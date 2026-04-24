Понаднормовий стаж для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС: як отримати перерахунок пенсії

Напередодні 40-х роковин Чорнобильської катастрофи знову актуальним стає питання не лише історичної пам’яті, а й реального соціального захисту людей, які ліквідовували наслідки аварії, або постраждали від неї. Для багатьох чорнобильців важливо знати, що понаднормовий стаж може бути підставою для збільшення пенсії.

Йдеться про громадян, яким пенсію призначено відповідно до Закону України №796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Саме цей закон передбачає окремі пенсійні гарантії для ліквідаторів та потерпілих осіб.

"Багато пенсіонерів помилково вважають, що після призначення пенсії нічого змінити вже не можна. Насправді, якщо людина має понаднормовий стаж, це може давати право на доплату", — пояснює адвокат Андрій Дзісь.

Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які вийшли на пенсію зі зниженням пенсійного віку як постраждалі від Чорнобильської катастрофи до жовтня 2017 року, діє спеціальний підхід до визначення понаднормового стажу. Орієнтовно йдеться про стаж понад 20 років для чоловіків та 15 років для жінок. За кожен додатковий рік пенсія може збільшуватися на 1% заробітку, але в межах, визначених законом.

На практиці проблема часто виникає через те, що Пенсійний фонд застосовує загальні правила Закону №1058-IV, де норми стажу інші - 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. У результаті люди недоотримують кошти.

Читайте також:

"Якщо пенсію призначено саме за чорнобильським законом, застосовувати слід спеціальні норми. Це базовий принцип права: спеціальний закон має пріоритет над загальним", — зазначає Андрій Дзісь.

Що робити пенсіонеру? Насамперед варто отримати пенсійну справу або письмовий розрахунок у ПФУ, перевірити, який закон застосовано при обчисленні, та подати заяву на перерахунок. У разі відмови рішення можна оскаржити адміністративно або в суді.

"У нашій практиці є випадки, коли після правильного перерахунку людина отримувала збільшення виплат більш ніж на 4 тисячі гривень щомісяця", — коментує адвокат.

Через 40 років після трагедії питання Чорнобиля залишається не лише історичним, а й пенсійним. І для багатьох людей справедливий перерахунок пенсії сьогодні є не пільгою, а законним правом.