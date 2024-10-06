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Потрібна допомога кожного — збір коштів на спорядження для адаптивного спорту

6 жовтня 2024 02:25
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
JYSK допоможе фонду "Повернись живим" зібрати кошти на адаптивний спорт для ветеранів ЗСУ
Ветеран ЗСУ займається адаптивним пауерліфтингом. Фото: Фонд "Повернись живим"
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Фонд "Повернись живим" та компанія JYSK планують зібрати 10 млн гривень на спорядження для адаптивного спорту, що допоможе ветеранам ЗСУ, які отримали поранення на фронті, відновити свої сили. Проєкт "Додай руху до сили духу" слугуватиме запровадженню рекреаційних чи змагальних видів активностей. 

Про це повідомляють Новини.LIVE

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Ветеран під час відбіркових змагань до Ігор Нескорених стріляє з луку. Фото: Фонд "Повернись живим"

У команді Ветеранського відділу Центру Ініціатив ПЖ збираються закупити колісні крісла для баскетболу та регбі, обладнання для метання диска, спеціальні мʼячі та сітки для волейболу та інше спеціальне обладнання.

Громадська організація Центру ініціатив ПЖ протягом п'яти останніх років створює подібні програми відновлення через спорт та будує спеціальні майданчики для цього.

"Наш досвід роботи показує, що адаптивний спорт допомагає відновлювати фізичне та ментальне здоров’я ветеранів й зменшувати рівень стигматизації у суспільстві. А також дарує відчуття плеча, віри в себе та свої можливості", — зауважує керівник Ветеранського відділу Центру ініціатив ПЖ Тарас Ковалик.

Зібрані у майбутньому 10 млн гривень команда Ветеранського відділу витратить на закупівлю спеціального обладнання, що дозволить ветеранам з пораненнями займатися:

  • штовханням ядра;
  • пауерліфтингом;
  • бігом;
  • баскетболом;
  • греблею;
  • стрільбою з луку;
  • велоспортом;
  • волейболом;
  • настільним тенісом;
  • регбі.
Потрібна допомога кожного — збір коштів на спорядження для адаптивного спорту - фото 2
Ветерани під час змагань грають у баскетбол на колісних кріслах. Фото: Фонд "Повернись живим" 

Закуплене обладнання буде допомогою і для навчання тренерів та асистентів у спортивних таборах для ветеранів.

У фонді кажуть, що це один зі способів гідно подякувати українським захисникам за їхню службу, адже адаптивний спорт розвиває навички та нові можливості. Окрім того, своїм прикладом ветерани зможуть надихнути побратимів на те, аби вони теж почали шлях відновлення.

"Спорт є реабілітацією як фізичною, так і психологічною. Саме завдяки тренуванням, підтримці від тренерів та команди я зміг побороти депресію. Спорт дав мені можливість знову соціалізуватися. Від цього життя стає яскравішим", — говорить ветеран, який брав участь у спортивних проєктах з відновлення.

Як допомогти у збирання коштів для ветеранів

У кожному магазині JYSK на касі продаватимуться благодійні наліпки, дизайн яких створила Марія Оз. Ілюстрації демонструють силу духу людей, що вирішили поєднати своє життя зі спортом попри поранення чи травму.  

Фіксованої вартості на наліпки компанія не встановлювала. Покупці зможуть докластися сумами, які вважатимуть доречними. Усі зібрані кошти спрямують на збір. 

Крім того, усі охочі зможуть долучитися до збору донатом на "банку" проєкту чи переказом на спецрахунок.  

Раніше ми писали, що в Україні почав діяти пілотний проєкт Міністерства охорони здоров'я та стоматологічних клінік, який допоможе бійцям ЗСУ та ветеранам безплатно вилікувати зуби.

Також для військових ЗСУ запустили експериментальний проєкт, який дозволить їм спростити отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

ЗСУ благодійність ветерани реабілітація Ігри нескорених

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