отреконструированного здания.

"Я одной из первых задонатила собственные средства на восстановление. В заведении восстановили спальню, игровую комнату, новую школьную столовую. Оборудовали помещение современной техникой, мебелью и другими необходимыми для развития будущего поколения предметами. Большое счастье смотреть на улыбающихся, прекрасных детей. у них есть возможность расти и радоваться", — прокомментировала Оля Полякова.

Оля Полякова и Михаил Дианов в отстроенном детском саду. Фото: Secret Service Entertainment Agency

Вместе с певицей за реконструкцию садика-школы взялись волонтеры и меценаты во главе со Светланой Легкой, а также защитник "Азовстали", друг семьи Поляковых — Михаил Дианов.

Оля Полякова и Михаил Дианов. Фото: Secret Service Entertainment Agency

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова посетила закрытое прослушивание нового альбома Макса Барских. Также мы рассказывали, что Полякова прокомментировала слухи о ее романе с защитником "Азовстали" Диановым.