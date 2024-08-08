Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Актуально arrow Пострадавшие от атак агрессора смогут принять участие в проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара arrow

Пострадавшие от атак агрессора смогут принять участие в проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

8 августа 2024 15:02
Марина Кисадели - Редактор
Открыт прием заявок для пострадавших от российских воздушных атак украинцев на участие в проекте "Восстановись"
Иллюстративный образ. Фото: stolarfund.com
Марина Кисадели - Редактор

Благотворительный фонд Вадима Столара открыл прием заявок для пострадавших от российских воздушных атак украинцев на участие в проекте "Відновись".

Решение об этом было принято непосредственно после масштабных российских обстрелов 8 июля 2024 года, когда вражеские ракеты атаковали сразу несколько украинских городов и нанесли разрушения, в частности, медицинскому центру "Охматдет" — крупнейшей детской больнице Украины. На следующий день основатель Фонда Вадим Столар объявил о предоставлении помощи в размере 10 000 000 гривен. Из которых 5 000 000 гривен было передано на восстановление медицинского центра "Охматдет", а еще 5 000 000 гривен направлено на психоэмоциональную помощь пострадавшим от воздушных атак украинцам в рамках проекта "Відновись".

Читайте также:
Фонд Вадима Столара реализует проект "Восстановись"
Люди на улице. Фото: stolarfund.com

Фонд Вадима Столара реализует проект "Відновись" более двух лет практически от начала масштабной российской агрессии. В рамках этого проекта разные категории пострадавших от войны украинцев получают психологическую помощь и эмоционально перезагружаются в самых безопасных и красивых местах Украины. Всего за время реализации проекта такую помощь получили почти 2 000 украинских семей.

Всего за время реализации проекта такую помощь получили почти 2 000 украинских семей.
Работники проекта. Фото: stolarfund.com

"С помощью проекта "Відновись" мы с 2022 года оказываем психологическую и эмоциональную поддержку семьям с детьми, потерявшими на войне родителя или оставшихся без родного дома. Сейчас мы расширяем наш проект и открываем прием заявок от семей с детьми до 18 лет, пострадавших от атак российскими ракетами и беспилотниками. В частности, приглашаем регистрироваться семьи, которые перенесли гибель или тяжелые ранения близких, или потеряли жилье", — рассказала Наталья Приходько, волонтер Фонда.

разные категории пострадавших от войны украинцев получают психологическую помощь и эмоционально перезагружаются
Группа людей. Фото: stolarfund.com

"Массированные ракетные атаки на украинские города продемонстрировали бесчеловечный характер войны, которую против нас ведет российский агрессор. Показали всему миру жестокость и беспринципность нашего врага, ударившего ракетами по детской больнице, центру матери и ребенка, по многоэтажным жилым домам. А еще они снова показали характер и взаимовыручку украинцев, сразу же начали разбирать завалы, спасать пострадавших и собирать средства на ремонт детской больницы. Я не мог остаться в стороне и тоже присоединился к общенациональному сбору на восстановление медицинского центра "Охматдет". Но кроме этого я решил отправить дополнительные средства на проект "Відновись" и вместе с командой нашего Фонда провести реабилитационные мероприятия для всех пострадавших от российских воздушных атак. Не только в Киеве, и не только 8 июля", — сказал Вадим Столар.

Ознакомиться со списком необходимых документов, зарегистрироваться для участия в проекте "Відновись" и подать заявку можно по ссылке: https://stolarfund.com/projects/Vidnovys

благотворительность материальная помощь психологическая помощь воздушная тревога социальная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:36 Известный блогер раскрыл имена нескольких девушек, которые приняли участие в "Холостяке"

15:31 Хотели дать взятку пограничнику — двух жителей Одесчины ждет суд

Text

15:27 Врач-инфекционист дал советы, как уберечь себя от нового штамма коронавируса

15:27 Стало известно, сколько украинцев сформировали военно-учетный документ через "Дію"

15:23 MK Foundation передал 100 бусов пограничникам

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

15:16 Медикам в Украине расширят свободу действий и одновременно усилят ответственность — какие изменения

15:15 Дячук нескоро вернется на поле — травма игрока Динамо оказалась серьезной

15:14 В Украине заработало военное приложение "Армия+" — какими услугами можно воспользоваться

15:12 Россияне зарегистрировали воинскую часть на территории захваченной ЗАЭС

15:05 В Харьковской области бешеный барсук покусал двух человек

15:36 Известный блогер раскрыл имена нескольких девушек, которые приняли участие в "Холостяке"

15:31 Хотели дать взятку пограничнику — двух жителей Одесчины ждет суд

15:27 Стало известно, сколько украинцев сформировали военно-учетный документ через "Дію"

15:23 MK Foundation передал 100 бусов пограничникам

15:16 Медикам в Украине расширят свободу действий и одновременно усилят ответственность — какие изменения

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

15:15 Дячук нескоро вернется на поле — травма игрока Динамо оказалась серьезной

15:14 В Украине заработало военное приложение "Армия+" — какими услугами можно воспользоваться

15:12 Россияне зарегистрировали воинскую часть на территории захваченной ЗАЭС

15:05 В Харьковской области бешеный барсук покусал двух человек

15:02 Пострадавшие от атак агрессора смогут принять участие в проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

Text

15:27 Врач-инфекционист дал советы, как уберечь себя от нового штамма коронавируса

Text

13:34 Воевать будут все — военный психолог уверен, что придется мобилизовать украинцев с 18 лет

Text

13:05 Прорывы вглубь Курска и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Text

08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

7 августа 2024
Text

23:58 Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

Text

22:52 Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

Text

20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

Text

19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

Text

17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского