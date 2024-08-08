Відкрито прийом заявок для постраждалих від російських повітряних атак українців на участь у проєкті "Відновись"

Ілюстративне зображення. Фото: stolarfund.com

Благодійний фонд Вадима Столара відкрив приймання заявок для постраждалих від російських повітряних атак українців на участь у проєкті "Відновись".

Рішення про це було ухвалено безпосередньо після масштабних російських обстрілів 8 липня 2024 року, коли ворожі ракети атакували одразу кілька українських міст та завдали руйнувань, зокрема, медичному центру "Охматдит" — найбільшій дитячій лікарні України. Наступного дня засновник Фонду Вадим Столар оголосив про надання допомоги у розмірі 10 000 000 гривень. З яких 5 000 000 гривень було передано на відновлення медичного центру "Охматдит", а ще 5 000 000 гривень спрямовано на психоемоційну допомогу потерпілим від повітряних атак українцям у межах проєкту "Відновись".

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Люди на вулиці. Фото: stolarfund.com

Фонд Вадима Столара реалізує проєкт "Відновись" понад два роки, практично від початку масштабної російської агресії. У межах цього проєкту різні категорії постраждалих від війни українців отримують психологічну допомогу та емоційно перезавантажуються у найбезпечніших та найкрасивіших місцях України. Загалом за час реалізації проєкту таку допомогу отримали вже майже 2 000 українських сімей.

Працівники проєкту. Фото: stolarfund.com

"За допомогою проєкту "Відновись" ми з 2022 року надаємо психологічну та емоційну підтримку сім'ям з дітьми, які втратили на війні одного з батьків або залишилися без рідного дому. Зараз ми розширюємо наш проєкт і відкриваємо приймання заявок від сімей з дітьми до 18 років, які постраждали від атак російськими ракетами та безпілотниками. Зокрема, запрошуємо реєструватися сім'ї, які перенесли загибель чи тяжкі поранення близьких, або втратили житло", — розповіла Наталія Приходько, волонтерка Фонду.

Група людей. Фото: stolarfund.com

"Масовані ракетні атаки на українські міста вкотре продемонстрували нелюдський характер війни, яку проти нас веде російський агресор. Показали всьому світу жорстокість і безпринципність нашого ворога, який вдарив ракетами по дитячій лікарні, центру матері та дитини, по багатоповерхових житлових будинках. А ще вони знову показали характер та взаємовиручку українців, які відразу ж почали розбирати завали, рятувати постраждалих та збирати кошти на ремонт дитячої лікарні. Я не міг залишитись осторонь і теж приєднався до загальнонаціонального збору на відновлення медичного центру "Охматдит". Але, крім цього, я вирішив відправити додаткові кошти на проєкт "Відновись" та разом із командою нашого Фонду провести реабілітаційні заходи для всіх постраждалих від російських повітряних атак. Не лише у Києві, і не лише 8 липня", — сказав Вадим Столар.

Ознайомитись зі списком необхідних документів, зареєструватися для участі у проєкті "Відновись" та подати заявку можна за посиланням: https://stolarfund.com/projects/Vidnovys