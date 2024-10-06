JYSK поможет фонду "Повернись живым" собрать средства на адаптивный спорт для ветеранов ВСУ

Ветеран ВСУ занимается адаптивным пауэрлифтингом. Фото: Фонд "Повернись живим"

Фонд "Повернись живим" и компания JYSK планируют собрать 10 млн гривен на снаряжение для адаптивного спорта, которое поможет ветеранам ВСУ, получившим ранения на фронте, восстановить свои силы. Проект "Добавь движения к силе духа" служит реализации рекреационных или соревновательных видов активностей.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Ветеран во время отборочных соревнований к Играм Непокоренных стреляет из лука. Фото: Фонд "Повернись живим"

В команде Ветеранского отдела Центра инициатив ПЖ ("Повернись живим") собираются закупить колесные кресла для баскетбола и регби, оборудование для метания диска, специальные мячи и сетки для волейбола и другое специальное оборудование.

Общественная организация Центра инициатив ПЖ в течение последних пяти лет создает подобные программы восстановления через спорт и строит специальные площадки для этого.

"Наш опыт работы показывает, что адаптивный спорт помогает восстанавливать физическое и ментальное здоровье ветеранов и уменьшать уровень стигматизации в обществе. А также дарит ощущение плеча, веры в себя и свои возможности", — отмечает руководитель Ветеранского отдела Центра инициатив ПЖ Тарас Ковалик.

Собранные в будущем 10 млн гривен команда Ветеранского отдела потратит на закупку специального оборудования, что позволит ветеранам с ранениями заниматься:

толканием ядра;

пауэрлифтингом;

бегом;

баскетболом;

греблей;

стрельбой из лука;

велоспортом;

волейболом;

настольным теннисом;

регби.

Ветераны во время соревнований играют в баскетбол на колесных креслах. Фото: Фонд "Повернись живим"

Закупленное оборудование будет подспорьем и для обучения тренеров и ассистентов в спортивных лагерях для ветеранов.

В фонде говорят, что это один из способов поблагодарить украинских защитников за их службу, ведь адаптивный спорт развивает навыки и новые возможности. Кроме того, своим примером ветераны смогут вдохновить собратьев на то, чтобы они тоже начали путь восстановления.

"Спорт является реабилитацией как физической, так и психологической. Именно благодаря тренировкам, поддержке от тренеров и команды я смог побороть депрессию. Спорт дал мне возможность снова социализироваться. От этого жизнь становится ярче", — говорит ветеран, принимавший участие в спортивных проектах по восстановлению.

Как помочь в сборе средств для ветеранов

В каждом магазине JYSK будут продаваться на кассе благотворительные наклейки, дизайн которых создала Мария Оз. Иллюстрации демонстрируют силу духа людей, решивших соединить свою жизнь со спортом, несмотря на ранения или травму.

Фиксированную стоимость на наклейки компания не устанавливала. Покупатели смогут сами поделиться суммой, которую сочтут уместной. Все собранные средства будут направлены на сбор.

Кроме того, все желающие смогут приобщиться к сбору донатом на "банке" проекта или переводом на спецсчет.

Ранее мы писали, что в Украине начал действовать пилотный проект Министерства здравоохранения и стоматологических клиник, который поможет бойцам ВСУ и ветеранам бесплатно вылечить зубы.

Также для военных ВСУ запустили экспериментальный проект, который позволит упростить получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.