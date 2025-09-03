Впервые на украинском языке вышло пособие по педиатрии домашних животных

Три лабрадора. Фото: из сети

Вышло первое украиноязычное пособие по педиатрии домашних животных. Издание, созданное Royal Canin, содержит статьи 25 международных экспертов по ветеринарной медицине. Оно рассчитано на ветеринарных врачей, студентов и преподавателей и призвано поддержать специалистов в работе с самыми маленькими пациентами.

Период от рождения и первых месяцев жизни является критически важным для здоровья щенков и котят. В то же время многие ветеринарные врачи сталкиваются с нехваткой систематизированных источников, которые помогли бы принимать уверенные клинические решения в этот период.

Реклама

Читайте также:

"Тема педиатрии котят и щенков часто остается вне фокуса ветеринарного образования в Украине, хотя именно на ранних этапах жизни животных закладываются основы их здоровья. Этим темам не хватает системного внимания как в образовании, так и в повседневной клинической практике. Именно поэтому мы с коллегами очень рады быть частью проекта, который делает ветеринарную педиатрию более доступной и понятной для украинских специалистов", — комментирует координатор проекта Юлия Романишина, врач ветеринарной медицины, эксперт по научным коммуникациям Royal Canin.

Рука и лапа. Фото: Freepik

Вместе с ней в научную редакцию украинского перевода вошли врачи ветеринарной медицины Анна Кондратьева, Юлия Любезникова, Юлия Судьбина и Галина Черничко.

Издание "Неонатальный и педиатрический уход за котятами и щенками" — первое пособие на украинском языке, которое сочетает научную базу и практические рекомендации. Оно задумано как удобный инструмент для ежедневной работы ветеринаров, который поможет уверенно работать с молодыми животными.

Человек и собака. Фото: Freepik

"Это пособие, в котором собраны лучшие научные и практические статьи, является важным шагом в развитии сферы охраны здоровья домашних животных. Мы в начале пути к тому, чтобы показать, чего можно достичь благодаря правильному уходу за животными на раннем этапе их жизни, и мы продолжим исследовать, учиться и совершенствовать педиатрическую помощь", — отметила Сесиль Кутенс, президент Royal Canin.

Руководство ориентировано на широкий круг пользователей — от ветеринарных врачей до студентов и преподавателей ветеринарных факультетов. Электронная версия издания доступна по ссылке, а печатный вариант выйдет ограниченным тиражом.

В шести тематических разделах охвачены все ключевые этапы: от подготовки к родам до начала взрослой жизни животных. В издание вошли 75 статей. Каждая статья предоставлена в доступной структуре и акцентирует на важных аспектах ухода, включая питание, вакцинацию, дегельминтизацию и лечение специфических патологических состояний.