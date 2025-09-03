Впервые на украинском языке вышло пособие по педиатрии домашних животных

Пособие по педиатрии домашних животных впервые на украинском
Вышло первое украиноязычное пособие по педиатрии домашних животных. Издание, созданное Royal Canin, содержит статьи 25 международных экспертов по ветеринарной медицине. Оно рассчитано на ветеринарных врачей, студентов и преподавателей и призвано поддержать специалистов в работе с самыми маленькими пациентами.
Период от рождения и первых месяцев жизни является критически важным для здоровья щенков и котят. В то же время многие ветеринарные врачи сталкиваются с нехваткой систематизированных источников, которые помогли бы принимать уверенные клинические решения в этот период.
"Тема педиатрии котят и щенков часто остается вне фокуса ветеринарного образования в Украине, хотя именно на ранних этапах жизни животных закладываются основы их здоровья. Этим темам не хватает системного внимания как в образовании, так и в повседневной клинической практике. Именно поэтому мы с коллегами очень рады быть частью проекта, который делает ветеринарную педиатрию более доступной и понятной для украинских специалистов", — комментирует координатор проекта Юлия Романишина, врач ветеринарной медицины, эксперт по научным коммуникациям Royal Canin.
Вместе с ней в научную редакцию украинского перевода вошли врачи ветеринарной медицины Анна Кондратьева, Юлия Любезникова, Юлия Судьбина и Галина Черничко.
Издание "Неонатальный и педиатрический уход за котятами и щенками" — первое пособие на украинском языке, которое сочетает научную базу и практические рекомендации. Оно задумано как удобный инструмент для ежедневной работы ветеринаров, который поможет уверенно работать с молодыми животными.
"Это пособие, в котором собраны лучшие научные и практические статьи, является важным шагом в развитии сферы охраны здоровья домашних животных. Мы в начале пути к тому, чтобы показать, чего можно достичь благодаря правильному уходу за животными на раннем этапе их жизни, и мы продолжим исследовать, учиться и совершенствовать педиатрическую помощь", — отметила Сесиль Кутенс, президент Royal Canin.
Руководство ориентировано на широкий круг пользователей — от ветеринарных врачей до студентов и преподавателей ветеринарных факультетов. Электронная версия издания доступна по ссылке, а печатный вариант выйдет ограниченным тиражом.
В шести тематических разделах охвачены все ключевые этапы: от подготовки к родам до начала взрослой жизни животных. В издание вошли 75 статей. Каждая статья предоставлена в доступной структуре и акцентирует на важных аспектах ухода, включая питание, вакцинацию, дегельминтизацию и лечение специфических патологических состояний.
Читайте Новини.LIVE!