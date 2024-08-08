Открыт прием заявок для пострадавших от российских воздушных атак украинцев на участие в проекте "Восстановись"

Иллюстративный образ. Фото: stolarfund.com

Благотворительный фонд Вадима Столара открыл прием заявок для пострадавших от российских воздушных атак украинцев на участие в проекте "Відновись".

Решение об этом было принято непосредственно после масштабных российских обстрелов 8 июля 2024 года, когда вражеские ракеты атаковали сразу несколько украинских городов и нанесли разрушения, в частности, медицинскому центру "Охматдет" — крупнейшей детской больнице Украины. На следующий день основатель Фонда Вадим Столар объявил о предоставлении помощи в размере 10 000 000 гривен. Из которых 5 000 000 гривен было передано на восстановление медицинского центра "Охматдет", а еще 5 000 000 гривен направлено на психоэмоциональную помощь пострадавшим от воздушных атак украинцам в рамках проекта "Відновись".

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Люди на улице. Фото: stolarfund.com

Фонд Вадима Столара реализует проект "Відновись" более двух лет практически от начала масштабной российской агрессии. В рамках этого проекта разные категории пострадавших от войны украинцев получают психологическую помощь и эмоционально перезагружаются в самых безопасных и красивых местах Украины. Всего за время реализации проекта такую помощь получили почти 2 000 украинских семей.

Работники проекта. Фото: stolarfund.com

"С помощью проекта "Відновись" мы с 2022 года оказываем психологическую и эмоциональную поддержку семьям с детьми, потерявшими на войне родителя или оставшихся без родного дома. Сейчас мы расширяем наш проект и открываем прием заявок от семей с детьми до 18 лет, пострадавших от атак российскими ракетами и беспилотниками. В частности, приглашаем регистрироваться семьи, которые перенесли гибель или тяжелые ранения близких, или потеряли жилье", — рассказала Наталья Приходько, волонтер Фонда.

Группа людей. Фото: stolarfund.com

"Массированные ракетные атаки на украинские города продемонстрировали бесчеловечный характер войны, которую против нас ведет российский агрессор. Показали всему миру жестокость и беспринципность нашего врага, ударившего ракетами по детской больнице, центру матери и ребенка, по многоэтажным жилым домам. А еще они снова показали характер и взаимовыручку украинцев, сразу же начали разбирать завалы, спасать пострадавших и собирать средства на ремонт детской больницы. Я не мог остаться в стороне и тоже присоединился к общенациональному сбору на восстановление медицинского центра "Охматдет". Но кроме этого я решил отправить дополнительные средства на проект "Відновись" и вместе с командой нашего Фонда провести реабилитационные мероприятия для всех пострадавших от российских воздушных атак. Не только в Киеве, и не только 8 июля", — сказал Вадим Столар.

Ознакомиться со списком необходимых документов, зарегистрироваться для участия в проекте "Відновись" и подать заявку можно по ссылке: https://stolarfund.com/projects/Vidnovys