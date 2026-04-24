Сверхурочный стаж для участников ликвидации аварии на ЧАЭС: как получить перерасчет пенсии

Деньги и банковская карта. Фото: Новини.LIVE

Накануне 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы вновь актуальным становится вопрос не только исторической памяти, но и реальной социальной защиты людей, которые ликвидировали последствия аварии, или пострадавших от нее. Для многих чернобыльцев важно знать, что сверхурочный стаж может быть основанием для увеличения пенсии.

Речь идет о гражданах, которым пенсия назначена в соответствии с Законом Украины №796-XII "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы". Именно этот закон предусматривает отдельные пенсионные гарантии для ликвидаторов и пострадавших лиц.

"Многие пенсионеры ошибочно считают, что после назначения пенсии ничего изменить уже нельзя. На самом деле, если человек имеет сверхурочный стаж, это может давать право на доплату", — объясняет адвокат Андрей Дзись.

Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС, которые вышли на пенсию со снижением пенсионного возраста как пострадавшие от Чернобыльской катастрофы до октября 2017 года, действует специальный подход к определению сверхурочного стажа. Ориентировочно речь идет о стаже более 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин. За каждый дополнительный год пенсия может увеличиваться на 1% заработка, но в пределах, определенных законом.

На практике проблема часто возникает из-за того, что Пенсионный фонд применяет общие правила Закона №1058-IV, где нормы стажа другие — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. В результате люди недополучают средства.

Читайте также:

"Если пенсия назначена именно по чернобыльскому закону, применять следует специальные нормы. Это базовый принцип права: специальный закон имеет приоритет над общим", — отмечает Андрей Дзись.

Что делать пенсионеру? Прежде всего стоит получить пенсионное дело или письменный расчет в ПФУ, проверить, какой закон применен при исчислении, и подать заявление на перерасчет. В случае отказа решение можно обжаловать административно или в суде.

"В нашей практике есть случаи, когда после правильного перерасчета человек получал увеличение выплат более чем на 4 тысячи гривен ежемесячно", — комментирует адвокат.

Спустя 40 лет после трагедии вопрос Чернобыля остается не только историческим, но и пенсионным. И для многих людей справедливый перерасчет пенсии сегодня является не льготой, а законным правом.