Головна Актуально Посібник з педіатрії домашніх тварин вперше українською

Посібник з педіатрії домашніх тварин вперше українською

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 14:00
Вперше українською вийшов посібник з педіатрії домашніх тварин
Три лабрадори. Фото: з мережі

Вийшов перший україномовний посібник з педіатрії домашніх тварин. Видання, створене Royal Canin, містить статті 25 міжнародних експертів з ветеринарної медицини. Воно розраховане на ветеринарних лікарів, студентів і викладачів та покликане підтримати фахівців у роботі з наймолодшими пацієнтами. 

Період від народження й перших місяців життя є критично важливим для здоров’я цуценят і кошенят. Водночас багато ветеринарних лікарів стикаються з браком систематизованих джерел, які допомогли б ухвалювати впевнені клінічні рішення в цей період. 

"Тема педіатрії кошенят та цуценят часто залишається поза фокусом ветеринарної освіти в Україні, хоча саме на ранніх етапах життя тварин закладаються основи їхнього здоров’я. Цим темам бракує системної уваги як в освіті, так і в повсякденній клінічній практиці. Саме тому ми з колегами дуже раді бути частиною проєкту, що робить ветеринарну педіатрію більш доступною та зрозумілою для українських фахівців", — коментує координаторка проєкту Юлія Романишина, лікарка ветеринарної медицини, експертка з наукових комунікацій Royal Canin.

посібник допомоги домашнім тваринам
Рука та лапа. Фото: Freepik

Разом з нею до наукової редакції українського перекладу увійшли лікарки ветеринарної медицини Ганна Кондратьєва, Юлія Любезнікова, Юлія Судьбіна та Галина Чернічко.

Видання "Неонатальний та педіатричний догляд за кошенятами та цуценятами" — перший посібник українською мовою, який поєднує наукову базу та практичні рекомендації. Він задуманий як зручний інструмент для щоденної роботи ветеринарів, який допоможе впевнено працювати з наймолодшими тваринами.

вперше українською вийшов посібник з педіатрії домашніх тварин
Людина та собака. Фото: Freepik

"Цей посібник, у якому зібрані найкращі наукові та практичні статті, є важливим кроком у розвитку сфери охорони здоров’я домашніх тварин. Ми на початку шляху до того, щоби показати, чого можна досягти завдяки правильному догляду за тваринами на ранньому етапі їхнього життя, і ми продовжимо досліджувати, навчатися та вдосконалювати педіатричну допомогу", — зазначила Сесіль Кутенс, президентка Royal Canin.

Посібник орієнтований на широке коло користувачів — від ветеринарних лікарів до студентів і викладачів ветеринарних факультетів. Електронна версія видання доступна за посиланням, а друкований варіант вийде обмеженим накладом.

У шести тематичних розділах охоплено всі ключові етапи: від підготовки до пологів до початку дорослого життя тварин. До видання увійшли 75 статей. Кожна стаття надана в доступній структурі та акцентує на важливих аспектах догляду, включно з харчуванням, вакцинацією, дегельмінтизацією та лікуванням специфічних патологічних станів.

тварини собака педіатр ветеринари медична допомога
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі
